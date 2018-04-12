ЕБРР совместно с «ОТП Банком» начал предоставлять кредиты на энергомодернизацию для ОСМД в рамках программы IQ energy (видео)

Компенсация для ОСМД по программе IQ energy составит 40% от суммы кредита.

Киев. 12 апреля. УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с одним из крупнейших в Украине банков с иностранным капиталом «ОТП Банком» в рамках программы IQ energy, которая направлена на внедрение в жилищном секторе Украины энергоэффективных технологий европейского качества, с сегодняшнего дня будет предоставлять кредиты на проведение энергоэффективных мероприятий не только для физических лиц, но и для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«Сегодня мы рады сообщить о том, что для программы IQ energy открывается новый этап, а также для нашего сотрудничества с «ОТП Банком». Во-первых, мы увеличили лимит по этой программе для «ОТП» с 5,7 млн евро до 15,7 млн евро. Во-вторых, «ОТП» в рамках этой программы начинает выдавать кредиты объединениям совладельцев многоквартирных домов», - сказал Аджунер.

Он отметил, что компенсация для ОСМД по программе IQ energy составит 40% от суммы кредита, а для физических лиц - 35%.

Присутствовавший на пресс-конференции член правления по розничному бизнесу «ОТП Банка» Владимир Мудрый отметил, что расширение программы на ОСМД стало логичным шагом вперед для банка.

«Логичным шагом вперед является начало этого пилотного проекта по финансированию совладельцев многоквартирных домов, так как это отвечает нашей стратегической цели – уменьшения энергетической зависимости нашей страны», - сказал Мудрый, добавив, что запуск финансирования для ОСМД с целью проведения энергоэффективных мер позволит ускорить достижение цели по снижению энергопотребления в стране.

Он также сообщил, что первые кредиты будут выдаваться объединениям совладельцев многоквартирных домов, у которых уже есть средства для первых инвестиций, однако их недостаточно.

«Мы в первую очередь будем смотреть на дофинансирование проектов по энергоэффективности. Второе, мы не будем ставить каких-то жестких условий относительно того, что обязательно необходимо переводить весь свой поток средств в «ОТП Банк»… Также, что очень важно – уровень компенсации, который составляет до 40% по программе, включающий не только стоимость оборудования, но и стоимость всего проекта», - сообщил он.

В свою очередь присутствовавшая на пресс-конференции руководитель программы IQ energy Оксана Булгакова сообщила, что программа IQ energy уже работает два года, в течение которых было выдано более 17 тыс. кредитов на сумму более 450 млн грн на основное оборудование, на сопутствующие товары и на стоимость монтажных работ.

«После покупки этих товаров, модернизации жилья клиенты программы регистрируются на сайте IQ energy. Мы уже сейчас имеем около 16 тыс. таких регистраций, все заявки проходят двухуровневую верификацию и на конец марта уже 11,6 тыс. получили подтверждение на сумму 3,378 млн евро. Другие заявки в процессе верификации и в процессе завершения проекта. В нашей программе компенсации выплачиваются только после завершения монтажа энергоэффективной продукции», - сообщила Булгакова.

Присутствовавший на пресс-конференции ассоциированный директор Департамента энергоэффективности и изменения климата в Украине, Польше и на Кавказе ЕБРР Сергей Масличенко подчеркнул, что финансирование энергоэффективности является приоритетом в деятельности ЕБРР, отметив, что в прошлом году 70% всего финансирования, которое банк предоставил Украине, было связано с проектами энергоэффективности.

«Мы последние два года проводили системную работу, чтобы наши банки-партнеры начали финансировать сектор ОСМД, как вы знаете, мы финансируем население, собственников квартир и индивидуальных домов уже два года, но ОСМД только сейчас начинаем финансировать, и это очень важное событие. Мы видели, что работает государственная программа, но для частных банков этот сектор был непонятным, сложным и слишком малым», - отметил он.

Также Масличенко сообщил, что по подсчетам ЕБРР, в жилищном секторе Украины благодаря проведению энергоэффективных мер можно сэкономить 12 млрд куб. м газа, что соответствует годовому импорту газа нашей страной. Однако для этого необходимо 10-15 млрд евро инвестиций.

Справка УНИАН. Программа IQ energy разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общий объем компенсаций на утепление жилья – 15 миллионов евро. Срок действия программы: до 10 сентября 2020 года. Целью программы является повышение энергоэффективности украинского жилого сектора.

Планировалось, что программа будет реализовываться через банки-партнеры ЕБРР - «УкрСиббанк», «ОТП Банк» и «Мегабанк» в сотрудничестве с Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является Европейский Союз, и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida).

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. Начиная с 1993 года банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.