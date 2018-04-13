Сборная команда Украины готовится выступить на чемпионате мира по хортингу (видео)

В чемпионате мира по национальному виду спорта хортинг, который воссоздает дух украинского казачества, примут участие представители из более чем 15 стран.

Киев. 13 апреля. УНИАН. Национальная сборная команда Украины готовится выступить на чемпионате мира по хортингу.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил заслуженный мастер спорта, основатель национального вида спорта хортинг, президент Международной федерации хортинга Эдуард Еременко, хортинг появился около 9 лет назад и за это время превратился в визитную карточку и спортивный бренд Украины.

"Идея создать новый вид спорта, который полностью бы соответствовал национальному духу и украинским традициям, появилась у меня в 2008 году, а 25 марта 2009 года была основана национальная федерация хортинга. В 2011 году был проведен первый чемпионат Украины, с того же года мы начали тесно сотрудничать с Министерством спорта", - отметил Еременко.

Название вида спорта "хортинг" пошло от корня "хорт". Во времена запорожского казачества так называли специальный ритуал воинов-казаков, которые накануне боя становились в "магический" круг. Хортинг позиционируется не только как боевое искусство, но и как система комплексной физической подготовки, самосовершенствования, нравственного, духовного и культурного воспитания, приближения к украинским традициям.

По словам вице-президента Международной федерации хортинга, члена президиума Украинской федерации хортинга Станислава Федорова, сейчас хортинг успешно распространился практически во всех регионах Украины, а особой популярностью пользуется в столице, где им занимаются дети и подростки в 30 спортивных школах. Также немало школ по развитию хортинга есть в городах-спутниках Киева - Ирпене, Броварах, Борисполе и др.

"Нас радует то, что хортинг быстрыми темпами распространяется и за рубежом. Сейчас мы готовимся к проведению уже третьего чемпионата мира, который будет принимать латвийский город Даугавпилс с 20 по 22 апреля. Заявки на участие уже подали спортсмены из более чем 15 стран, в целом это более 250 участников. Идет подготовка и ко второму чемпионату Европы по этому виду спорта. Отмечу тот факт, что все эти турниры проводятся за пределами Украины", - сказал Федоров.

По его словам, федерации хортинга появились даже в таких экзотических странах, как Таиланд и Индия.

При должной поддержке украинского государства национальный вид спорта хортинг мог бы получить еще больший толчок для развития, заявили его популяризаторы.