Необходимо консолидировать усилия общественности для поддержки парламентом решений по скорейшему достижению мира в Украине - активисты (видео)

Общественность считает, что народ Украины должен поддержать президента в этом вопросе.

Киев. 26 марта. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народна Рада» считает необходимым консолидировать усилия для поддержки Верховной Радой решений, необходимых для скорейшего достижения мира в Украине.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила председатель правления ВОО «СООУ «Народна Рада» Надежда Лукашевич.

По ее словам, на сегодняшний день сложилась такая ситуация в государстве, что нам нужно не допустить еще больших осложнений.

«Идут Минские переговоры. Я вам даю слово, что за месяц можно завершить войну, но при одном условии: есть решение Минских соглашений о том, что и Брюссель, и Вашингтон, и украинская власть поддерживают это решение. И Москва молчит по этому поводу, то есть не мешает, но у нас в Киеве у президента Украины не хватает поддержки в парламенте. Поэтому нам надо будет на съезде поставить так вопрос, чтобы народ Украины поддержал президента, и только тогда Верховная Рада сможет принять то, какое мнение внесет президент в Раду, при каких условиях должна быть закончена война. И не нужно нам посредников и т.п., это может быть закончено за месяц», - отметила Лукашевич.

Она напомнила также, что Минские договоренности утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН.

«Таким образом этим решением приобретен статус международного правового акта. То есть имеется международно-правовой акт, а депутаты ВР, есть часть таких, которые не голосуют, и у нас не хватает тех голосов, чтобы при том условии, которые прописаны в Минских сделках, прекратить войну... Поэтому мы не должны быть равнодушными. Мы до конца апреля проведем съезд... Молчать не надо, нам нужно помочь здесь президенту, поскольку он полностью поддерживает решение СБ ООН... Мы и в обращении к президенту планируем этом говорить, что мы взяли на себя ответственность поддержать его. Тогда, когда он будет обращаться в парламенте, нам надо не ждать, а собраться возле ВР и заставить депутатов проголосовать», - отметила Лукашевич.

Между тем, она уточнила, что в обращении к президенту, которое планируется передать во вторник, 27 марта, будут переданы и сообщения людей о ситуации на местах, в том числе действиях или бездействии власти.

«Мы обязательно будем контролировать, как будут выполняться Минские договоренности. Мы обязательно проведем в ближайшие сроки съезд и будем помогать тем представителям власти, которые работают в интересах народа», - подчеркнула председатель правления ВОО «СООУ «Народна Рада».