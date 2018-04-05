ГП «Специализированная медико-санитарная часть № 18» проводит информационную кампанию для привлечения пациентов в рамках медреформы (видео)

Столичное учреждение является прибыльным предприятием и сейчас обслуживает не только физических лиц, но и работников более 300 предприятий.

Киев. 5 апреля. УНИАН. Госпредприятие «Специализированная медико-санитарная часть № 18» проводит информационную кампанию по привлечению новых пациентов в рамках проведения медицинской реформы.

Об этом главврач учреждения Андрей Корж сообщил на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Старт медицинской реформы в Украине: успешный опыт работы столичного госучреждения без дотаций государства».

Корж отметил, что учреждение уже 15 лет работает как государственное учреждение, является прибыльным предприятием, не получает дотаций от государства и выполняет функции по медицинскому обслуживанию на полном хозрасчете.

«В чем уникальность? Наша медсанчасть - это единственное государственное медицинское учреждение, которое не использует бюджетные средства, а наоборот платит каждый год в государственный бюджет более 2 млн грн налогов, создавая при этом рабочие места. На сегодняшний день мы не имеем задолженности по выплате заработной платы, уплате налогов, обязательным платежам в бюджеты, по взносам в целевые фонды и платежам за коммунальные услуги», - сказал Корж.

По словам главврача, в настоящее время медучреждение, кроме физических лиц, обслуживает работников более 300 предприятий, учреждений и организаций из Киева и прилегающих районов. Среди них есть, в частности, госучреждения и компании с иностранными инвестициями. Учреждение имеет успешные результаты сотрудничества со страховыми компаниями, пока договоры действуют более чем с 15-ю страховыми компаниями.

Корж объяснил привлекательность сотрудничества для компаний и физических лиц тем, что государственное учреждение предоставляет высококачественные медицинские услуги по конкурентоспособным ценам.

Он также отметил, что финансовая успешность и прозрачность медицинского учреждения подтверждены независимыми аудиторами.

«После Пасхи, 11 апреля наша медсанчасть приглашает всех желающих на пресс-тур в наше государственное учреждение, и будем рады, если наш опыт автономизации пригодится для подобных медучреждений Украины в рамках начавшейся реформы медотрасли и для сохранения здоровья украинского народа», - добавил Корж.

В свою очередь заместитель главврача по медицинской части Татьяна Яневская сообщила, что за прошлый год медучреждение принял более 30 тыс. пациентов, а это в среднем 125 пациентов в день.

Она сообщила, что в медчасти функционирует 12 лечебно-диагностических отделений, в том числе 2 дневных стационара - терапевтический и гинекологический. Есть также хирургическое отделение, где делают операции в течение одного дня. Для пациентов Отделения лучевой диагностики клинико-диагностическая лаборатория с бактериологическим отделом.

«То есть клиентам мы имеем возможность предложить квалифицированное обследование в полном объеме, лечение, оперативное лечение в пределах одного дня с современным обезболиванием», - уверила Яневская.

По ее словам, учреждение предоставляет широкий спектр медуслуг, в том числе проводится экспертиза временной нетрудоспособности больных с выдачей и продлением больничных листов. Также в санчасти можно пройти профилактический медосмотр и так называемую «водительскую комиссию», оформить санитарные книжки и т.п.

«У нас есть семейные врачи и, шагая в ногу с современностью, мы работаем над созданием реестра пациентов, которые хотят иметь своего семейного врача и подписать с ними соглашения», - сообщила Яневская.

Как отмечалось на пресс-конференции, учреждение открыто для всех желающих получить медицинские услуги, а также готово делиться своим опытом организации работы.

Для участия в пресс-туре необходимо позвонить в ГП «Специализированная медико-санитарная часть № 18» по тел. 050-23-199-63.