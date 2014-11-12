Гостендеры по линии Минздрава и Минобороны остаются наиболее проблемными сферами освоения бюджетных средств – эксперт

Киев. 12 ноября. УНИАН. Государственные закупки, проводимые по линии Министерства здравоохранения и Министерства обороны, остаются наиболее проблемными сферами освоения бюджетных средств, сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН ведущий эксперт Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

«Минздрав, Минобороны - это то, что "горит". В регионах умирают люди. А по Минобороны – по нашим подсчетам, сорваны более 70% торгов», – отметил эксперт.

По его словам, на местах ситуация также остается крайне сложной, особенно в сфере обеспечения школ и детских садов. «Во-первых, там не такие большие суммы (закупок - УНИАН), во-вторых, бизнес не верит, что деньги за выполненную работу и поставленные услуги будут выплачены. Подрядчики не идут на торги, и они срываются», - сказал Таран.

Он также обратил внимание, что сама система госзакупок, несмотря на принятие в апреле текущего года нового закона о государственных закупках, остается прежней, а коррупционная составляющая остается крайне высокой. Таран подчеркнул, что на текущий момент необходимо существенно сократить количество документов для оформления тендерной заявки, предоставить предприятиям возможность подавать эти документы через специализированные административные центры, а также усилить роль Антимонопольного комитета в части оценки проведения тендеров и противодействия проявления коррупции.

Кроме того, по мнению Тарана, будет полезным сформировать единый источник всей информации о государственных закупках, включая объявления о готовящихся тендерах, а также данные расследований по уже проведенным закупкам.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства экономического развития и торговли Украины, объем государственных закупок до конца 2014 года составит порядка 150 млрд грн, что на 50 млрд грн меньше аналогичного показателя прошлого года. Ключевой причиной сокращения госзакупок, по оценкам Минэкономразвития, является существенное сокращение бюджетных назначений.

10 апреля Верховная Рада Украины со второй попытки приняла закон о государственных закупках, входящий в пакет необходимых к принятию законодательных актов по борьбе с коррупцией в сфере государственных финансов и подписанию программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Закон предусматривает постепенный переход с бумажной на электронную систему ведения торгов по госзакупкам.

Прежнее законодательство в сфере госзакупок, действовавшее до апреля текущего года, позволяло властям страны выводить из бюджета Украины порядка 150 млрд грн в год путем злоупотреблений на тендерах.