Адвокаты обвиняемых в убийстве журналиста Сергиенко просят руководство государства и международные организации отреагировать на грубые нарушения прав их подзащитных (видео)

Защитники заявляют о пытках подозреваемых, их незаконном содержании в СИЗО и давлении на судей при рассмотрении дела.

Киев. 12 апреля. УНИАН. Адвокаты обвиняемых в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко просят президента, руководителей силовых ведомств, органы судейского самоуправления и международные правозащитные организации отреагировать на грубые нарушения прав их подзащитных.

Соответствующий текст обращения во время пресс-конференции в УНИАН зачитала адвокат одного из обвиняемых по делу Екатерина Петрощук.

"Обращаемся к президенту Украины как к гаранту Конституции принять меры по восстановлению нарушенных конституционных прав человека и восстановлению правосудия", - заявила она.

"Во-вторых, обращаемся к генеральному прокурору Украины с просьбой взять под контроль расследование дел давления на судей и вынесения судьями Тальновского районного суда заведомо незаконных решений. Просим провести расследование относительно вероятного вмешательства должностными лицами Черкасской областной прокуратуры в осуществление правосудия и давления на судебную корпус", - добавила адвокат.

Защитники также обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой отреагировать на нарушение прав их подзащитных во время рассмотрения обвинительного акта в Тальновском райсуде Черкасской области, а также в связи с содержанием их в СИЗО.

Кроме того, адвокаты призвали министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя СБУ Василия Грицака провести расследование и привлечь к ответственности активистов, которые, как утверждают защитники, угрожали судьям, обвиняемым, угрожали взорвать Сосновский районный суд Черкасской области, в котором, в частности, рассматривалось дело.

Петрощук сообщила, что подала в полицию заявление с требованием расследовать угрозы взорвать Сосновский райсуд. По ее словам, документ зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, в настоящее время проводятся следственные действия.

При этом адвокаты попросили Высший совет правосудия расследовать нарушения отдельными судьями норм действующего законодательства при рассмотрении дела об убийстве Сергиенко и защитить судей от произвола правоохранительных органов и активистов.

Также адвокаты обратились к представителям ОБСЕ, Amnesty International, Украинскому Хельсинскому союзу по правам человека с просьбой участия и помощи в этом деле.

Адвокат Юрий Рябовол заявил, полицейские пытали его подзащитных Владимира Воронкова и Виктора Горбенко.

"Выкручивали руки, отбивали ребра, били электрическим током, подвешивали на ветке в лесу после задержания и держали все это время несколько часов в таком подвешенном состоянии, нанося телесные повреждения для того, чтобы выбить из этого человека показания вины за совершение преступления, к которому он не имеет никакого отношения", - заявил он.

В свою очередь адвокат Валерий Добраница сообщил о ряде случаев, когда судьи проводили заседания в отсутствие всех обвиняемых или защитников.

"Когда (обвиняемому) Мельнику на судебном заседании стало плохо, его забирает скорая помощь, а суд продолжается, судьи выносят решения... То есть вообще неизвестно, какое у нас правосудие, и не соблюдаются права человека, и обязанности нарушаются. Неоднократно у нас, кстати, проводились судебные заседания без участия всех обвиняемых по делу. Последний раз - даже вообще без защитников провели", - утверждает Добраница.

При этом адвокат отметил, что судебные заседания проходят под давлением общественных активистов.

"Многие судьи из Апелляционного суда Черкасской области обращались в Высший совет правосудия, чтобы их защитили от граждан, других участников, активистов, которые приходят на заседания, поджигают шины, давят на судей", - заявил Добраница.

Кроме того, по его словам, именно прокуроры дают указания активистам.

"Мы видим, как перед каждым судебным заседанием прокуроры Черкасской области постоянно консультируют активистов, говорят им, что делать, какие лозунги кричать, как действовать в процессе", - утверждает адвокат.

По словам Петрощук, факт давления подтвердил один из судов, который рассматривал дело.

"В одном из последних судов - это Сосновский районный суд Черкасской области - подтверждал давление со стороны общественности, которое в течение двух лет осуществлялось в Черкассах путем массовых собраний и участия активистов как в судебных заседаниях, так и за пределами суда", - сказала она.

Вместе с тем Петрощук отметила, что суды необоснованно продлевают сроки содержания под стражей трех обвиняемых в убийстве журналиста.

"До сих пор в СИЗО находятся Мельник, Недибалюк, Воронков, которым автоматически регулярно продолжают меры без видимых обстоятельств, ведь риски, о которых заявляет прокуратура Черкасской области - их нет, их вообще не существовало по факту", - заявила адвокат.

Петрощук уточнила, что на сегодняшний день уже третий суд Черкасской области рассматривает дело об убийстве Сергиенко, и ни один до сих пор не начинал исследовать доказательства.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и в дальнейшем убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Валентина Завражина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 гг.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы или похищение человека, совершенного группой лиц, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, п.п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (организация совершения умышленного убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти человеку, совершенного по заказу по предварительному сговору организованной группой), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (организация умышленного уничтожения имущества путем поджога, совершенного организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.