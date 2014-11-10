Общественные активисты просят президента и премьера содействовать в проведении общественной экспертизы нового Генплана Киева

Киев. 10 ноября. УНИАН. Общественные активисты и организации просят президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка не допустить принятия нового Генерального плана Киева до 2025 года в существующем виде, а также содействовать в проведении общественной экспертизы данного документа.

Как заявила на пресс-конференции в УНИАН главный эксперт Реанимационного пакета реформ-Киев Леся Шевченко, причиной данного обращения является то, что последствием принятия нового Генплана будет легализация незаконных землеотводов и сокращение доходов столичного бюджета.

«Мы являемся свидетелями попытки строительных магнатов, которые представлены в КГГА, в Киевском горсовете легализировать земельный «дерибан» в интересах застройщиков. Это означает уменьшение поступлений в бюджет города Киева от аренды земли, продажи земли, от паевых взносов. И планируется это осуществить путем принятия нового Генерального плана Киева 2025», - сказала Шевченко.

«Мы обращаемся к президенту Петру Порошенку и главе правительства Арсению Яценюку с просьбой взять под контроль вопрос Генерального плана Киева 2025. Также мы обращаемся и к политическим силам в парламенте и к депутатам Киевского городского совета», - добавила она.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции директор организации «Открытое общество» Иван Сикора отметил, что, помимо уменьшения доходов в бюджет, принятие нового Генплана в существующем виде также приведет к уплотнению застройки и сокращению количества зеленых зон в столице.

«Кроме уменьшения доходов в бюджет в стратегической перспективе, это также и ухудшение условий жизни для киевлян, потому что фактически мы будем иметь уплотнение застройки, перевод значительной части зеленых зон в другие виды земель с возможностью потом строительства на этих участках разных объектов торговли и обслуживания», - сказал Сикора.

В то же время эксперт сферы градостроительства Виктор Глеба подчеркнул, что активисты будут настаивать на всестороннем обсуждении проекта Генерального плана среди общественности и жителей города, а также проведении общественной экспертизы.

«Первое, на чем мы настаиваем, – это провести общественную экспертизу Генерального плана, и такая процедура существует. Второе – это провести общественное обсуждение», - сказал Глеба.

Кроме того, в своем обращении к первым лицам государства активисты просят создать отдельную рабочую группу Кабмина совместно с Администрацией президента для принятия окончательного решения о дальнейшей судьбе Генплана Киева с привлечением общественных организаций и экспертов, которые не принимали участия в его разработке и не получали средств из городского бюджета.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2013 года архитектурно-градостроительный совет столицы поддержал и рекомендовал передать на экспертизу проект генерального плана Киева. По словам начальника коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергея Броневицкого, проектом нового генплана Киева предусматривается реализация проектов общей стоимостью около 500 млрд грн в ближайшие 15-20 лет. При этом стоимость разработки генплана составляет 20 млн грн. В сентябре 2014 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что новый Генеральный план развития столицы Киевсовет будет рассматривать и утверждать уже в следующем году.

В то же время против принятия нового Генплана выступили некоторые общественные активисты. В частности, представитель общественной организации «Киевское вече» Вадим Торопов заявлял, что в случае принятия этого Генплана застройщики смогут застраивать лесопарковые зоны, склоны Днепра и даже такие знаковые для столицы объекты как Бабий Яр и Пейзажная аллея.

В ходе обсуждения в Минрегионе профильные эксперты и представители общественных организаций также раскритиковали новый Генплан. В частности, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко отметил, что он разработан для того, чтобы узаконить землеотводы, утвержденные при одиозном мэре Леониде Черновецком. Руководитель предприятия «Институт Генерального плана г. Киева» (дочернее предприятие компании «Киевпроект») Владимир Чекмарев подчеркивал, что в документе присутствует множество ошибок и не продуманы реальные потребности города. А замглавы общественного совета при ГУ МВС в городе Киеве Татьяна Шевчук отмечала, что для разработки нового Генплана на период до 2025 года не было никаких оснований, потому что в столице существует действующий Генеральный план развития города на период до 2020 года. Общественные активисты также выразили негодование по поводу того, что их замечания не были учтены при подготовке Генплана-2025.