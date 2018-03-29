Активисты призывают городские власти присоединяться к инициативе «Данные городов» для упрощения доступа жителей к публичной информации (фото, видео)

Порталы открытых данных, где жители могут найти необходимую информацию, уже реализованы для трех украинских городов.

Киев. 29 марта. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА призывает местные власти и общественных активистов присоединяться к запуску в своих городах электронных сервисов в рамках инициативы «Данные городов», что позволит упростить доступ жителей к публичной информации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор инициативы «Данные городов» от гражданской сети ОПОРА Руслана Величко, презентуя прототип портала городских данных и образовательного онлайн-сервиса Good education, а также методологию аудита данных на примере пяти украинских городов.

«Конечно, мы призываем города присоединяться к этой инициативе, и мы будем очень рады помочь городам внедрить политику открытых данных и сервисы, которые их интересуют. Но главный акцент на том, что мы здесь для того, чтобы помочь. Мы не хотим делать за город их работу, мы не хотим влезать в их системы, так как мы понимаем всю ответственность», - сказала Величко.

Она напомнила, что инициатива «Данные городов» проходила в течение почти полугода в Ривно, Вознесенске, Ужгороде, Коломые и Николаеве, которые стали победителями конкурса «Открытый вызов».

«Результат нашего проекта – три портала открытых данных, мы их открыли совместно с городскими советами», - сказал Величко, добавив, что в Ривно был запущен общественный портал, так как инициатива по его запуску исходила от общественных активистов, в Вознесенске и в Коломые порталы были запущены в сотрудничестве с местной властью.

При этом, по ее словам, местная власть крупных - Ужгорода и Николаева - еще была не готова к такому шагу из-за слишком большого массива информации и трудностей с его обработкой. «Мы будем и в дальнейшем сотрудничать с городами. По этому опыту мы поняли, что с небольшими городами значительно комфортней работать, потому что ты меньше сталкиваешься с политикой. Мы будем делать акцент на такие города как Вознесенск и Коломыя и возможно даже еще меньше», - сказала активистка.

Присутствовавший на пресс-конференции аналитик данных инициативы «Данные городов» Роберт Лорян объяснил, что порталы открытых данных содержат информацию о разных сферах жизни города: образование, экология, досуг, транспорт, экономика, финансы, земельные участки, реклама и другое.

«На портал могут быть загружены любые наборы данных, которые были получены в ответ, например, на информационные запросы, или предоставлены органами местной власти», - рассказал Лорян.

Руслана Величко отметила, что перед созданием порталов в городах был проведен аудит данных.

«В комплекс наших действий входил аудит данных, так как сначала логично разобраться, какой информацией владеет город, прежде чем ее открывать. Аудит мы пытались сделать так, чтобы никак не влиять на работу департаментов и в общем городской власти, не блокировать эту работу и не вмешивается, а наоборот передать методологию и больше помочь, чем вмешиваться, потому что городская власть владеет некоторой персональной информацией о горожанах и информацией, связанной с безопасностью. К этой информации не должен иметь доступ никто, кроме госчиновников», - отметила она.

Величко сообщила, что аудит данных проходил по следующим критериям: перечень, их доступность, частота обновления, а также форма подачи. Активистка отметила, что в городских органах власти все еще есть неоцифрованные документы, работа над которыми займет длительное время.

В то же время, по ее словам, активисты в городах столкнулись с проблемой нехватки знаний у местных чиновников о том, что такое открытые данные. Поэтому активисты в этих города проводили образовательные мероприятия с целью обучения чиновников политике открытых данных.

«Необходимо учить чиновников – почему именно такие форматы, почему такая структура данных должна быть и показывать это все на примерах, что мы и пытались делать», - отметила Величко.

Величко также сообщила, что в рамках проекта также был запущен сервис Good Education, благодаря которому можно получить необходимую информацию об образовательных заведениях города.

«Сначала этот сервис был о том, как можно выбрать школу, но сейчас мы его немного расширили, сейчас там можно найти садики, а также кружки», - сказала активист.

Она отметила, что данный сервис был запущен в Ривне, Вознесенске и Коломые, а также в ближайшее время ожидается его запуск в Николаеве и Ужгороде.

Справка УНИАН. Требования к формату и структуре наборов данных, которые подлежат обнародованию в формате открытых данных, периодичность обновления и порядок их обнародования, а также перечень таких наборов данных определены Постановлением Кабинета Министров Украины №835 «Об утверждении Положения о наборах данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных».

Гражданская сеть ОПОРА совместно с международной организацией TechSoup реализует инициативу «Данные городов». Проект направлен на активизацию локальных групп активистов, IT-специалистов, бизнеса, власти с целью разработки сервисов для жителей городов на основе открытых данных, которые есть в распоряжении местной власти.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/ukr/themes/78876