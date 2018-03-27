Большинство украинских мигрантов ездят на работу в Польшу на 1-3 месяца – опрос (видео)

77% украинцев выполняют в Польше физическую работу, 16% - работу в сфере услуг, всего 3% выполняют интеллектуальную работу.

Киев. 27 марта. УНИАН. Большинство украинских мигрантов (60%) ездят на заработки в Польшу на короткий срок – 1-3 месяца, сообщил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович на пресс-конференции в УНИАН, презентуя результаты социологического исследования, проведенного в Украине по заказу польской компании Personnel Service среди 400 украинцев, которые на протяжении последних 5 лет работали в Польше.

«60% украинских заробитчан находятся на заработках в Польше около 1-3 месяцев. То есть это подтверждение того, что наши соотечественники ездят на заработки краткосрочно», - сказал он.

Антипович также отметил, что почти 60% опрошенных за 5 лет ездили на заработки в Польшу около 3 раз, четверть опрошенных были на заработках не более одного раза, 16% ездили работать в Польшу более 5 раз и только 7% работают там на постоянной основе.

По словам эксперта, 77% украинцев выполняют в Польше физическую работу, 16% - работу в сфере услуг, всего 3% исполняют интеллектуальную работу и 1% занимают руководящие должности.

«Большинство украинцев выбирают 2 сферы для работы в Польше – это сельское хозяйство (34%) и строительство и ремонт (32%). 8% составляет работа по дому, 7% - ресторанный бизнес, 5% - уход за пожилыми людьми», - отметил Антипович.

По его словам, около 62% среди опрошенных украинских трудовых мигрантов планируют работать в Польше и только 11% из них рассчитывают остаться там навсегда.

Эксперт добавил, что, согласно исследованию, 53% украинцев выбирают Польшу как страну для трудоустройства по причине географической близости. На втором месте – желание больше заработать (44%), а на третьем - низкий языковой барьер (34%).

Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на 2 млрд долл.- до 9,3 млрд долл., или 8,4% ВВП, в связи с совершенствованием методики расчета.

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,8 млрд долл., или 24%.

По словам вице-министра иностранных дел Республики Польша Бартоша Цихоцки, украинские работники в 2017 году перечислили из Польши в Украину 12 млрд злотых, что равняется 3-4% украинского ВВП.

По данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Украина, начиная с 2015 года, недополучает ежегодно около 40 млрд грн в связи с миграцией украинцев за границу.

По данным Bloomberg, более 1 млн украинцев с 2015 по 2017 год мигрировали на заработки за границу, в частности в Польшу (507 тыс. человек), Россию (343 тыс.), Италию (147 тыс.), Чехию (122 тыс.), США (23 тыс.) и Беларусь (22 тыс.).

Национальный банк Украины прогнозирует рост трудовой миграции украинцев за границу в ближайшие годы в связи с введением безвиза, изменением трудового законодательства Польши и увеличивающимся количеством студентов, которые получают образование за рубежом.