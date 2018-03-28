Националистические силы завтра будут пикетировать Николаевскую ОГА с требованием на время следствия отстранить губернатора Савченко от исполнения обязанностей

Ожидается, что участие в акции примут около тысячи человек.

Киев. 28 марта. УНИАН. Представители националистических сил завтра утром будут пикетировать здание Николаевской областной государственной администрации с требованием выразить недоверие и на время следствия отстранить Алексея Савченко от исполнения обязанностей губернатора.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

«На фоне всех обстоятельств, которые сложились с доведением до самоубийства летчика, Героя Украины (речь идет об и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владиславе Волошине), на фоне всех коррупционных скандалов вокруг аэропорта, мы, как объединенные силы националистов, как партия «Национальный корпус», как партия «ВО «Свобода» и «Правый сектор» выходим на поддержку общественных организаций и общины города Николаева для четких требований», - заявил руководитель центрального штаба партии «Национальный корпус» Родион Кудряшов.

Так, подчеркнул представитель партии, они требуют от обладминистрации Николаевщины на время следствия отстранить Савченко от исполнения обязанностей губернатора.

По словам Кудряшова, Савченко «всевозможными методами, с помощью своих приспешников в правоохранительных органах, в обладминистрации пытается нивелировать этот конфликт».

«Согласно действующему законодательству обладминистрация должна выразить недоверие Алексею Савченко и отстранить его на время следствия от обязанностей губернатора», - подчеркнул он.

Кроме того, Кудряшов отметил: «Мы знаем и мы имеем четкую информацию, что готовится к этой акции напрямую Алексей Савченко, который ангажирует так называемых титушек, ангажирует людей».

В свою очередь, заместитель председателя Киевской городской организации «ВО «Свобода» Александр Солонько высказал мнение, что Савченко ввиду ситуации должен самоустраниться на время расследования. «Я уже не говорю об отставке», - добавил он.

Представитель «Свободы» также выразил недовольство тем, что в Администрации президента «отмалчиваются по поводу действий своего подчиненного и возможных преступных действий своего подчиненного».

Кроме того, представитель партии «Национальный корпус» Александр Алферов отметил, что их акция носит бессрочный характер.

«В случае, если наши действия не вызовут адекватного понимания, мы будем блокировать администрацию, пока две трети депутатов не признают отстранения Савченко от его должности», - сказал он.

По словам Алферова, кроме блокирования участники акции допускают и «другие действия», связанные с тем, чтобы депутатский корпус Николаевщины услышал общественных активистов.

Он отметил, что ожидается, что участие в акции примут около тысячи человек. Кроме представителей «Национального корпуса», «Свободы» и «Правого сектора», речь идет и о гражданских активистах Николаевщины - из более чем 30 общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, участник АТО, военный летчик, и.о. руководителя Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта совершил самоубийство в Николаеве в собственной квартире, выстрелив из боевого пистолета. Семья в тот момент находилась дома. Пострадавший был срочно госпитализирован, но скончался в больнице.

По свидетельствам родственников, Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения.

Полиция открыла уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

После инцидента местные СМИ обнародовали якобы переписку неизвестного с Волошиным, в которой погибший рассказывает о конфликте с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко. В чате Волошин сообщает о «махинациях» при реконструкции здания аэропорта, о желании уйти с должности, о мыслях, связанных с возможной смертью.

Также в переписке Волошин предоставляет копии поручений Савченко, копию выводов проверки Государственной аудиторской службы о ремонтных работах в аэропорту. При этом Волошин якобы хотел написать заявление на увольнение, но Савченко продлил контракт.

Сообщалось, что следователи рассматривают пять версий по делу о гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения; самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора; самоубийство из-за отношений в семье; самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины; несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.

В ходе расследования дела был допрошен Савченко, о чем заявил начальник ГУ НП Украины в Николаевской области Юрий Мороз. По его словам, Савченко заявил, что имел с Волошиным только рабочие отношения.

«Никаких угроз, никаких принуждений к подписанию тех или иных документов не было», - отметил Мороз.

Также, по его информации, полицейским удалось установить, что в начале марта Волошин находился в приподнятом настроении из-за того, что губернатор пообещал ему содействие в получении собственного жилья после запуска аэропорта.

Кроме того, Мороз добавил, что Волошин намеревался совершить суицид еще летом 2016 года.