Семья правозащитницы Ноздровской призывает прокуратуру изменить обвинительный акт Россошанскому

Они также призывают общественность пикетировать прокуратуру 26 марта в 11.00, чтобы не допустить освобождения его из-под стражи.

Киев. 23 марта. УНИАН. Родители правозащитницы Ирины Ноздровской призывают прокуратуру Киевской области изменить обвинительный акт в отношении Дмитрия Россошанского, сбившего насмерть их дочь Светлану Сапатинскую.

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН отец Ноздровской и Сапатинской - Сергей Дуняк, семья и адвокаты уже неоднократно обращались к прокурору Киевской области Чибисову с просьбой изменить обвинительный акт.

«Мы неоднократно просили, чтобы в обвинительном акте было указано, что во время совершения ДТП Дмитрий Россошанский был под наркотическим воздействием и, что он не оказывал никакой помощи моему ребенку и даже не вызывал скорую помощь», - сказал отец.

В свою очередь, его жена Екатерина Дуняк сказала следующее: «Я хочу попросить помощи у журналистов, у добрых людей, потому что мы сами не можем пробить эту страшную стену. Не один раз моя старшая дочь ходила в прокуратуру и добивалась, чтобы прокуроры действовали, но они защищали не мою дочь меньшую, которую сбил Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, а защищали его».

В то же время дочь Ноздровской Анастасия отметила, что есть свидетели, которые могут подтвердить, что Россошанский на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

«Очень обидно смотреть на то, что моя мама так старалась добиться справедливости, наказать человека, который сбил мою тетю - Дмитрия Россошанского, а ее за это убили. Я хочу сказать, что прокуроры, которые задействованы в деле об этом ДТП - Тадеев и Козленко ничего не делают. Есть основания изменить квалификацию, но они просто этого не делают. На последнем судебном заседании, которое состоялось в Обухове 4 марта, свидетели даже указали на то, что он был в состоянии наркотического опьянения на вид, но при этом прокуроры ничего не делают», - сказала она.

В то же время адвокат Владимир Фурман отметил, что следующее судебное заседание по делу о ДТП состоится 27 марта в Обуховском районном суде.

«Сейчас очень критично и важно, чтобы прокуратура внесла изменения в обвинительный акт. Во-первых, существуют доказательства, что Россошанский не оказывал помощь пострадавшей. Есть объективные основания считать, что он делал преступление по статье 136. Прокуратура внести соответствующие изменения об этом. Но наиболее важно, чтобы расширили обвинение в части предъявления нового - отягчающего обстоятельства, а именно управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Почему? Во-первых, Апелляционный суд в своем решении указал, что для того, чтобы предоставлять соответственно доказательства и рассматривать, прокуратура должна внести новое обвинение. Во-вторых, для того, чтобы понимать, почему это важно, необходимо посмотреть на решение суда первой инстанции, где суд указал, что он не может объективно исследовать доказательства, которые предоставляла потерпевшая сторона о нахождении лица в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, потому что обвинение этого не касалось. Поэтому необходимо, чтобы прокуратура изменила обвинение и тогда суд объективно сможет рассматривать те доказательства, которые мы сейчас предоставляем - объяснения свидетелей и другие объективные данные, что Дмитрий Россошанский находился в состоянии опьянения», - отметил адвокат.

В свою очередь председатель ОО «Барви життя» Лидия Гончаренко призвала общественность и журналистов прийти на акцию под прокуратурой Киевской области 26 марта в 11.00 с требованием, чтобы прокуроры изменили обвинительный акт в отношении Россошанского.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой было обнаружено ДНК Юрия Россошанского.

16 января член коллегии Министерства внутренних дел Украины, народный депутат от фракции «Народный фронт» Антон Геращенко заявил, что следствие рассматривает версию о том, что Юрию Россошанскому могли помогать спрятать тело правозащитницы.