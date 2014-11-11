Мониторинг ОПОРЫ: наиболее публичными являются органы местного самоуправления Ивано-Франковска, наиболее закрытыми - Донецка

Киев. 11 ноября. УНИАН. В общем рейтинге публичности местного самоуправления первое место занимает Ивано-Франковский городской совет с показателем 67%.

На втором месте в рейтинге оказались органы местного самоуправления Винницы (63%), на третьем - Киева (58%). Среди аутсайдеров - Черкасский (37%) и Донецкий (34%) городские советы, сообщил на пресс-конференции в УНИАН координатор кампании «Измерение индекса публичности местного самоуправления» Александр Неберикут.

По его словам, гражданская сеть ОПОРА представила результаты измерения уровня публичности местного самоуправления. Сравнительное исследование проводится второй год подряд - в 2013 году проект охватил 11 городов, а в 2014 году объектом мониторинга стали муниципалитеты всех областных центров Украины. Активная фаза исследования в июле-сентябре, и за этот период участники измерения подали более 700 запросов на получение публичной информации и совершили около 400 мониторинговых визитов.

«В целом в 2014 году органы и должностные лица местного самоуправления стали более закрытыми в распространении информации о результатах своей деятельности и в ежедневном взаимодействии с жителями. 48% из возможных 100% - такой совокупный средний показатель публичности органов и должностных лиц местного самоуправления в Украине», - отметил Неберикут.

«Ни один из городских советов в областных центрах Украины не достиг показателя публичности выше 80%, что позволило бы квалифицировать такой муниципалитет как вполне публичный. Даже лидеры рейтинга - Ивано-Франковский и Винницкий городские советы с показателем 67% и 63% соответственно - классифицируются как муниципалитеты, имеющие удовлетворительный уровень публичности. Тогда как подавляющее большинство городских советов по результатам мониторинга отнесено к группе муниципалитетов с низким уровнем публичности. Деятельность двух городских советов - Черкасского и Донецкого (с показателем 37% и 34% соответственно) формально классифицируются как непубличные», - сообщил он.

В группу городов, уровень публичности которых классифицируется как низкий, попал и Киев. Хотя в целом Киевсовет занял третье место в общем рейтинге городов, его показатель составил всего 58% из возможных 100%.

«Как и в других областных центрах, среди различных субъектов местного самоуправления городской голова и исполнительные органы демонстрируют в столице значительно выше уровень публичности, чем депутатский корпус», - сообщил координатор измерения индекса публичности в Киеве Тарас Чмут.

«Что касается результатов измерения для отдельных субъектов местного самоуправления, то наиболее публичными оказались исполнительные органы советов (средний совокупный показатель - 55%) и городские головы (средний совокупный показатель - 51%). Зато средний совокупный показатель публичности депутатов городских советов в 2014 году составил 40%», - отметил Неберикут.

Удовлетворительный уровень публичности демонстрируют городские головы Ивано-Франковска, Винницы, Хмельницкого и Киева. Наименьший уровень публичности демонстрируют городские головы Запорожья и Черкасс.

«Деятельность исполнительных органов десяти муниципалитетов характеризуется удовлетворительным уровнем публичности. Безусловным уровнем здесь есть исполнительные органы Ивано-Франковского городского совета с показателем 77%. Как непубличная расценивается в 2014 году деятельность исполнительных органов четырех городских советов - Луганского, Херсонского, Черкасского и Донецкого», - сообщил Неберикут.

По его словам, депутатский корпус одного из городских советов, которые были объектами измерения индекса публичности в 2014 году, не продемонстрировал хотя бы удовлетворительного уровня публичности. Лидеры рейтинга - депутаты Ивано-Франковского и Винницкого городских советов достигли показателя в 55%, зато деятельность депутатов большинства городских советов (15 из 24-х) характеризуется как непубличная.

Особое внимание исследователи уделили Донецкому и Луганскому городским советам. «В предконфликтный период публичность муниципалитета обеспечивалась на низком уровне, но органы местного самоуправления демонстрировали способность к внедрению позитивных практик, причем некоторые из них не имели аналогов в деятельности городских советов других областных центров. Кроме того, государство должно срочно урегулировать на законодательном уровне функционирование органов местного самоуправления на проблемных территориях или юридически признать факт невозможности выполнения ими своих обязанностей», - убежден координатор измерения Индекса публичности в Донецке Александр Клюжев.

В целом индекс публичности городских советов Украины выглядит следующим образом: Ивано-Франковск - 67%; Винница - 63%; Киев - 58%; Суммы - 57%; Луцк - 56%; Николаев - 54%; Хмельницкий - 53%; Черновцы - 53%; Кировоград - 51%; Одесса - 51%; Львов - 49%; Ривне - 47%; Тернополь - 46%; Днепропетровск - 45%; Запорожье - 44%; Чернигов - 44%; Полтава - 43%; Житомир -43%; Ужгород - 43%; Харьков - 42%; Херсон - 41%; Луганск - 41%; Черкассы - 37%; Донецк - 34%.

Фото-новости с пресс-конфренции: http://photo.unian.net/rus/themes/52530