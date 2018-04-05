Зарубежные дорожные строительные компании жалуются на препятствия при выходе на украинский рынок (видео)

Международный благотворительный фонд «Диамант Украины» готов вместе со шведскими бизнесменами строить дороги в Украине.

Киев. 5 апреля. УНИАН. Зарубежные дорожные строительные компании жалуются на препятствия при выходе на украинский рынок в связи с антиконкурентными действиями украинских компаний.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Международного благотворительного фонда «Диамант Украины» Дерек Поттомсон.

«Главная проблема захода на рынок Украины в том, что здесь трудно договориться. Вторая причина, это то, что мы - иностранцы. Третья причина - это то, что мы хотим сначала объяснить, как надо контролировать и от чего это зависит, потому что здесь украинские компании нечестно, играют на тендерах. Это значит, что выигрывает украинская компания, уверенно дает самую низкую цену. И в будущем это дает такой результат, который сегодня есть. Если хотите качественные дороги, то должно быть и надлежащее финансирование. Получается, что в Украине никто не смотрит, что, когда компания на тендере заявит, что сделает 1 километр за какую-то цену, сможет ли она это сделать. А она положит так называемый "коврик" на асфальт и это будет называться дорогой. Наши аналитики четко знают, сколько должен стоить этот 1 километр. Но тот ресурс, который Украина дает на дороги, его точно недостаточно, чтобы они были как шведские», - сказал он.

Поттомсон также сообщил, что «Диамант Украины» вместе со шведскими бизнесменами готовы построить дороги в Украине.

«В Украине есть несколько компаний, с которыми можно сотрудничать, но их можно посчитать на пальцах руки. Украина должна иметь дороги такие же, как в Евросоюзе. «Диамант Украины» вместе со шведскими бизнесменами готовы построить дороги. Мы сделали пресс-конференцию в Одессе и предлагали свою помощь, но никто не обратился к нам. Надеюсь, после этой конференции на нас обратят внимание. Мы хотим помочь Украине делать качественные дороги», - сказал он, добавив, что фонд «Диамант Украины» имеет договор о сотрудничестве со строительной компанией «Блумквист Стокгольм АВ».

При этом Поттомсон отметил, что шведские строительные компании готовы нанимать украинских рабочих, а контроль будут осуществлять шведские рабочие.

«Мы готовы вам объяснить, как контролировать качество украинских подрядчиков, помогать, и мы готовы вам построить дороги. Мы готовы шведские разработки оставить в Украине. Также, при строительстве дорог мы будем нанимать украинских рабочих, а контроль будут осуществлять шведские рабочие», - сказал он.

Также, Поттомсон сообщил, что уже обратились в «Укравтодор» с предложением сотрудничества.

«Мы ждем ответ от «Укравтодора», готовы работать в Украине хоть завтра», - подчеркнул он.

Также, присутствовавший на пресс-конференции представитель компании «Блумквист Стокгольм АВ» Кристер Мелин сообщил, что его компанией было проведено исследование состояния дорог в Украине.

«Мы сделали анализ дорог в Одесском регионе. Результаты говорят о том, что надо все делать заново. Надо поменять схему строительства дорог. Совместно с «Диамант Украины» решили, что будем помогать в этой, а также в социальной сфере. Есть минимум четыре шведские компании, которые хотят и готовы работать в Украине. 100 км дорог мы сразу готовы строить", - сказал он, добавив, что шведские компании готовы работать в долг, но под гарантии властей Украины.

Также присутствовавший на пресс-конференции эксперт по строительству дорог Кони Седерхольм отметил, что в Украине не соблюдаются нормативы строительства дорог.

«Асфальт, который лежит на украинских дорогах имеет мало битума, процессы укладки асфальта нарушены. В Украине очень много материала, из которого можно сделать качественную дорогу», - сказал он.

Седерхольм отметил, что в Швеции сейчас строят дороги, которые рассчитаны на 60 лет эксплуатации, а первый небольшой ремонт им может понадобиться не ранее, чем через 8 лет после введения в эксплуатацию.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор Ассоциации работодателей Юга Украины и экономический эксперт Геннадий Чижов отметил, что благотворительный фонд «Диамант Украины» готов заниматься и другими проектами в Украине.

«Дело в том, что благотворительный фонд «Диамант Украины» предлагает комплексный и системный подход. Они предлагают в любом городе Украины, в частности, обращались к местной власти в Одессе, реконструировать, навести порядок, озеленить, поставить мусорные баки европейские. Два квартала минимум, но официального ответа пока нет. Они предлагают решение проблемы, тысячи квартир, вклад в социальную инфраструктуру», - сказал он.

В пресс-конференции приняли участие президент Международного благотворительного фонда «Диамант Украина» Дерек Поттомсон; исполнительный директор Международного благотворительного фонда «Диамант Украина» Алена Черная; эксперт по строительству дорог Кони Седерхольм; представитель компании «Блумгвист Стокгольм АВ» Кристер Мелин, руководитель благотворительной организации «Благотворительный фонд «Миссия С.О.С» Наталья Ткаченко-Рытвина; экономический эксперт Геннадий Чижов.