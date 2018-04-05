Эксперты считают, что необходимо разработать новую Конституцию Украины и принять ее на референдуме (фото, видео)

Они заявили, что принятый в 1996 году Основной Закон исказили, поэтому государству нужна новая Конституция.

Киев. 5 апреля. УНИАН. В Украине необходимо изменить Конституцию и принять ее на референдуме.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявили эксперты.

«В свое время наш предок Пилип Орлик создал первую Конституцию Украины. Она фактически обозначила наши территории в то время, она установила, что Украина является независимой и от Московии, и от Польши ... Это та первая Конституция, после которой другие государства начали разрабатывать свои законодательные акты, которые устанавливали конституционный порядок», - заявил внефракционный народный депутат, первый командир добровольческого батальона «Айдар» Сергей Мельничук.

По его словам, нынешнее руководство Украины нарушает Основной Закон.

«Та, которая была принята уже в независимой современной Украине, была лучшей Конституцией сегодняшнего дня, но каждый президент, приходя к власти, пытался изменить ее под себя, узурпировать власть, и высшего цинизма достигло это, конечно, настоящее устройство, это руководство страны, которое Конституцию страны попирает, пачкает ее и создает параллельное законодательство. И, по моему мнению, гибридную войну ведет именно наша верхушка, которая под гибридом фактически набивает себе карманы и узурпирует власть, проводит геноцид украинской нации», - добавил он.

Бывший генеральный прокурор, экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин также высказался за необходимость внесения изменений в Основной Закон.

«Я был категорическим противником каких-либо изменений в Конституцию, так как считал, что Конституция достаточно отвечает на все вопросы, а там, где что-то не понятно, есть Конституционный суд, который дает толкование ... Но за этот период Конституцию так изуродовали, так выхолостили тот текст 1996 года, что я сегодня начинаю думать о том, что нам нужно принять новый текст Конституции», - сказал он.

При этом Шишкин считает, что новую Конституцию необходимо принимать на референдуме.

«Можно или нельзя сегодня изменить Конституцию? Можно и для этого есть механизм ... Путем референдума принятие нового текста Конституции», - добавил он.

Мельничук также отметил необходимость приложить все усилия, чтобы собрать единомышленников и обсудить новую «народную Конституцию», которая будет написана совместными усилиями.

«Мы должны объединить все протестные силы, все-таки для того, чтобы эти изменения прошли. Поэтому, я думаю, нужно сделать соответствующее движение в защиту Конституции. И под этим знаменем идти дальше, фиксировать все», - резюмировал депутат.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79032