Потери аграриев от недостаточного внесения удобрений составят от 40 до 60 млрд грн в год - эксперты (видео)

По мнению экспертов, причина завышенных цен на минеральные удобрения в Украине – коррупция и защита государством интересов монополий.

Киев. 22 марта. УНИАН. Потери украинских аграриев от недостаточного внесения минеральных удобрений вследствие завышенных цен в Украине на эту продукцию, а также в связи с ограничением ввоза минеральных удобрений из России составят от 40 до 60 млрд грн в год.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

«Впервые мы смогли провести комплексное независимое исследование, которое позволило оценить, сколько денег теряет страна из-за завышенных цен на удобрения... Потери аграриев от недостаточного внесения минеральных удобрений, согласно исследованиям, достигают от 40 до 60 млрд грн в год», - отметил Соколов.

Он подчеркнул, что это наносит ущерб всей экономике Украины, поскольку даже в нынешней ситуации аграрный сектор дает больше 40% валютной выручки страны и 18% ВВП. «И представьте, что этому аграрному сектору, который дает такой огромный вклад в экономику, просто-напросто подрезают крылья. Эта ситуация называется - вредительство самим себе. Только Украина в этой ситуации теряет деньги», - добавил он.

По его словам, реальная причина проблемы завышенных цен и недостаточного внесения удобрений в почву – коррупция и защита интересов монополий государства.

«Почему у нас завышенные цены? Потому что у нас так сложилась структура логистики, что единственный поставщик, который может завозить большие объемы удобрений— это Российская Федерация. А против Российской Федерации у нас действует антидемпинговая пошлина, а на внутреннем рынке – монополия», - сказал Соколов.

Он привел пример, что аммиачную селитру - основное удобрение, которое используют фермеры, производит только одна компания – Ostchem. Карбамид производят три компании – «Днепроазот», Ostchem и Одесский припортовый завод (ОПЗ). Но при этом никто из них не производит гранулированный карбамид, который наиболее эффективен для всех видов почвы.

«У нас сейчас цены выше мировых на 30%, потому что антидемпинговые пошлины составляют 30%. Вот сколько процентов пошлина, ровно на такую сумму у нас цены выше, чем мировые, а в России они еще ниже», - заявил Соколов.

По его словам, если планы правительства о повышении до 60% антидемпинговой пошлины на ввоз минеральных удобрений из России осуществятся, то цены на эту продукцию в Украине вырастут уже на 60%.

«Это происходит, потому что правительство таким образом поддерживает Ostchem, а не всю химическую промышленность. Потому что «Днепразот» в этой ситуации за последний год нарастил поставки внутри рынка в 4 раза, он явно не в кризисе», - отметил Соколов.

По словам Соколова, высокая стоимость минеральных удобрений в Украине обусловлена в том числе дороговизной российского газа, используемого при производстве этой продукции, однако существует альтернатива – использование синтез-газа.

Соколов напомнил, что ранее Китай предоставил Украине кредитную линию в 3 млрд долл., и часть этих денег была предусмотрена на строительство заводов синтез-газа.

«Например, Китай производит 70% своих удобрений с использованием синтез-газа, у них эта технология отлажена. У нас есть деньги - кредит, у нас есть компания, которая работает во всем мире и строит такие заводы, у нас есть китайцы, которые готовы поставить свое оборудование под этот кредит, и мы уже несколько лет этого не делаем. И я искренне не понимаю, почему», - сказал эксперт.

Соколов добавил, что производство минеральных удобрений с использованием синтез-газа является минимум в два раза дешевле по сравнению с нынешними ценами на газ.

"Вопрос об удобрениях является критическим важным, поскольку удобрения являются сердцевиной тех аграрных технологий, которые обуславливают рост и урожайности, и валовых сборов, и экспорта, и повышение социальных стандартов. Например, 5 лет назад урожай кукурузы составлял около 5-7 млн тонн, сейчас же с применением новых технологий и удобрений мы имеем около 25-35 млн тонн. Не применяя этого, мы не заняли бы второе-третье место на мировом рынке", - отметил присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов.

По его словам, необоснованное завышение цен на рынке удобрений в Украине приводит к тому, что выручка аграрных предприятий падает, в то время как аграрное производство на 80-90% финансируется фермерами из своего кармана. То есть падает прибыльность, снижается финансирование аграрных технологий, которые могут обеспечить дальнейший рост.

Как сообщал УНИАН, 21 марта премьер-министр Владимир Гройсман поручил рабочей группе во главе с вице-премьером Степаном Кубивым на заседании 26 марта урегулировать вопрос по ограничению ввоза минеральных удобрений из России.

14 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил временно ограничить ввоз минеральных удобрений из России и до следующего заседания правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза российских удобрений.

В конце февраля в правительстве Украины сообщили о намерении минимизировать нелегальный импорт в страну российских минеральных удобрений, в отношении которых в прошлом году были введены антидемпинговые пошлины, путем расширения перечней кодов продукции, к которой применяются ограничительные меры.

Межведомственная комиссия по международной торговле в мае прошлого года приняла решение о возобновлении антидемпинговых пошлин на импорт в Украину некоторых азотных удобрений российского производства в рамках защиты собственного производителя и снижения зависимости украинских аграриев от поставок химпродукции. Действие утвержденных антидемпинговых мер заканчивается 18 апреля этого года.

В мае 2009 года Украина ввела сроком на 5 лет антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ в размере 11,91%, за исключением компаний «Дорогобуж» и «Минерально-химическая компания «Еврохим», которые сотрудничали с Министерством экономики. Для них пошлины были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно. В 2014 году Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта аммиачной селитры из России приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03%, продлив срок действия спецпошлин еще на 5 лет.