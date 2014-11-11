Судебное заседание по рассмотрению иска Мусия к Кабмину перенесено на 25 ноября

Киев. 11 ноября. УНИАН. Судебное слушание по иску Олега Мусия, который был отстранен от должности министра здравоохранения распоряжением Кабинета министров Украины от 1 октября № 887-р, перенесено на 25 ноября.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН сам Мусий, сегодня в Окружном административном суде Киева состоялось слушание по его иску о признании незаконным и об отмене данного распоряжения Кабмина.

Мусий считает, что распоряжение незаконное, а суд «беспрецедентный, потому что действующий министр будет судиться с правительством, в котором он работает».

«Меня побудила к подаче этого иска - не борьба за кресло министра, а установление верховенства права в нашем государстве и доказательство того, что если премьер-министр или правительство принимают противозаконные решения, то такие решения должны быть отменены судом. Ни в законе о Кабинете министров, ни в законе о центральных органах исполнительной власти нет ни одного слова о возможности отстранения министрами своего коллеги-министра», - заявил Мусий.

По его словам, в правительстве «неоднократно принимались спорные с юридической точки зрения решения по инициативе премьер-министра Арсения Яценюка».

«Если министр делает нарушение, единственное, что может сделать премьер-министр - это обратиться с соответствующим представлением в Верховную Раду о снятии с должности соответствующего министра. Это исключительно полномочия Верховной Рады - любым способом влиять на должность министра здравоохранения. Или могло быть заведено уголовное дело. Вместо этого по результатам служебного расследования ни одно уголовное дело, уголовное производство сегодня не ведется. Именно поэтому отсутствие таких правовых оснований стало основой для подачи мной соответствующего иска в Окружной административный суд», - сказал Мусий.

Он отметил положительный момент в ходе сегодняшнего судебного заседания, когда к рассмотрению иска были допущены представители СМИ.

«Было разрешено снимать и вести прямую трансляцию. Это дает надежду на то, что процесса искусственного затягивания судебного заседания не будет», - отметил Мусий.

В то же время он подчеркнул, что работать в будущем на должности руководителя Минздрава не планирует.

Как сообщал УНИАН, 1 октября правительство приняло решение об отстранении Мусия с должности министра здравоохранения в связи с неудовлетворительным состоянием выполнения программы закупки лекарств.

Обязанности министра правительство возложило на руководителя аппарата Минздрава Василия Лазоришинца.

Скандал вокруг госзакупок лекарств разгорелся в начале сентября, когда общественные организации заявили о торможении проведения тендеров. В частности общественные активисты считают, что основная причина торможения тендеров - коррупция в Минздраве.

В Минздраве объясняли, что тендеры на закупку лекарств за бюджетные средства задерживаются из-за низкого качества тендерной документации и жалоб участников торгов в Антимонопольный комитет. Также в министерстве отмечали, что фармкомпании не проявили большой заинтересованности в участии в торгах.

В свою очередь АМКУ заявил о наличии 118 жалоб на госзакупки лекарств, 31 из которых касается действий Минздрава.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52546