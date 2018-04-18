Более половины украинцев не поддерживают образовательную, медицинскую и пенсионную реформы, которые проводит правительство - результаты опроса (видео)

Согласно исследованию, только 12,8% опрошенных поддерживают проведение образовательной, 8,8% - медицинской и 5,8% - пенсионной реформ.

Киев. 18 апреля. УНИАН. Более половины украинцев (50,3%) не поддерживают образовательную, медицинскую и пенсионную реформы, которые проводит правительство.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в УНИАН результаты социологического исследования, проведенного общественной организацией «Лига избирателей».

Председатель правления ОО «Лига избирателей», народный депутат Украины V и VI созывов, кандидат наук по государственному управлению Юлия Ковалевская заявила, что приоритетным направлением деятельности организации является участие в избирательных кампаниях в качестве официальных наблюдателей, в том числе на территории других государств, проведение социологических исследований экзит-полов, экспертное обсуждение избирательного законодательства.

По ее словам, «Лига избирателей» аккредитована в Центральной избирательной комиссии и получает разрешение на наблюдение за выборами в объединенных территориальных громадах. «У нас есть опыт более чем 10 избирательных кампаний, где мы наблюдали на выборах в ОТГ за год своей деятельности», - добавила она.

Также важным направлением деятельности «Лиги избирателей» является проведение общественного мониторинга эффективности работы органов государственной власти, местного самоуправления.

Непосредственно результаты опроса озвучила руководитель социологического направления ОО «Лига избирателей», кандидат социологических наук Анна Падалка. Она отметила, что «главным вопросом, который мы задавали нашим респондентам, было: «Какая из реформ, которую проводит правительство, наиболее положительно повлияет на состояние украинского общества?» Социологи предложили украинцам оценить образовательную, медицинскую, пенсионную реформы».

«Основным результатом было то, что половина опрошенных (50,3%) нам сказали, что ни одна из перечисленных реформ не будет нести в себе какого-то улучшения. Почти 20% не смогли дать ответ на этот вопрос, они не определились со своим отношением. Другие респонденты в основном могут что-то уверенно сказать только об образовательной реформе - 12,8% опрошенных сказали, что, возможно, эта реформа принесет пользу. Медицинскую реформу поддерживают 8,8%, пенсионную - 5,8%», - отметила она.

По мнению социолога, низкий общий показатель положительного отношение к этим реформам свидетельствует о том, что поддержки этих реформ пока в обществе нет.

«Очень категоричны люди, проживающие на востоке страны: они говорят, что ни одна из реформ нас не устраивает - такими являются 57,6% опрошенных. Наименее категоричны те, кто проживают на западе страны - 35% более лояльны к образовательной, медицинской и пенсионной реформам», - отметила Падалка.

*** Социологическое исследование проводилось в марте 2018 года, его целью было выявить отношение украинцев к актуальным реформам в государстве, определить понимание населения текущих реформ.

Метод - личное интервью. Было опрошено 2000 респондентов, погрешность - 2,19%. Опрос был проведен по всей территории Украины за исключением временно оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.