Руководство Братского маслопрессового завода просит власти восстановить их право контроля над предприятием (видео)

Более года представители БМПЗ пытаются доказать свои права на собственность завода.

Киев. 26 марта. УНИАН. Руководство Братского маслопрессового завода (БМПЗ) в Николаевской области просит власти восстановить их право контроля над предприятием, утраченное в результате рейдерского захвата завода.

Об этом сообщил представитель БМПЗ Василий Доценко на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Доценко, руководство предприятия, захваченного рейдерами более года назад, будет бороться до конца, чтобы восстановить свои права на собственность. «Я хочу обратиться к правительству, должностным лицам, которые допускают это (рейдерские захваты – УНИАН), а некоторые и покрывают. Давайте все-таки объединимся, чтобы сохранить Украину, создавать предприятия, рабочие места и пополнять бюджет», - отметил он.

По словам Доценко, захват БМПЗ был осуществлен 13 января 2017 года путем подделки документов. Он отметил, что захватчики совершили незаконные регистрационные действия, фактически переписав предприятие на подставное лицо.

«Наш случай не является единичным. Есть ряд предприятий, которые захватила или захватывает одна и та же группа людей. И основная причина этого (рейдерских захватов – УНИАН) – бездействие и потакание полиции, правоохранительных органов, судебной системы и Министерства юстиции, которые позволяют этому происходить», - отметил Доценко.

Член Совета общественной организации «Бизнес-Варта» адвокат Татьяна Козаченко, присутствовавшая на пресс-конференции, заявила, что это подставное лицо в тот же день передало корпоративные права офшорной компании и заключило договор аренды с другой украинской компанией – «Олтрейд 2016».

«Только представьте, парень, который работает мойщиком машин, купил якобы за один день завод, стоимость которого 8 млн долл., за 50 тыс. грн, сразу перепродал и сдал в аренду», - отметила Козаченко.

По ее словам, для того, чтобы купить завод, корпоративные права подписи на протоколе должны быть заверены нотариусом – как выяснили владельцы завода, его арендаторы, нотариус никогда не заверял подписи. Она добавила, что нотариус даже не имел таких порядковых номеров, то есть этого нет в государственных реестрах.

При этом Козаченко отметила, что несмотря на то, что протокола о покупке по сути не существует, государственный регистратор в Краматорске за один день изменил владельцев завода.

Адвокат заявила, что преступники на основе поддельного протокола с помощью николаевской полиции и прокуратуры, с помощью частной охранной компании «Борисфен» зашли на завод и выгнали оттуда всех.

«Что сделало государство за целый год? Суды не рассматривают дела, уклоняются, прокуратура и полиция проводит множество номинальных следственных действий, которые ни к чему не приводят, потому что на заводе до сих пор находятся преступники», - подчеркнула Козаченко.

Она сообщила, что завтра, 27 марта, в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться дело об отмене регистрационных записей, по которым завод от реального владельца был переоформлен на захватчиков.

Директор завода БМПЗ Анатолий Доценко, который также присутствовал на пресс-конференции, заявил, что такое бездействие государства является геноцидом против украинского бизнеса.

«Если государство не защищает бизнес, то это можно назвать геноцидом против украинского бизнеса, у которого нет возможности защитить себя самого», - заявил Доценко.

Как сообщал УНИАН, для противодействия рейдерским атакам Кабинет министров 9 августа 2017 года принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста.

По мнению ряда экспертов, для решения проблемы рейдерства в Украине необходимо ужесточить ответственность госрегистраторов за незаконные действия, а также предусмотреть механизмы для избежания двойной регистрации.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Национального совета реформ в ноябре 2017 года поддержал эту идею, выступив за ликвидацию двойных земельных реестров и создание на их базе единого реестра, который будет содержать всю необходимую информацию о земельных участках.

7 декабря прошлого года Министерство юстиции Украины совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия и народными депутатами разработали законопроект о защите имущественных прав в сфере земельных отношений, принятие которого будет способствовать борьбе с аграрным рейдерством в Украине.