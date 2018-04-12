Атомпрофсоюз требует от НКРЭКУ поднять тариф на электроэнергию от АЭС до уровня, который обеспечит устойчивое развитие атомной энергетики (видео)

Сегодня проводятся акции протеста в городах-спутниках АЭС, цель которых – привлечение внимания властей к проблемам в атомной отрасли.

Киев. 12 апреля. УНИАН. Профсоюз сотрудников атомной энергетики и промышленности Украины требует от Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поднять тариф на отпуск произведенной на АЭС электроэнергии до такого уровня, который обеспечит устойчивое развитие госкомпании «Энергоатом» и атомной отрасли в целом. Такое требование во время пресс-конференции в УНИАН озвучили глава профсоюза Валерий Матов и его заместитель Алексей Лыч.

«Особые у нас претензии к регулирующему органу – это установление полноценного, прозрачного тарифа для госпредприятия «Энергоатом» с учетом актуальных и необходимых затрат на повышение в разы уровня оплаты труда, принятие программы по сохранению и развитию персонала компании, существенное повышение уровня соцзащиты и выполнение программных документов, которые обеспечили бы устойчивое развитие отрасли и компании», - сказал Матов.

По его словам, основная причина сегодняшних проблем в атомной энергетике, таких как недостаточный уровень оплаты труда и отток кадров за границу - дискриминационная политика по отношению к «Энергоатому» со стороны Нацкомиссии.

«На сегодня тариф для госкомпании, которая в среднем производит 56,5% электроэнергии, составляет 54 коп./кВт-ч, в тоже время тариф для частных тепловых электростанций составляет 1,75 грн/кВт-ч. Это соотношение разительно… Политика НКРЭКУ направлена на удержание тарифа «Энергоатома» на максимально низком уровне», - отметил Матов, добавив, что такие действия регулятора привели к недостаточному уровню заработных плат в атомной отрасли, падению престижности труда и формирования у высококвалифицированного персонала «чемоданного настроения», т.е. желания выехать за границу.

Как отметил Лыч, на сегодня, по самым минимальным оценкам, тариф на электроэнергию от АЭС должен составлять 70 коп./кВт-ч. Существующий тариф не позволяет обеспечить конкурентную оплату труда. И поэтому квалифицированные украинские атомщики едут работать в Турцию, Польшу, Беларусь, Индию, Китай, Иран и другие страны.

Матов обратился к Кабинету министров с требованием предпринять меры для того, чтобы госпредприятие - оптовый покупатель электроэнергии «Энергорынок» - погасил долг перед «Энергоатомом». На сегодня этот долг достиг уже 12,6 млрд грн.

«От премьер-министра Украины мы требуем срочно провести совещание по вопросу финансового обеспечения деятельности госпредприятия «Энергоатом» и других предприятий отрасли, а также по вопросу повышения престижности труда и удержания квалифицированного персонала в отрасли атомной энергетики», - добавил Матов.

Представители профсоюза также сообщили, что сегодня проводятся акции протеста в городах-спутниках АЭС, цель которых – привлечение внимания властей к проблемам в атомной отрасли.

По словам Матова, в случае отсутствия реакции властей в месячный срок представители трудовых коллективов и члены профсоюза намерены подготовить и провести акцию протеста в Киеве, а также обратится за солидарной поддержкой к европейским профсоюзам.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года НКРЭКУ утвердила тариф на произведенную на АЭС электроэнергию на 2018 год на уровне 54,03 коп. за кВт-ч, тогда как компания подавала свои расчеты со ставкой 83,8 коп. за кВт-ч.

В середине марта глава «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил, что текущий тариф компании на отпуск электроэнергии не покрывает ее минимальные потребности, в частности, на закупку ядерного топлива в текущем году не хватает 1,436 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.