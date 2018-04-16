Бесплатные осмотры на наличие меланомы и рака кожи пройдут в Украине в этом году 20 апреля - Ольга Богомолец (видео)

В этом году работает также программа дистанционных консультаций Telederm для тех, кто физически не может прийти к врачам.

Киев. 16 апреля. УНИАН. Бесплатные осмотры населения на предмет выявления меланомы и рака кожи пройдут в этом году 20 апреля во всех регионах Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила заслуженный врач Украины, народный депутат, советник президента Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Богомолец.

Она отметила, что мероприятие проводится в этом году в десятый раз. Целью проведения массовых бесплатных осмотров населения является ранняя диагностика заболеваний кожи, поскольку главным фактором чрезвычайной смертности от меланомы в Украине является позднее выявление, а также отсутствие возможности диагностики в отдаленных районах страны и нехватка квалифицированных специалистов на местах.

Богомолец заверила, что на начальных стадиях лечение болезни является простым и финансово незначительным, однако на поздних стадиях лечение становится длительным и дорогостоящим. Принимая это во внимание, она призвала не откладывать визит к врачу и обязательно или проконсультироваться со специалистом 20 апреля, или прийти в другой день.

Также Богомолец сообщила, что в Украине действует программа телемедицины «Telederm» для тех, кто не имеет возможности физически прийти к врачу. В этом случае можно прислать качественное фото новообразования на коже на электронную почту info@telederm.com.ua и получить рекомендации и заключение специалистов в электронном виде. По ее словам, телемедицинские консультации продолжаются уже 5 дней и будут работать до 20 апреля.

Она напомнила, что разработан алгоритм самодиагностики заболевания «АКОРД», где А - асимметрия родинки, К - край родинки, когда он становится неровным, О - окрас, когда он меняется, Р - размер, когда он увеличивается и Д - динамика - появление кровоточивости или другие изменения. Наличие одного или нескольких признаков может свидетельствовать о перерождения родинки в злокачественную опухоль.

«Поэтому тех людей, которые имеют признаки опасных родинок, мы приглашаем 20 апреля по всей Украине на бесплатные осмотры, которые пройдут и в государственных, и в частных заведениях», - подчеркнула Богомолец.

По ее информации, всего за 9 лет (2009-2017 гг.) проведения Дня меланомы в Украине было осмотрено 305,5 тыс. человек, среди которых было выявлено 954 случая меланомы и 2,7 тыс. случаев рака кожи.

«На сегодняшний день благодаря совместной работе врачей, общественных организаций и СМИ, с 2009 г., с того времени, как в нашей стране был проведен первый День меланомы, смертность от меланомы уже удалось снизить по всей стране на 15%», - подчеркнула она.

Как отмечалось, с 2011 г. социальный проект Богомолец по выявлению меланомы приобрел всеукраинский масштаб, и теперь в нем ежегодно участвуют как государственные, так и частные медицинские учреждения. В прошлом, 2017 году в нем приняли участие более 1 тыс. врачей со всей Украины.

По словам генерального директора Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Ларисы Ореховой, в этом году к проекту присоединились еще 19 частных клиник. Перечень всех, как государственных, так и частных, клиник, которые в этом году будут бесплатно проводить осмотры пациентов, с адресами и телефонами находится на сайте общественной организации «Стоп меланома»http://www.stop-melanoma.net

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина отметила, что чем раньше начато лечение, тем больше у пациентов шансов на то, что они с этим заболеванием справятся раз и навсегда. «Меланома - это заболевание, которое имеет прекрасный прогноз лечения, если оно будет радикально пролечено на первой стадии. Такие пациенты нуждаются исключительно в хирургическом удалении новообразования и больше никаких вмешательств в дальнейшем», - заверила она.