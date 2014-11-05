Лизингодатели призывают украинские власти защитить права кредиторов в конфликте с агрохолдингом «Мрия»

Киев. 5 ноября. УНИАН. Лизингодатели агрохолдинга «Мрия», допустившего в августе технический дефолт, призывают власти Украины способствовать защите прав кредиторов в конфликте с компанией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители основных лизингодателей «Мрии» - компаний «ОТП Лизинг» (дочерняя компания «ОТП Банка»), «Уникредит Лизинг» и «Райффайзен Лизинг Аваль».

По словам генерального директора «Уникредит Лизинга» Ларисы Чернышевой, в частности, в рамках урегулирования этой проблемы кредиторы ожидают от государства повышения эффективности контроля над судебной системой.

«В краткосрочной перспективе мы ожидаем эффективного контроля государства над судебной системой и над сферой реализации судебных решений. Потому что сейчас нарушаются все процессуальные сроки юридических действий, легко оспариваются, казалось бы, совершенно бесспорные исполнительные документы. Необходим просто эффективный надзор, который позволит избежать злоупотреблений со стороны недобропорядочных заемщиков», - сказала Чернышева.

В то же время кредиторы «Мрии», по словам Чернышевой, рассчитывают на то, что правоохранительные органы и прокуратура начнут расследование действий и бездействия собственников и менеджмента холдинга, которые привели к финансовому коллапсу компании.

При этом она отметила, что в дальнейшем как украинские, так и зарубежные финансовые институции ожидают от украинских властей усовершенствования законодательства, обеспечивающего защиту прав кредиторов, в частности, закона «О банкротстве».

Если же власть не предпримет никаких попыток защитить права кредиторов в споре с «Мрией», то, по мнению председателя правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимира Лавренчука, это станет негативным сигналом для инвесторов, которые планировали сотрудничать с украинскими компаниями.

«Те или иные институты власти, наверное, недооценивают эффект от того, что слабая реакция по отношению к плательщику, который избегает ответственности, может иметь негативный эффект на инвесторов, которые планировали дальнейшее сотрудничество с Украиной. Нужно принять решения и защитить собственников имущества и кредиторов в отношениях с безответственным заемщиком», - подчеркнул Лавренчук.

В свою очередь, генеральный директор «ОТП Лизинга» Андрей Павлушин отметил, что конфликт с «Мрией» ставит под угрозу лизинговые программы для украинского агропромышленного комплекса, а нежелание властей вмешиваться в эту проблему только усугубляет ситуацию.

«Если они (отдел рисков венгерского OTP Bank - УНИАН) не будут уверены, что мы сможем выйти из этой сделки, то вряд ли нам будут утверждать другие крупные сделки. Тогда пострадает весь рынок… Принципиально важно, чтобы государство помогло нам выйти из этой сделки на законных условиях», - сказал он.

Резюмируя, генеральный директор «Райффайзен Лизинг Аваль» Михаль Спихальский отметил, что причинами низкой инвестиционной привлекательности Украины являются не столько экономический кризис и война на востоке страны, сколько отсутствие эффективных механизмов защиты прав инвесторов и кредиторов.

«Невозможность реализации прав инвесторов, невозможность защитить свои интересы ставит под сомнение дальнейшие инвестиции в сельхозотрасль, в лизинг сельхозотрасли, в повышение эффективности сельхозпредприятий, их модернизацию», - сказал Спихальский.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» в начале августа не смог выплатить около 130 млн долл. по своим обязательствам. В октябре, после серии переговоров с кредиторами, компания заявила, что не намерена отказываться от обязательств перед кредиторами и лизингодателями.

Однако вскоре международный комитет кредиторов и миноритарные акционеры агрохолдинга попросили высшее руководство Украины расследовать деятельность компании и контролирующих ее лиц, а также поддержать усилия кредиторов по сохранению целостности бизнеса компании путем осуществления прозрачной реструктуризации ее долгов. По их данным, задолженность «Мрии» перед всеми финансовыми кредиторами к моменту объявления дефолта составила 1,3 млрд долл.

24 октября «Мрия» представила кредиторам свой вариант реструктуризации задолженности, однако лизингодатели компании назвали эти предложения фарсом.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый Иваном и Клавдией Гута, обрабатывает около 320 тыс. га в пяти областях на западе Украины. Компания специализируется на выращивании зерновых, сахарной свеклы и картофеля. В 2008 году «Мрия» через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлекла 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

«OTП Банк» работает на рынке Украины с 1998 года и входит в группу крупных финучреждений. 100% акций банка принадлежит OTP Bank, Венгрия.

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

UniCredit Bank, в состав которого входит «Уникредит Лизинг», является частью международной финансовой группы UniCredit Group (Италия).