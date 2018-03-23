Перевозчики требуют от Кабмина отменить принятые изменения порядка проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок (видео)

Также они начинают подготовку к всеукраинской забастовке пассажирских перевозчиков с предложением снятия с должности министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Киев. 23 марта. УНИАН. Представители транспортной отрасли, которые на этой неделе митинговали под зданием Кабинета министров Украины, выступают за отмену постановления Кабмина о внесении изменений в Порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования, о чем заявили во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил адвокат Александр Вишневый, благодаря принятым изменениям конкурсы переходят из ведения Укртрансбезопасности в Министерство инфраструктуры, а все перевозчики, подавшие заявки, автоматически считаются победителями.

«Если раньше у министерства не было влияния на проведение конкурсов, то на сегодняшний день в связи с внесенными изменениями они сами начали эти конкурсы проводить», - сказал он.

По словам адвоката, чиновники теперь получают монополию на принятие решений по тендерам, могут не допускать перевозчиков на любом этапе, имеют право признать или не признать решение конкурсного комитета, которое ранее было обязательным для исполнения.

«Сейчас комитет становится совещательным органом, он может только рекомендовать организатору принять и определить того или иного перевозчика», - сказал Вишневый.

Также он отметил, что организатор в случае обнаружения каких-либо нарушений может отменить решение конкурсного комитета и даже свое решение, потому нет гарантий, что данное право не будет использовано с умыслом получения неправомерной выгоды.

По его словам, главными критериями для участия в конкурсе становятся наличие новых автобусов и предыдущего опыта проведения перевозок, а такие условия как количество официально трудоустроенных в штате предприятия работников, сертификат соответствия, работающие механики и медики, исключаются из перечня обязательных.

Адвокат Богдан Хмельницкий указал на то, что данное постановление Кабмина может привести к хаосу на рынке пассажирских перевозок, поскольку участники конкурсов будут подавать заявки на прибыльные маршруты.

«Если это постановление, а оно уже принято, будет действовать, а перевозчики, ассоциации, профсоюзы не смогут переломить эту ситуацию, тогда один чиновник будет регулировать определение перевозчика, а сама состязательность уходит», - сказал он, добавив, что стоит также ожидать увеличения числа нелегальных перевозчиков.

Глава Всеукраинского независимого профсоюза работников транспорта Виктор Гербеда заявил, что Министерство инфраструктуры продавливанием постановления Кабмина фактически поставило отечественных перевозчиков на грань уничтожения, открыв дорогу транснациональным корпорациям.

«Наши предприятия, к сожалению, неконкурентоспособны по отношению к иностранным, которые зайдут на этот рынок… Предлагается в ручном режиме запускать в Украину транснациональные компании, которые эти предприятия раздавят, как блох, потому что экономически там не с кем бороться», - сказал он.

Также участники пресс-конференции сообщили, что начинают подготовку к всеукраинской забастовке пассажирских перевозчиков с предложением снятия с должности министра инфраструктуры Владимира Омеляна.