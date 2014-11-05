Предложения агрохолдинга «Мрия» по реструктуризации долга лизингодатели назвали фарсом

Киев. 5 ноября. УНИАН. Предложения по реструктуризации задолженности, которые 24 октября озвучил кредиторам агрохолдинг «Мрия», допустивший в августе технический дефолт, больше похожи на фарс, чем на стремление компании выйти из кризисной ситуации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители основных лизингодателей «Мрии» – компаний «ОТП Лизинг» (дочерняя компания «ОТП Банка»), «Уникредит Лизинг» и «Райффайзен Лизинг Аваль».

«Все эти переговоры («Мрии» - УНИАН) с кредиторами – полный фарс. Они не имеют никакого смыла. Реструктуризировать долг можно только на базе доверия. Со стороны кредиторов нет доверия», – сказал глава правления «ОТП Банка» Томаш Хак-Ковач.

По словам генерального директора «Райффайзен Лизинг Аваль» Михаля Спихальского, «Мрия» предложила лизингодателям начать выплаты за пользование техникой в октябре 2015 года, что является абсолютно неприемлемым для кредиторов.

«Нам предложили начать уплату по лизинговым договорам в октябре 2015 года, что для лизинга неприемлемо, потому что техника у нас стареет каждый месяц», - сказал Спихальский.

При этом генеральный директор «ОТП Лизинга» Андрей Павлушин сообщил, что его компания, «Райффайзен Лизинг Аваль» и «Уникредит Лизинг» совместно предоставили «Мрии» техники на 60 млн долл. Однако, по словам Павлушина, на сегодняшний день лизингодатели не предъявляют «Мрии» финансовых претензий, а требуют лишь немедленного возвращения техники.

«У нас нет денежных требований. Ни в суде, ни в исполнительной службе мы не предъявляем денежных требований. Мы понимаем, что денег мы не увидим», - сказал гендиректор «ОТП Лизинга».

В свою очередь, генеральный директор «Уникредит Лизинга» Лариса Чернышева сообщила, что финансовым кредиторам «Мрии», выдавшим холдингу займы на беззалоговой основе, агрокомпания предложила списать 70% долга.

«Агрохолдинг предложил погашение долгов с 70-процентным дисконтом. И то в течение достаточно длительного периода времени. На сегодняшний день нет официальной реакции кредиторов, то есть кредиторы рассматривают это предложение, но с точки зрения последствий для рынка само предложение выглядит неэтично», - отметила Чернышева.

В целом, по мнению председателя правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимира Лавренчука, переговоры «Мрии» с кредиторами в том формате, в котором компания сейчас их ведет, являются неперспективными и не приведут к позитивному результату.

«Переговорный процесс имеет отрицательный результат, он ведется безответственно. Поэтому мы заявляем, что не видим в нем никакой перспективы», - сказал Лавренчук.

«Те (переговорные – УНИАН) процессы, которые идут, – это театр, это затягивание времени. Потому что во время этого процесса они (менеджмент и собственники «Мрии» - УНИАН») продолжают управлять компанией, денежными потоками и получают время скрыть и спрятать то, что еще нужно спрятать», - добавил Хак-Ковач.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в начале августа не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. В октябре, после серии переговоров с кредиторами, компания заявила, что не намерена отказываться от обязательств перед кредиторами и лизингодателями.

Однако вскоре международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры агрохолдинга попросили высшее руководство Украины расследовать деятельность компании и контролирующих ее лиц, а также поддержать усилия кредиторов по сохранению целостности бизнеса компании путем осуществления прозрачной реструктуризации ее долгов. По их данным, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составила 1,3 млрд долл.

Кредиторы также потребовали от «Мрии» досрочно погасить еврооблигации на 400 млн долл. со сроком обращения до 2018 года, включая выплату начисленных процентов, а также часть кредитов на общую сумму 49 млн евро.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных финучреждений. 100% акций банка принадлежит OTP Bank, Венгрия.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

UniCredit Bank, в состав которого входит «Уникредит Лизинг», является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия).