Американская экспертная компания в сфере безопасности Mozayix International объявила о намерениях предоставлять консультационные услуги и решения в сфере безопасности и обороны в Украине

Киев. 7 ноября. УНИАН. Американская экспертная компания в сфере безопасности, обороны и аналитики Mozayix International заходит на украинский рынок.

Базирующаяся в Вашингтоне (округ Колумбия) компания Mozayix International объявила о намерениях предоставлять консультационные услуги и решения в сфере безопасности и обороны широкому спектру компаний в Украине. Mozayix основана в 2011-м и работает на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Представители компании также уже встречалисть с представителями украинского правительства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал управляющий партнер Mozayix International Филипп Дуайер.

«С момента отказа от ядерного вооружения для того, чтобы избежать рисков дальнейших территориальных потерь, предотвратить экономический коллапс и стимулировать рост экономики, добиться большей финансовой поддержки Запада, восстановить национальный дух и вернуться, в целом, к нормальному порядку вещей, Украине необходимо срочно применить принципиально новые фундаментальные методы к решению основных задач сектора национальной безопасности – прямо сейчас», - отметил Дуайер.

Он также рассказал, что Mozayix International представит принципиально новый подход к наиболее острым вызовам в сфере безопасности в Украине. Новая парадигма украинской безопасности компании, или New Ukrainian Security Paradigm (NUSP) включает в себя необходимое базовое исследование, анализ и оценку комплекса безопасности и обороны страны, за которыми последуют быстровыполнимые практические проекты реформ комплекса безопасности и обороны с целью превратить устаревший оборонный комплекс в современную и компетентную военную силу, способную выявлять и противостоять широкому спектру внезапных внешних угроз. Помимо чисто военных задач, NUSP использует разветвленный, системный подход для решения общих задач Украины, включая вопросы энергетической безопасности, а также важной роли оборонных реформ в восстановлении экономического и бизнес-климата, отметил Дуайер.

Кроме того, Дуаейр сообщил, что встречался с представителями правительства Украины, "но в связи со спецификой обсуждаемых тем, мы не можем рассказать с кем была встреча и предмет переговоров".

Также он считает, что «в Украине наблюдаются некоторые угрожающие сигналы, схожие с теми регионами, в которых мы уже работаем, - страны Ближнего Востока и в Северной Африки - и мы не хотим, чтобы подобные тенденции как-либо усугублялись в Украине. Учитывая неопределенность и возможные серьезные риски в сфере безопасности, лица с деловыми интересами в Украине должны не только выражать беспокойство, но и принимать конкретные меры для управления физическими рисками».

*** Базирующаяся в Вашингтоне (округ Колумбия) компания Mozayix International основана в 2011 году. Компания предоставляет услуги в сфере безопасности, обороны, управления системами безопасности, аналитики и консультирует клиентов по всему миру.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52468

Видео-запись пресс-конференции: http://www.unian.net/multimedia/video-1/4028-amerikanskaya-kompaniya-mozayix-international-vyihodit-na-ukrainskiy-ryinok.html