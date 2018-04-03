Отечественные онлайн-магазины массово нарушают законодательство при продаже технически сложных бытовых товаров – Союз потребителей Украины (фото)

Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие выдачи кассовых чеков и сопроводительных документов, а также невыполнение статей Законов «О защите потребителей» и «Об электронной коммерции».

Киев. 3 апреля. УНИАН. Многие украинские интернет-магазины не соблюдают действующее законодательство во время реализации технически сложных бытовых товаров, что подтвердил проведенный Союзом потребителей Украины (СПУ) мониторинг.

Об этом заявил заместитель главы правления СПУ Олег Цильвик в ходе круглого стола в УНИАН.

«По результатам проекта можно констатировать массовые нарушения законодательства о защите прав потребителей в части выдачи кассовых чеков, в части наличия сопроводительных документов, выполнения Законов «О защите потребителей» и «Об электронной коммерции», - отметил он.

Цильвик сообщил, что для проведения исследования в 20 популярных интернет-магазинах были куплены 20 смартфонов, после чего проводился анализ документов и маркировки продукции, а на конечном этапе товары попробовали вернуть продавцу.

По его словам, наиболее распространенным (65% случаев) нарушением во время мониторинга было отсутствие кассового чека.

«Выдали любые документы, но не кассовый чек. Только 7 продавцов выдали кассовые чеки, так уж совпало, что эти продавцы зарегистрированы как общества с ограниченной ответственностью», - сказал Цильвик.

Также, по его словам, 40% приобретенных смартфонов не имели отметки о прохождении процедуры оценки соответствия, а у ещё 20% смартфонов вся информация была исключительно на иностранном языке, что указывает на контрабанду. Кроме того, 40% смартфонов не имели инструкций по эксплуатации на украинском языке.

«Мы столкнулись с тем, что у большинства товаров, которые реализуются через интернет-магазины, отсутствует сопроводительная документация, которая касается вопросов подтверждения соответствия, сертификатов на эту продукцию, то есть, нельзя сказать о её безопасности и пригодности использования в наших условиях», - сказал он.

Цильвик обратил внимание, что пять продавцов не были идентифицированы в расчетном документе, хотя закон об электронной коммерции предусматривает обязательную идентификацию на сайте субъекта хозяйствования.

«В большинстве случаев такой информации на сайтах продавцов вы сегодня не найдете», - сказал он.

И хотя все смартфоны в итоге были возвращены продавцам, именно с подобными онлайн-магазинами возникли проблемы, поскольку физически их найти почти невозможно.

«В таком случае возвратить товар в предусмотренный законом срок или получить гарантийные обязательства достаточно сложно», - сказал заместитель главы правления Союза потребителей Украины.

Присутствующий на круглом столе руководитель отдела фактических проверок, контроля за наличными операциями департамента аудита Государственной фискальной службы Украины Станислав Кубрин в свое очередь отметил, что основной причиной отсутствия кассовых аппаратов при продаже техники является недостаточно суровое наказание.

«Некоторые физлица-плательщики единого налога, когда к ним приходишь на проверку, они открыто смеются. Они говорят: «На тебе 5 гривен, уйди отсюда». Если мы приходим через какое-то время, чтобы сделать повторную проверку и применить 100% штрафных санкций за проданный товар, там стоит уже другое физлицо или это уже там не работает», - сказал он.

Также Кубрин сообщил, что некоторые крупные торговые сети применяли практику «каруселей», привлекая к работе физических лиц-предпринимателей, которых можно было менять в случае обнаружения нарушений во время проверок. Чтобы применить штраф в размере 100% от стоимости товара, проверяющий должен застать предпринимателя с отсутствующим кассовым аппаратом на той же торговой точке, что в ряде случаев невозможно, добавил представитель Фискальной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель начальника управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Олег Заворотний отмечал, что Украине необходимо улучшить законодательство о защите прав потребителей в сфере электронной коммерции, в частности обязать интернет-магазины указывать полную контактную информацию на своих сайтах. По его словам, Министерство экономического развития и торговли уже разработало соответствующий законопроект.

Заворотний отмечал, что отсутствие четкой идентификации конкретного продавца делает невозможным проверку соблюдения субъектами электронной коммерции требований налогового, валютного и другого законодательства.

По данным департамента, за последние два года количество обращений в киберполицию относительно интернет-мошенничества выросло в 24 раза. Так, в ноябре 2015 года количество обращений составляло 1,5 тыс., по результатам 2016 года – 15,9 тыс. обращений, а по состоянию на октябрь 2017 года – 18,8 тыс. обращений.

Фото с круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/78968