Стартовала кампания по сбору средств для нового фильма Михаила Ильенко "Толока"

Киев. 5 ноября. УНИАН. 3 ноября стартовала краудфандинговая кампания для нового фильма Михаила Ильенко "Толока", который является экранизацией произведения Тараса Шевченко.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил сам Ильенко, который является автором сценария, режиссером-постановщиком и генеральным продюсером кинофильма.

«Это экранизация небольшого стихотворения Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості». Это стихотворение, как и все творчество Шевченко, очень актуально», - сказал он.

Ильенко отметил, что в фильме «толока - это такая стратегема спасения Украины после каждого несчастья». «Собираются люди и поднимают хату после того, как от нее ничего не осталось. Это чудо воскресения. И ни одна хата в Украине никогда не была с края, хоть нам и старательно прививают эту поговорку», - подчеркнул он.

По словам режиссера, было отснято уже 45% фильма. «Как это требует закон, половина денег – это государственные деньги, финансировались через Госкино… А вторая половина – инвестор. И когда закончились деньги Госкино, то деньги инвестора так и не начались, мы их не дождались фактически до сих пор», - отметил Ильенко.

Таким образом, съемки фильма остановились еще в июле 2013 года, хотя премьера была назначена на март 2014 года – к 200-летию Шевченко. Ильенко подчеркнул, что уже в течение 50 лет не было ни одной экранизации произведений Шевченко. «Сейчас мы надеемся реанимировать весь процесс», - сказал режиссер, отметив, что в этом году Верховная Рада «утвердила постановление, согласно которому фильм будет финансироваться 100% из Государственного бюджета».

Ильенко отметил, что они должны быть готовы продолжать съемки, когда соответствующее постановление «превратится в деньги». «Постановление пока в деньги не превратилось, но стартовая готовность у нас есть», - сказал он.

В то же время, по словам автора сценария, смета фильма была утверждена еще в 2012 году, и сейчас она уже «не отвечает действительности». «Постановление Верховной Рады касается именно той сметы. Дай Бог, чтобы эти деньги были, но нам их уже не хватает», - отметил Ильенко.

Так, кампания коллективного финансирования фильма будет осуществляться через интернет-платформу «Спильнокошт», которая позволяет всем желающим присоединиться к финансированию проекта.

Координатор «Спильнокошта» Вита Базан отметила, что «Спильнокошт», как и толока, – это приглашение к определенному диалогу, через который мы бы хотели, чтобы люди стали сотворцами, соинвесторами будущего фильма».

В то же время, связной с общественностью платформы Денис Бортников сказал, что за 200 дней с помощью проекта планируется собрать 2 млн. гривен, что будет фактически самой масштабной краудфандинговой кампанией в украинском кино на сегодняшний день.

Он также отметил, что подобные кампании пользуются успехом в мире. В частности, в Испании община на съемки фильма собрала более 300 тыс. евро.

Режиссер на пресс-конференции также представил плакат, созданный для фильма известным украинским художником и музыкантом Валерием Витром. Кроме того, был презентован новый тизер кинофильма «Толока».