Закон о е-декларировании для антикоррупционных активистов является нелегитимным - правозащитники (видео)

Директор Украинского Хельсинского союза по правам человека подчеркнул, что закон, который не определяет четких параметров его применения, не является полностью легитимным, что подтверждается практикой Европейского суда по правам человека.

Киев. 11 апреля. УНИАН. Закон о предоставлении электронных деклараций антикоррупционных активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний является нелегитимным.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции УНИАН заявил директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Он отметил, что обязательное е-декларирование для общественных активистов в Украине является местью, высказанной парламентариями со стороны органов государственной власти в отношении тех, кто пытался создать систему контроля за коррупционными действиями государственных чиновников.

«В качестве такой своеобразной мести - на законодательном уровне была принята поправка в закон, которая требовала обязательного декларирования антикоррупционер. Такой закон не является легитимным, поскольку он не определяет конкретных понятий, кто является этими антикоррупционер, и вообще, субъекты декларирования, которые прописаны в этом законе, они затем определяются дополнительно разъяснениями представителей Национального антикоррупционного бюро Украины, чего не может быть», - подчеркнул он.

Павличенко подчеркнул, что закон, который не определяет четких параметров его применения, не является полностью легитимным, что подтверждается практикой Европейского суда по правам человека.

Также он напомнил, что в выводах Венецианской комиссии содержится конкретное требование об отмене декларирования антикоррупционер.

«Этот закон является неправовым, и он должен быть отменен», - резюмировал Павличенко.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц», согласно которому субъекты декларирования, указанные в пункте 5 ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции», - представители антикоррупционных общественных организаций, эксперты и другие лица, которые прямо или косвенно получают финансирование из средств международной технической помощи, обязаны до 1 апреля 2018 года предоставить первую декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Принятие закона вызвало значительный общественный и международный резонанс, ряд представительств иностранных государств в Украине назвали «шагом назад» поправки в закон о е-декларировании.

22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать три законопроекта, которые отменяют или переносят срок подачи е-декларации представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

28 марта президент Петр Порошенко призвал Верховную Раду отменить законодательное требование о предоставлении общественными активистами е-деклараций.

3 апреля ВР отказалась включить в повестку дня 4 законопроекта о е-декларировании для общественных активистов. Речь идет о двух законопроектах, авторами которых являются лидер фракции «БПП» Артур Герасимов и народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко (№8120 и №8120-1) - ими предлагалось отложить предоставление е-деклараций антикоррупционерами, и еще два депутатских законопроекта, автором одного из которых является председатель ВР Андрей Парубий (№8209 и №8209-1).

Также 3 апреля ВР отклонила два законопроекта о е-декларировании для общественных активистов - президентский законопроект (№6674) и внесенный народными депутатами из фракции ВО «Батькивщина» (№6271).

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о возможности отмены требования закона по предоставлению электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов государственных компаний в апреле-мае после встречи с активистами. Она отмечает необходимость нахождения доверия между депутатами и активистами, чтобы отменить требование подачи е-деклараций.