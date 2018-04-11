Freedom House в Украине, УХСПЧ и еще более 20 организаций будут совместно противодействовать атакам на гражданское общество в Украине (видео)

Правозащитники фиксируют увеличение давления со стороны власти на активистов в регионах Украины с начала 2018 года.

Киев. 11 апреля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация меморандума о создании Коалиции в защиту гражданского общества в Украине, подписанного рядом общественных организаций, среди которых представительство Freedom House в Украине и Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ).

Как передает собственный корреспондент, в пресс-конференции в УНИАН приняли участие исполнительный директор УХСПЧ Александр Павличенко, координатор Благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая, заместитель председателя правления Центр гражданских свобод Александра Романцова.

В частности, по словам исполнительного директора Украинского Хельсинского союза по правам человека Александра Павличенко процесс создания коалиции начался год назад.

Как отмечают активисты, Верховная Рада Украины, несмотря на обещания депутатов разных фракций 3 апреля провалила включения в повестку дня депутатские и президентские законопроекты об отмене е-деклараций для активистов.

«С начала 2018 года общественные организации фиксируют увеличение давления на активистов в регионах. Нападения на мирные собрания и физическое насилие к отдельным общественным деятелям остаются без расследования и соответствующего внимания правоохранительных органов, а в некоторых случаях - приводят к убийству», - отметила координатор Благотворительного фонда «Восток SOS» Александра Дворецкая.

По словам заместителя председателя правления Центр гражданских свобод Александры Романцовой давление на представителей гражданского общества осуществляется через фиктивные уголовные дела и проверки финансовой деятельности организаций.

Поэтому представители неправительственных организаций решили создать Коалицию в защиту гражданского общества.

«Мы, представители неправительственных организаций, правозащитники, общественные активисты, журналисты, юристы и другие неравнодушные граждане, выражаем глубокую обеспокоенность по поводу угрожающих тенденций для гражданского общества в Украине и наступления на свободу объединений и ассоциаций», - говорится в меморандуме.

Отмечается, что гражданское общество играет ключевую роль на пути демократического развития страны, для утверждения верховенства права и соблюдения прав человека и основных свобод.

Активисты убеждены, что работа общественных активистов является важной в борьбе со злоупотреблениями власти, контроле за ее действиями и содействии проведению реформ в Украине.

В меморандуме подчеркивается, что «установление на законодательном уровне финансового контроля за антикоррупционными активистами в сочетании с уголовной ответственностью и попытки введения дальнейших неоправданных и несоразмеримых ограничений для деятельности всех общественных объединений, а также многочисленные случаи преследования неправительственных организаций и отдельных активистов, включительно со сфабрикованными уголовными делам и дискредитационными кампаниями против авторитетных организаций и активистов, угрозами и физическими нападениями на активистов при отсутствии эффективного расследования таких случаев создают препятствия для развития всего гражданского общества и являются угрозой для демократических стремлений Украины как европейского государства».

Представители гражданского общества призывают власти немедленно принять все необходимые меры, чтобы остановить разносторонние притеснения, противоречащие международным обязательствам Украины относительно свободы объединений и ассоциаций, а также по защите правозащитников, журналистов и антикоррупционных активистов.

«Осознавая необходимость совместных действий, солидарности в защите гражданского общества в Украине, мы объявляем о создании коалиции, которая объединит усилия неправительственных организаций, общественных активистов, журналистов, юристов и других заинтересованных лиц для консолидированного противодействия как отдельным угрозам, так и попыткам системного наступления власти на гражданское общество и свободу объединений в Украине», - говорится в меморандуме.

Коалиция в защиту гражданского общества является неполитическим объединением и действует на основе принципов уважения прав человека, ненасилия и недискриминации.

Коалиция ставит перед собой задачу продвигать ценности прав человека и идеи гражданского общества, распространять информацию о важности деятельности правозащитников, журналистов и общественных активистов, действующих в защиту общественных интересов, проводить мониторинг случаев преследования правозащитников, журналистов и активистов, анализировать формы давления на них и угрозы их деятельности, включительно с мониторингом и анализом законодательства, которое ухудшает состояние общественного сектора в Украине и разработать систему неотложных мер реагирования на случаи преследования и угроз в сторону правозащитников, журналистов и общественных активистов, включительно с юридической, информационной и другой помощью и поддержкой в случае преследований.

Также коалиция намерена стимулировать быстрое, эффективное и беспристрастное расследование уголовных дел по фактам нападений на правозащитников, журналистов и общественных активистов, а также привлечение виновных к ответственности и принятие всех необходимых мер для предотвращения новых нападений и продвигать изменения в национальное законодательство таким образом, чтобы оно не мешало и не затрудняло деятельность общественных организаций и отдельных активистов, в частности тех, которые прилагают усилия к борьбе с коррупцией.

Среди подписантов по состоянию на 11 апреля - Центр информации о правах человека, представительство Freedom House в Украине, Центр Гражданских Свобод, Украинский независимый центр политических исследований, Благотворительный фонд "Восток-SOS", Украинский Хельсинский союз по правам человека, Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (Ассоциация УМДПЧ), Экспертный центр по правам человека, ОО «Кризисный медиа-центр "Северский Донец", ОО" Правозащитный ЛГБТ центр "Наш мир", Бюро социальных и политических разработок, БО Другая, ОО "Tru th Hounds» , Донецкий институт информации, Украинский институт по правам человека, Платформа прав человека, ОО "Гражданское общество онлайн", Луганский областной правозащитный центр "Альтернатива", Региональный общественный благотворительный фонд "Право и Демократия", Центр экономической стратегии, Кримскотатарский Ресурсный Центр , ЗОБФ "Гендер Зед", ОО "Терго", The Open Dialog Foundation, Молодежная организация "СТАН", ОО "Театр для диалога", ОО "Центр поддержки общественных и культурных инициатив "Тамариск", Общественная организация "МАРТ".