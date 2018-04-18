В Киеве сегодня состоится премьера документального фильма о работницах секс-индустрии в Украине

Кинолента является частью международного проекта, который расскажет о работницах секс-индустрии в 8 разных странах.

Киев. 18 апреля. УНИАН. В Киеве сегодня состоится премьера документального фильма "Такая работа" о работницах секс-индустрии в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил правозащитник, член правления Ассоциации Украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов (УМСПЧ) Юрий Чумак, представляя ленту вместе с инициатором ее создания - руководителем ВБО "Легалайф-Украина» Натальей Исаевой.

Чумак сообщил, что премьера состоится сегодня, 18 октября, в 19.30 в кинотеатре «Жовтень».

Он отметил, что фильм выпустила студия Real Stories Production, которая имеет лозунг: языком искусства о правах человека.

«Именно правам определенного слоя общества - людям, которые выбирают для себя этот определенный вид работ - посвящена эта лента», - сказал Чумак.

Режиссер фильма «Такая работа» Ксения Кравцова сообщила, что фильм состоит из трех историй - три героини рассказывают о своей работе, о первом опыте в ней и о том, как они ее воспринимают и как живут, учитывая опасность, связанную с такой деятельностью.

«Эта лента является частью большого проекта, который начала делать команда в Будапеште совместно с правозащитниками, которые занимаются темой секс-работниц. В этот проект были приглашены 8 стран. Каждая со своей стороны должна отразить секс-работу такой, какой она есть в данной стране. От Украины такую ленту сделали мы (Real Stories Production) совместно с "Легалайф-Украина», - рассказала Кравцова.

Исаева обратила внимание, что законодательство Украины должно быть усовершенствовано в части защиты людей, занятых в секс-индустрии.

«Нужно что-то делать для этих людей, потому что им нужна безопасность. Нужно уважать их выбор, который они сделали. Нужны изменения, чтобы эти люди не подвергались насилию ни со стороны правоохранительных органов, ни со стороны бандитов, ни со стороны других окружающих их людей», - сказала Исаева.

Координатор кампаний Ассоциации УМСПЧ, эксперт по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Сергей Перникоза отметил, что очень важно поднимать в обществе дискуссию по указанной проблематике.

«Если говорить, в частности, о правоохранительных органах. Работники полиции, когда общаются с секс-работниками, видят в них правонарушителей, и на этом картинка для них складывается полностью. То есть видеть в них человека - это сверхусилия для подавляющего большинства работников правоохранительных органов. Даже если по действующему законодательству это нарушение, это не значит, что такой человек перестает быть человеком, это не значит, что в отношении него также можно нарушать закон», - отметил Перникоза.

В то же время он выразил надежду, что новые правоохранительные органы отличаются от правоохранительных органов времен президентства Виктора Януковича и сейчас можно с ними искать общий язык, и путем проведения совместных проектов по защите прав людей удастся изменить ситуацию.

Фильм снят при поддержке фонда "Открытое общество".