Министерство экономического развития и торговли уже разработало соответствующий законопроект.

Киев. 22 марта. УНИАН. Украине необходимо улучшить законодательство о защите прав потребителей в сфере электронной коммерции, в частности обязать интернет-магазины указывать полную контактную информацию на своих сайтах.

Об этом заявил заместитель начальника управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Олег Заворотний в ходе круглого стола в УНИАН.

«В законодательстве об электронной коммерции минимально выписаны моменты о гарантии, о возврате товара или средств. А на практике у нас нет действенного механизма, который дал бы возможность отстаивать права самостоятельно (покупателю –УНИАН) или обращаться в государственные органы за помощью», - сказал он.

Заворотний отметил, что отсутствие четкой идентификации конкретного продавца делает невозможным проверку соблюдения субъектами электронной коммерции требований налогового, валютного и другого законодательства.

По данным департамента, за последние два года количество обращений в киберполицию относительно интернет-мошенничества выросло в 24 раза. Так, в ноябре 2015 года количество обращений составляло 1,5 тыс., по результатам 2016 года – 15,9 тыс. обращений, а по состоянию на октябрь 2017 года – 18,8 тыс. обращений.

«За 2016-2017 годы почти процентов на 40 возросло число пострадавших и объективное количество преступлений ... Среди причин роста можно отметить увеличение количества пользователей в сети Интернет. Не каждый из покупателей осведомлен как проверить минимальную информацию о продавце. Кроме того, наличие различных схем оплаты делает невозможным установление личности», - сказал Заворотний.

Присутствовавший на круглом столе начальник отдела государственной политики в сфере защиты прав потребителей Управления контроля и защиты прав потребителей Департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Александр Васильчук отметил, что покупателям необходимо обращать внимание на контактную информацию продавца (интернет-магазина) и убедиться в том, что продавец является настоящим добросовестным представителем бизнеса, а не мошенником.

«Потребитель защищен государством, и среди основных прав - право на информацию. Потребитель перед тем, как купить что-то дешевле, должен посмотреть информацию, есть ли контакты, как вернуть товар, или позвонить и узнать, будет ли выдан фискальный чек. Если потребитель сознательно будет это делать, будет меньше жалоб, будет меньше нелегального бизнеса», - сказал он.

Васильчук также добавил, что субъекты хозяйствования, реализующие технически сложные бытовые товары, должны выдавать фискальные чеки по перечню, который установлен Кабинетом министров.

Он отметил, что Минэкономразвития разработало законопроект, который обяжет интернет-магазины указывать полную контактную информацию.

«Вчера на Комитете Верховной Рады по вопросам экономической политики рассматривался законопроект №5548 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по защите прав потребителей», который инициирован МЭРТ, Кабинетом министров. Этим законопроектом предлагается внести изменения в две статьи, жестко и четко нормировать перечень информации непосредственно о субъекте, который осуществляет продажу товаров в Интернете», - сказал он.

Присутствовавшая на круглом столе активист Всеукраинского движения «Молодежь за права потребителей» Ольга Фреюк, представляя результаты мониторинга интернет-магазинов в 2018 году, отметила, что только более трети магазинов полноценно указывают информацию о себе на сайте интернет-магазина.

«Информация о названии субъекта предпринимательской деятельности указана только в 35% сайтов из выбранных 60 интернет-магазинов. 65% или скрывают информацию, или она спрятана «в глубине» сайта», - рассказала она.

Также Фреюк отметила, что только четверть интернет-магазинов готовы выдать фискальный чек.

«Наблюдались случаи растерянности консультантов, которые слышат о фискальном чеке, хотя уже почти год они должны реализовывать сложную технику, которая подлежит гарантийному обслуживанию, исключительно через кассовый аппарат», - сказала активистка.

Присутствовавший на круглом столе член правления Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" и общественной организации "Новый день Украины" Андрей Лига заявил, что проблема фискализации (выдачи фискальных чеков) электронной коммерции в Украине не решена.

«Небольшой рост процента продавцов, готовых выдавать фискальные чеки, является сигналом, что рынок увидел закон (закон №5132, который обязывает продавцов технически сложных бытовых товаров и товаров, которые подлежат гарантии, работать через кассовые аппараты - УНИАН) и приспосабливается к требованиям: выдает чеки только в физическом месте продажи, где продавца легче идентифицировать по сравнению с электронной коммерцией», - добавил Лига.

Справка УНИАН. Всеукраинская федерация потребителей "Пульс" создана в марте 2010 года по инициативе лидеров и активистов потребительских организаций, которые в период с 2006 по 2010 год объединились вокруг совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН в Украине "Сообщество потребителей и гражданские объединения". Целью создания "Пульс" является объединение усилий независимых организаций разных регионов Украины для эффективной защиты законных прав потребителей, совершенствования действующего законодательства в этой сфере, продвижения интересов потребительского сообщества, повышения уровня стандартов потребления.