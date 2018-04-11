Закон о е-декларировании для антикоррупционных активистов является нелегитимным - правозащитники (видео)

15:40, 11 апреля 2018
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Киев. 11 апреля. УНИАН. Закон о предоставлении электронных деклараций антикоррупционных активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний является нелегитимным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции УНИАН заявил директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Он отметил, что обязательное е-декларирование для общественных активистов в Украине является местью, высказанной парламентариями со стороны органов государственной власти в отношении тех, кто пытался создать систему контроля за коррупционными действиями государственных чиновников.

«В качестве такой своеобразной мести - на законодательном уровне была принята поправка в закон, которая требовала обязательного декларирования антикоррупционер. Такой закон не является легитимным, поскольку он не определяет конкретных понятий, кто является этими антикоррупционер, и вообще, субъекты декларирования, которые прописаны в этом законе, они затем определяются дополнительно разъяснениями представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, чего не может быть», - подчеркнул он.

Павличенко подчеркнул, что закон, который не определяет четких параметров его применения, не является полностью легитимным, что подтверждается практикой Европейского суда по правам человека.

Также он напомнил, что в выводах Венецианской комиссии содержится конкретное требование об отмене декларирования антикоррупционер.

«Этот закон является неправовым, и он должен быть отменен», - резюмировал Павличенко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи е-декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о предоставлении общественными активистами е-деклараций.

3 апреля ВР отказалась включить в повестку дня 4 законопроекта о е-декларировании для общественных активистов. Речь идет о двух законопроектах, авторами которых являются лидер фракции «БПП» Артур Герасимов и народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко (№8120 и №8120-1) - ими предлагалось отложить предоставление е-деклараций антикоррупционерами, и еще два депутатских законопроекта, автором одного из которых является председатель ВР Андрей Парубий (№8209 и №8209-1).

Также 3 апреля ВР отклонила два законопроекта о е-декларировании для общественных активистов - президентский законопроект (№6674) и внесенный народными депутатами из фракции ВО «Батькивщина» (№6271).

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о возможности отмены требования закона по предоставлению электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний в апреле-мае после встречи с активистами. Она отмечает необходимость нахождения доверия между депутатами и активистами, чтобы отменить требование подачи е-деклараций.

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