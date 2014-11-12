Федерация работодателей и профсоюзы Киева заявляют о готовности вывести людей на протесты в годовщину Революции достоинства

Киев. 12 ноября. УНИАН. Федерация работодателей и профсоюзы Киева готовы вывести людей на протесты, если власть не изменит экономическую политику в столице.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Совета Федерации работодателей Киева Андрей Антонюк и глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник.

По их словам, с начала года существенно усилилось фискальное давление на предпринимателей, наемных работников, увеличился уровень коррупции, а также возросла задолженность по заработной плате на коммунальных предприятиях.

«Количество проверок бизнеса в масштабах страны за 9 месяцев 2014 года, по сравнению с 2013 годом, уменьшилось на 20%, но при этом сумма наложенных штрафов лишь налоговой увеличилась в 2 раза: за весь прошлый год она составила 1,2 млрд грн, а за 9 месяцев текущего - 2,4 млрд. Также решением Киевсовета от 3 июля была увеличена нормативная денежная оценка земли в 1,5-2 раза, а в некоторых зонах - в 4-5 раз. Все это негативно отразилось на деятельности киевских предприятий. Подобные действия приводят к подорожанию продукции, снижению объемов производства и, как следствие, сокращению рабочих мест", - подчеркнул Антонюк.

Также он заявил, что столичная власть создает льготные условия для коммунальных предприятий: "При том, что "Киевпастранс" ежегодно показывает убыточность, что в 2013 году он нанес городскому бюджету ущерб на 385 млн грн, это был единственный столичный перевозчик, которому была предоставлена компенсация за перевозку льготников в сумме 259 млн грн. При этом "Киевпастранс" продолжает вытеснять частных перевозчиков, которые ничего не получают из бюджета".

Также Антонюк отметил, что несправедливо перераспределяется между местным и государственным бюджетами налог на доходы физических лиц: "На сегодняшний день 50% НДФЛ, взысканного с киевлян, перечисляется в госбюджет, и потом лишь часть этих средств на усмотрение правительства возвращается в Киев в виде субвенций. В правительстве говорят, что в будущем году Киеву нужно оставлять лишь 25% НДФЛ. Этот шаг поставит под угрозу выплаты по внешним заимствованиям столицы в следующем году, тем более, что пик таких выплат приходится именно на следующий год".

Глава Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник заявил, что Федерация работодателей Киева и столичные профсоюзы требуют встречи со столичным руководством, руководством правительства в ближайшее время для решения выше перечисленных вопросов и ряда других. В противном случае, по словам участников пресс-конференции, Федерация работодателей Киева и киевские профсоюзы будут вынуждены инициировать вместе с трудовыми коллективами акции протеста уже в годовщину Революции достоинства - 21 ноября.

«Если в ближайшее время киевская власть и Кабинет министров не услышат киевских работодателей, трудовые коллективы, мы будем вынуждены с десятками тысяч людей выйти на улицы столицы и отстаивать свои интересы методом демонстраций", - отметил Антонюк.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52557