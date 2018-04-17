На юге Украины 17-26 мая пройдет 20-й международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» (видео)

В этом году на фестиваль приедут театры из 11 стран мира - Португалии, Германии, Литвы, Польши, Венгрии, Турции, Израиля, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы.

Киев. 17 апреля. УНИАН. В Херсоне и Николаеве 17-26 мая пройдет 20-й международный театральный фестиваль «Мельпомена Таврии».

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор - художественный руководитель театра Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, народный артист Украины Александр Книга.

По словам организаторов, театральный фестиваль «Мельпомена Таврии» - единственный в Украине, который ежегодно собирает театры не только из Украины, но и всей Европы и стран Южного Кавказа и Ближнего Востока. В этом году на фестиваль приедут театры из 11 стран мира - Португалии, Германии, Литвы, Польши, Венгрии, Турции, Израиля, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы.

«В этом году фестиваль будет самым масштабным в Украине, поскольку будет проходить в двух городах - Херсоне и Николаеве, во время фестиваля будет задействовано 20 сценических площадок. Его нынешний лозунг - «Фестиваль собирает друзей», - сообщил Книга.

Он отметил, что цель фестиваля - объединить разные страны под флагом театрального искусства с целью налаживания дружеских связей и создания новых уникальных творческих проектов.

В театральной афише фестиваля заявлено 51 представление и 43 театра.

«Изюминка фестиваля - масштабное карнавальное шествие по центральным улицам городов. Количество участников ежегодно достигает почти 5 тыс. человек. Общее количество участников и гостей достигает около 1 тысячи человек, а в течение фестиваля спектакли посетит около 25 тыс. зрителей. С каждым годом культурные связи между Украиной и Европейским Союзом становятся все крепче, поэтому в рамках фестиваля будет работать площадка GREEN ZONE, на которой будут проходить арт-мероприятия в европейском формате», - сказал Книга.

Свое очередь министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что «мы переживаем то время, которое можно смело назвать театральным бумом в целом по Украине. И тут дело не в статистике, сколько поставлено спектаклей, хотя это очень важно, а какие они, какой они имеют резонанс. У нас наконец-то начинает возобновляться гастрольная деятельность по Украине», - подчеркнул министр.

Он отметил, что «фестиваль «Мельпомена Таврии» является одним из самых старых, самых системных и самых крупных театральных фестивалей Украины, переживший разные времена.

«Он ежегодно собирал большое количество театральных трупп со всей Украины, которые приезжали на юг Украины. В фестивале участвуют не только государственные театры, но и театры-студии, экспериментальные театры», - отметил Нищук.