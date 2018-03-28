Бюджет Киева может недополучить 90 млн грн из-за нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурса по благоустройству остановок транспорта - представители бизнеса (фото, видео)

Антимонопольный комитет, проанализировав документы, дал рекомендацию меру города Киева не утверждать условия конкурса.

Киев. 28 марта. УНИАН. Бюджет Киева может недополучить 90 млн грн вследствие нарушения прав малого и среднего бизнеса, а также антимонопольного законодательства при проведении инвестиционного конкурса по благоустройству остановок общественного транспорта.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева» Сергей Корниевский.

«Сегодня существует угроза для городского бюджета. По условиям конкурса по благоустройству остановок общественного транспорта, ожидаемая сумма поступлений в бюджет города Киева составляет всего 14 млн. Но, если бы другие инвесторы имели возможность действительно участвовать в этом конкурсе, то ожидаемый доход казны мог составить минимум 100 млн, а не 14 млн грн. Это по сути 90 млн грн ущерба для казны города Киева. Уже сейчас видно, что только один лот был сформирован как коммерчески привлекательный», - сказал Корниевский.

При этом он отметил, что вследствие антиконкурентных условий конкурса большинство остановочных комплексов киевская власть вынуждена будет оборудовать за бюджетные средства.

«А что делать с остальными 650? За счет чего они могут быть обустроены? То есть для того, чтобы обустроить эти остановки должно быть потрачено из казны как минимум 100 тыс. грн на каждый дополнительный павильон. Таким образом, дополнительные затраты, которые могут возникнуть для бюджета Киева, составляют минимум 105 млн грн, если посчитать, что 700 остановок должны дополнительно быть обустроены», - сказал Корневский.

Президент ассоциации «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева» объяснил, что при формировании конкурса насчитывалось 28 лотов, однако заявки поступили всего на 14 лотов.

«Конкурс по привлечению инвесторов для обустройства остановок общественного транспорта был объявлен 22 декабря, и в результате составления тех лотов, которые были вынесены на конкурс, возможности инвесторов были ограничены. Сейчас можно с уверенностью сказать, что конкурс из 28 лотов, которые были выставлены, провален, так как заявки поступили всего на 14 лотов. При этом только на первые 3 лота поступило несколько заявок, а остальные 11 были обеспечены всего одним инвестором. То есть самые коммерчески привлекательные лоты были забраны одним участником, наверное, благодаря «правильному формированию» условий конкурса. В связи с тем, что на остальные лоты не нашлось желающих, мы считаем, что данный конкурс провалился. Этот провал приведет к негативным последствиям для формирования транспортной инфраструктуры Киева», – сказал Корниевский.

По словам президента ассоциации, при формировании условий конкурса было допущено большое количество ошибок, в связи с чем ассоциацией были направлены юридически обоснованные документы во все контролирующие структуры.

«В том числе документы были направлены в Антимонопольный комитет и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. По факту проверок прокуратура возбудила уголовное дело в отношении тех лиц, которые формировали условия конкурса. Также, Антимонопольный комитет, проанализировав документы, которые поступили от киевской власти, дал рекомендацию меру города Киева не утверждать условия конкурса, потому что это приведет к нарушению антимонопольного законодательства», - сообщил он.

Также, Корниевский заявил, что на его пытались совершить покушение в связи с тем, что он мешает проведению конкурса.

«Люди, которые формировали условия конкурса, либо некомпетентны, либо отстаивают интересы отдельных коммерческих структур. Эти структуры пытаются не дать нам выявить недостатки конкурса. Мы считаем, что факт покушения на мою жизнь, который был 28 февраля, является прямым доказательством того, что люди, которые пытаются войти на этот рынок, наверное, представляют бандитские структуры», - заявил Корниевский.

Кроме того, он отметил, что уже обратился к мэру Киева с альтернативными предложениями, которые смогут решить задачу обустройства остановочных комплексов на всей территории Киева и смогут снизить социальную напряженность, которая возникла в результате действий Киевсовета.

Однако ответа на предложение не последовало, в связи, с чем ассоциация «Союз инвесторов транспортной инфраструктуры города Киева» намерена направить мэру Киева еще одно письмо.

«Мы просим мэра вмешаться и до момента оглашения результатов конкурса прекратить все демонтажные работы. Мы просим его не подписывать распоряжение Киевской городской администрации об утверждении победителей конкурсов и признать проведенные инвестконкурсы несостоявшимися. Также, следует разработать новые инвестконкурсы с учетом всех недостатков нынешнего конкурса и учитывая интересы владельцев существующих остановочных комплексов. Я надеюсь, это обращение будет рассмотрено мэром», - сообщил Корниевский.

На вопрос корреспондента УНИАН о планируемых действиях в случае отсутствия ответа от мэра Киева, Корниевский ответил, что планируется бессрочная акция протеста возле всех остановочных комплексов.

«В связи с тем, что сейчас ведутся, по нашему мнению, необоснованные демонтажи остановок общественного транспорта, нами зарегистрирована бессрочная акция протеста возле всех остановок, и мы будем просить департаменты киевской власти и полицию обеспечить безопасность членов нашей ассоциации при проведении акций протестов. Мы видим, что идет нарушение прав владельцев существующих остановочных комплексов, а также применение силы от непонятных охранных структур», - сказал Корниевский.

Как сообщал УНИАН, 16 января представители бизнеса уже обращались к мэру Киева Виталию Кличко с призывом приостановить конкурс по привлечению инвесторов для обустройства остановок общественного транспорта в столице.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/78855