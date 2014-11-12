Эксперты отмечают ухудшение ситуации с лечением ВИЧ-инфицированных на востоке Украины

Киев. 12 ноября. УНИАН. Представители благотворительных организаций отмечают ухудшение ситуации с лечением ВИЧ-инфицированных на востоке Украины.

Об этом они сказали во время пресс-конференции в УНИАН.

Участники пресс-конференции отметили, что в Донецке до начала боевых действий на учете было более 10 тыс. ВИЧ-положительных людей, в Луганской области – более 2,5 тыс. В то же время на сегодняшний день всего 300 человек с востока обратились в центры СПИДа других областей Украины.

Председатель правления Донецкой областной благотворительной организации «Вариант» Ярослав Стрельников отметил, что сейчас в области 13 исправительных колоний находятся под контролем террористической организации «ДНР», а 7 – под контролем Украины.

Говоря о колониях под контролем боевиков, он отметил, что из 138 врачей, которые там должны быть в штате, осталось всего 32. «Во многих колониях врачей вообще нет», - сказал Стрельников и добавил, что те сотрудники, которые продолжают там работать, не получают заработную плату.

По его словам, сейчас ВИЧ-положительные заключенные в колониях Донецкой области обеспечены антиретровирусными (АРВ) препаратами.

В свою очередь председатель правления Луганского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Олег Пронин отметил, что в Луганской области, не учитывая ВИЧ-положительных заключенных, около 2 тыс. ВИЧ-инфицированных, которые проходят лечение. Они приблизительно пропорционально проживают на территориях, которые контролируются террористами из «ЛНР», и территориях, которые находятся под руководством Киева.

Он отметил, что из области эвакуировалось большое количество врачей, на протяжении нескольких месяцев не работала специализированная лаборатория, не происходит необходимая для ВИЧ-положительных людей диагностика.

Пронин подчеркнул, что в подконтрольных Киеву Северодонецке, Лисичанске, Сватово и Рубежном сложилась критическая ситуация с АРВ-препаратами. «В Сватово 700-800 человек могут остаться на протяжении двух-трех недель без лечения... В Северодонецке и Лисичанске такая ситуация может сложиться в декабре», - сказал он.

Эксперт объяснил, что Луганская область до конца года обеспечена АРВ-препаратами, однако «склад находится на территории, подконтрольной «ЛНР», в областном центре». «Доставить оттуда препараты никто не может. Машины возвращаются назад», - отметил он.

Кроме того, Пронин заметил, что врачи на территории, которую контролирует «ЛНР», с июня не получают заработную плату.

Как отметила член правления Луганского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Лера Рачинская, на территории Луганской области находятся 15 учреждений исполнения наказаний. Из них лишь два находятся на территории, подконтрольной Киеву.

В то же время для заключенных терапия не прервалась, поскольку представители организации занимались доставкой лекарств. «Запас АРТ у пенитенциарной службы Луганской области – до конца года – это точно. Что будет с января – сейчас неизвестно, потому что АРТ еще не закуплены для осужденных», - сказала Рачинская.

Участники пресс-конференции отметили, что по стране запас препаратов очень незначительный, а люди, которые из зоны боевых действий выезжают в другие области, «съедают» препараты, которые были рассчитаны на жителей областей, куда они выехали.

Так, председатель правления Харьковского областного отделения ВБО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ» Сергей Дмитриев отметил, что в Харьковскую область из Донецкой и Луганской областей выехало очень много людей. Сейчас на учет в области встали около 200 ВИЧ-инфицированных переселенцев, из которых около 120 взрослых и 12 детей начали получать АРВ-терапию.

«Когда распределяется лечение, оно распределяется по регионам. И на каждый регион дается определенная квота», - сказал он и добавил, что таким образом, люди из других областей не дают «расширять» лечение жителей Харьковской области.

Так, добавил Дмитриев, в Харьковской области до конца года лечением предусматривалось охватить 1400 человек, в то же время уже сейчас таких больных 1600.

«Нужно сделать так, чтобы препараты на вынужденных переселенцев перераспределяли или из Донецкой области, или дополнительно поставляли», - сказал он.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили, что не были проведены необходимые тендеры, в результате чего детям с ВИЧ приходится вместо специального сиропа принимать взрослые таблетки, раздробленные на несколько частей.

Они подчеркнули необходимость как можно скорее подписать договоры к тендерам, которые уже состоялись, определить даты поставки препаратов и обеспечить контроль препаратов в зоне АТО.

Фото-новости с пресс-конференции:http://photo.unian.net/rus/themes/52553