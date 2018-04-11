В Киеве представили документальный фильм "ПЖ", призванный привлечь внимание к проблемам пожизненно заключенных людей

Лента погружает зрителя во внутреннее состояние героев, рассказывает об их чувствах и психологическом состоянии.

Киев. 11 апреля. УНИАН. В Киеве представили документальный фильм студии Real Stories "ПЖ", который призван привлечь внимание общественности к проблемам пожизненно заключенных людей в местах лишения свободы.

Об этом сказали участники пресс-конференции в УНИАН "Пожизненное заключение в Украине (Психология. Права человека. Украинская и мировая практика). Анонс премьеры документального фильма" ПЖ ".

Режиссер ленты Ксения Кравцова рассказала, что хотела создать фильм о психологическом состоянии человека, пожизненно заключенного, о его жизни, и о том, что происходит в местах лишения свободы.

Также она сообщила, что хотела в фильме передать душевное состояние всей семьи, которая имеет близкого человека, находящегося в пожизненном заключении. "Есть такая поговорка, что если человек сидит, человека сажают, то считается, что сидит с ним вместе вся его семья. То есть семья вместе с ним переживает те же сложности, те же ощущения, что переживает заключенный человек. И это тоже важный психологический компонент человеческого общения", - сказала Кравцова.

Она рассказала, что для фильма был найден герой, осужденный к пожизненному, у которого из членов семьи остался только отец. "Мне хотелось передать ощущение, потому что у отца старенький автобус, в котором он работает каждый день, и это один и тот же маршрут, у сына - это также один и тот же маршрут замкнутой жизни в заключении", - сказала режиссер.

В связи с этим она обозначила главную цель своего фильма.

"Мне хотелось, чтобы люди увидели, услышали и почувствовали это состояние людей и обратили на это внимание, потому что мне кажется иногда, что общество не совсем понимает об этом. Они знают, что есть пожизненники, что это видимо какой-то маньяк, и все, что мы хотим - лучше дайте ему смертную казнь, и мы ничего не хотим об этом знать. И мне хотелось просто показать людям, что это обычные люди, у них есть какие-то чувства, у них любовь, у них даже там в ПЖ жизнь со своими шутками, пусть они и со слезами, но в первую очередь - это обычные люди", - сказала она.

По ее убеждению, кинематограф - это инструмент для того, чтобы подтолкнуть людей к размышлению, а лицам, имеющим к этому отношение - чтобы они могли эту тему поддержать. Фильм направлен на широкую аудиторию, но наверное, затрагивая тему пожизненно заключенных, можно как-то помочь этим людям, убеждена режиссер.

В свою очередь правозащитник, руководитель пенитенциарного направления Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (УМСПЧ) Александр Федорук сказал, что находящиеся на пожизненном заключении лица – это уязвимая категория граждан.

Он сказал, что в фильме была предпринята попытка "показать социальную составляющую, когда человек в определенный период времени имел все, но совершил такой поступок, после чего не стало ничего, кроме привычного порядка, привычного распорядка дня, привычных постоянных стен и привычной картины".

Правозащитник сказал, что психологический барьер в заключении становится бременем для человека, и поэтому он становится уязвим.

"Потому что именно лишение свободы - это достаточно суровое наказание для человека, поскольку, если взять в целом, и провести философию, то человек – это социальное существо и отрыв его от какого-то привычного для него сообщества в отдельное изолированное помещение достаточно тяжелый для восприятия", - сказал Федорук.

По его убеждению, необходимо прилагать усилия, чтобы возвращать людей в общество и делать полноценными гражданами.

Правозащитники отметили, что они защищают тех людей, которые в первую очередь уязвимы. По словам правозащитника, члена правления Ассоциации УМСПЧ Юрия Чумака, важно привлечь внимание общественности к проблемам заключенных. По его мнению, лента может помочь, чтобы общество задумалось над проблемой пожизненно заключенных.

Как отметил кандидат юридических наук, общественный деятель, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида, не надо противопоставлять категории преступников и людей.

"Преступники - это люди, а больше всего мне больно то, что многих преступников назначили. И вот как раз эта тема меня больше всего беспокоит, что они не имеют возможности добиться пересмотра своего приговора, и я видел ряд материалов дел, которые фактически, как говорится, шиты белыми нитками, когда без серьезных доказательств вины человека ему назначена тяжелая мера наказания - это пожизненное лишения свободы", - сказал Куйбида.

В связи с этим он подчеркнул, что эту несправедливость надо исправлять.

Председатель правления ВОО "Быть добру!" Артур Гузеев выразил позицию, что "пока у человека бьется сердце, он дышит, и работает мозг - у него должен быть шанс на изменение ситуации".

При этом он отметил, что на сегодняшний день условия содержания людей значительно изменились по сравнению со временем после введения моратория на наказание в виде смертной казни.

"На тот момент условия были очень суровые. И на сегодняшний день эти условия значительно изменились по режиму содержания, по возможностям самих осужденных, по отношению к ним, в отношении доступа, прозрачности системы в целом. Не все идеально, не все так, как можно было бы сделать, но гораздо больше улучшений, возможностей, а самое главное, что у этих людей появилась возможность на исправление", - сказал Гузеев.

Вместе с тем он сказал, что еще есть над чем работать.

В то же время начальник Управления Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Алексей Бондаренко рассказал, что на сегодня 1561 человек осужден на пожизненное лишение свободы. С каждым годом эта цифра растет.

"Приблизительно на 50 человек каждый год идет увеличение численности, при том что количество мест у нас не такими темпами растет, и в настоящее время мы имеем действительно проблему с их размещением", - сказал Бондаренко, но добавил, что однако эта проблема остро еще не появилась.

"Каждый год мы принимаем меры по созданию секторов, улучшению тех камер, где в настоящее время они содержатся. На месте не стоим также в пределах того, что мы имеем", - добавил он.

По его словам, в последние годы на проведение капитальных ремонтов, на службу вообще не выделяются государственные деньги.

"Поэтому те мероприятия, которые в настоящее время проводятся по ремонту камер и помещений - проводятся за счет специальных фондов, за счет имющегося производства, за счет благотворительной помощи", - заявил Бондаренко.

Премьера документального фильма "ПЖ" состоится 11 апреля в 19:00 в кинотеатре "Октябрь".