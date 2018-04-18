Объявлены номинанты на победу в Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф» в 2018 году

Награждение победителей «Телетриумфа» в этом году состоится 25 апреля.

Киев. 18 апреля. УНИАН. В Киеве состоялось официальное объявление номинантов на победу в Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф» в 2018 году.

На пресс-конференции в УНИАН шорт-лист номинантов по всем номинациям представил директор Индустриального Телевизионного Комитета Игорь Коваль.

Он сообщил, что церемония награждения победителей премии «Телетриумф» 2018 года состоится 25 апреля в помещении Концерт-холла «Stereo Plaza».

Исполнительный директор «Телеакадемии» Оксана Исидорова сообщила, что в этом году в голосовании приняли участие 180 «академиков»-членов жюри Премии «Телетриумф» - это 90% всех «академиков» Украинский телевизионной академии. «Академики» разделились по профессиональным гильдиям и голосовали только за те номинации, которые соответствовали их специализации. Так, гильдия продюсеров оценивала 19 номинаций; режиссеров и сценаристов - 8 номинаций; операторов, художников, постановщиков, художников по костюмам и свету - 9 номинаций; гильдия информационного, спортивного, общественно-социального телепроизводства оценивала 18 номинаций; гильдия тематических программ, музыкального и детского телепроизводства - 8 номинаций, гильдия телевизионного дизайна и промо - 11 номинаций.

«Количество номинаций, которые были утверждены и допущены к Премии составили всего 88, и это вдвое больше, чем в прошлом году. В результате мы получили 73 состоявшихся номинации, лишь 7 номинаций не состоялось », - отметила Исидорова.

Как подчеркнул Коваль, претенденты на премию в списках шорт-листа выставлены в алфавитном порядке.

Итак, в тройки лучших нынешнего «Телетриумфа» вошли в номинациях:

- «Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу»:

1. Юрий Горбунов - «Танцы со звездами»

2. Алла Костромичева - «Топ-модель по-украински»

3. Елена-Кристина Лебедь - «Аферисты в сетях 2»;

- «Продюсер / продюсерская группа телевизионного фильма, сериала, докудрамы, скриптед-реалити»:

1. Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко -

«Слуга народа. От любви до импичмента»

2. Ряшин Владислав - «Мата Хари»

3. Ряшин Владислав / Доллежаль Артем - «Маэстро»;

- «Продюсер / продюсерская группа телепрограммы":

1. Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир, Андрей Яковлев - «Вечерний квартал»

2. Сергей Гулейков - «Орел и Решка. Рай и Ад», выпуск «Адская Сан-Педро-Сула »

3. Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк -

«Танцы со звездами»;

- «Развлекательное форматное шоу»:

1. «От пацанки до панянки 2»

2. «Танцы со звездами»

3. «Взвешенные и счастливые»;

- «Телевизионный сериал (4 - 16 серий)»:

1. «Две жизни»

2. «Вторая жизнь Евы»

3. «Мата Хари»;

- «Телевизионный фильм / мини-сериал (до 4 серий)»:

1. «Век Якова»

2. «Дом на холодном ключе»

3. «Клянусь любить вечно»;

- «Телевизионный сериал (17 серий и более)»:

1. «На линии жизни»

2. «Слуга народа. От любви до импичмента»

3. «Спецы»;

- «Докудрама, скриптед-реалити»:

1. «Дети победы»

2. «Киев днем и ночью 3»

3. «Пацанки. Новая жизнь »;

- «Украинский формат - сериал»:

1. «Агенты справедливости»

2. «Женский доктор 3»

3. «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Украинский формат - развлекательная телепрограмма / шоу»:

1. «Орел и Решка. Перезагрузка», выпуск «Майами»

2. «Лига смеха»

3. «Хата на тата»;

- «Художник по костюмам / стилист»:

1. Елена Гресь - «Линия света»

2. Оксана Можар - «Варьяты 2»

3. Ольга Слонь - «Танцы со звездами»;

- «Документальный фильм / сериал / проект (региональный эфир)»:

1. «Финляндия. Секреты финского чуда »

2. «На краю МИРА: Авдеевка»

3. «Поговори обо мне. Этому ребенку нужна семья»;

- «Программа любого формата (региональный эфир)»:

1. «TV5 Tribute Show»

2. «ВелоТревел»

3. «Хочу в отпуск»;

- «Региональная информационная / новостная программа»:

1. «Донбасс сегодня»

2. «Неделя. Итоги»

3. «Социальный патруль»;

- «Ведущий / ведущая информационной программы (региональный эфир)»:

1. Андрей Богданович - «Неделя. Итоги »

2. Максим Малинов - Ток шоу "Прожектор"

3. Елена Матвеева - «День. Новости»;

- «Сценарист / сценарная группа телевизионного фильма / сериала»:

1. Ярослава Сегал - «На линии жизни»

2. Андрей Кокотюха - «Век Якова»

3. Андрей Яковлев, Алексей Кирющенко, Юрий Костюк, Юрий Микуленко, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин, Алексей Жук, Андрей Нестеров, Андрей Ильков - «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Оператор телефильма / мини-сериала (до 4 серий)»:

1. Сергей Борденюк - «Израненное сердце»

2. Александр Земляной - «Дом на холодном ключе»

3. Игорь Иванов - «Век Якова»;

- «Оператор документального фильма / сериала / проекта»:

1. Александр Гоц - «На краю мира»

2. Сиран Муйдинов - «История одного преступления»

3. Виталий Панасюк - «Дети победы»;

- «Оператор телесериала»:

1. Сергей Борденюк - «Капитанша»

2. Виталий Запорожченко - «Хороший парень»

3. Антон Фурса - «Нюхачи 3»;

- «Художник-постановщик фильма / сериала»:

1. Сергей Бржестовский - «Век Якова»

2. Владлен Одуденко - «Папа Дэн»

3. Вадим Шинкарев - «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Актер телевизионного фильма / сериала»:

1. Станислав Боклан - «Маэстро»

2. Ахтем Сеитаблаев - «На линии жизни»

3. Владимир Зеленский - «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Актриса телевизионного фильма / сериала»:

1. Нина Антонова - «Маэстро»

2. Людмила Загорская - «Папа Дэн»

3. Елена Кравец - «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Режиссер-постановщик телефильма (до 4 серий)»:

1. Тарас Дударь - «Дом на холодном ключе»

2. Александр Тименко - «Катерина»

3. Алина Чеботарева - «Клянусь любить вечно»;

- «Режиссер-постановщик телесериала»:

1. Олег Масленников – «Спецы»

2. Ольга Ряшина – «Мата Хари»

3. Владимир Янощук – «Капитанша»;

- «Режиссер документального фильма/сериала/проекта»:

1. Виталий Кикоть – «Окна Новости. Бабий Яр. Живой»

2. Дарья Сарычева – «Украина. Возвращение своей истории – 2»

3. Сергей Сотниченко – «Дети победы»;

- «Репортер (национальный эфитр)»:

1. Александр Загородний - ТСН

2. Александр Иваницкий – «Деньги»

3. Тарас Корниюк – «Факты»;

- «Репортаж (региональный эфир)»:

1. «Не на войне как на войне»

2. «Судьбы. Дети системы»

3. «Судьбы. На грани бессилия. Село Бурлацкое Пологовского района»;

- «Репортер (региональный эфир)»:

1. Анастасія Калуцкая – «Детали. Итоги»

2. Антон Мачула – «Свидетель предательств и побед»

3. Евгенія Мельник – «Донбасс сегодня»;

- «Интервьюер»:

1. Евгений Киселев – «Киселев. Авторское»

2. Еатерина Осадчая – «Светсткая жизнь з Екатериной Осадчей»

3. Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1»;

- «Оператор новостей/телевизионных репортажей»:

1. Руслан Кузьгов - «Сегодня» в Антарктиде»

2. Богдан Кутепов - «Валькирия. История россиянки, воюющей за Украину»

3. Ростислав Чомко – «Факты»;

- «Общественно-социальное/политическое ток-шоу»:

1. «Страсти по Ревизору 5»

2. «Тайный агент. Пост-шоу»

3. «Свобода слова»;

- «Ведущий/ведущая ток-шоу»:

1. Сергей Притула – «Страсти по Ревизору 5»

2. Алексей Суханов – «Говорит Украина»

3. Андрей Шабанов – «Тайный агент. Пост-шоу»;

- «Документальный фильм/сериал/проект»:

1. «Воскресение Расстрелянного возрождения»

2. «Украина. Возвращение своей истории-2»

3. «Окна-новости. Бабий Яр. Живой»;

- «Продюсер/продюсерская группа документального фильма, сериала, проекта»:

1. Аким Галимов – «Украина. Возвращение своей истории-2»

2. Елена Канишевская, Олег Рогожа, Оксана Струтинская – «История одного преступления»

3. Михаил Павлов – «Русский мир»;

- «Репортаж (национальный эфир)»:

1. "Сегодня" в Антарктиде»

2. "ТСН", репортаж «Высота"

3. "Окна-новости. Инородные 2";

- «Информационно-аналитическая программа»:

1. «События недели с Олегом Панютой»

2. «ТСН. Неделя»

3. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой»;

- «Программа журналистских расследований»:

1. «Деньги»

2. «Схемы»

3. «Убийство Павла»;

- «Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир)»:

1. Ольга Кучер – «Окна новости»

2. Наталия Мосейчук - ТСН

3. Елена Фроляк – «Факты»;

- «Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы»:

1. Алла Мазур – «ТСН. Неделя»

2. Олег Панюта – «События Недели»

3. Оксана Соколова – «Факты недели»;

- «Ведущий/ведущая программы журналистских расследований»

1. Александр Дубинский – «Деньги»

2. Наталка Седлецкая – «Схемы»

3. Юлия Панкова– «Инсайдер»;

- «Режиссер промо-ролика/ID канала/программы и т.п.»:

1. Алексей Игнатьев – «1+1. Празднуем вместе»

2. Сергей Сторожев – «Invictus Games»

3. Роман Шома – «Спецы»;

- «Режиссер монтажа промо-ролика/ID канала/программы и т.п.»:

1. Николай Богдан – «Invictus Games»

2. Алексей Игнатьев – «Коломбиана»

3. Андрей Покидько – «Орел і Решка. Перезагрузка»;

- «Оператор промо-ролика/ID канала»:

1. Владимир Банас – «Завтрак с 1+1»

2. Александр Земляной – «Кольцо с рубином»

3. Юрий Король – «Invictus Games»;

- «Социальный промо-проект канала»:

1. «Осуществи мечту»

2. «Победители»

3. «Invictus Games»;

- «Национальная информационная/новостная программа»:

1. ТСН

2. «Окна-новости»

3. «Факты»;

- «Специальный проект для среды digital»

(видеоблог, дневник, социальные медиа, ролик для YouTube):

1. «Сегодня» в Антарктиде»

2. «Наследие»

3. Спецпроект «Лица Сирийской войны»;

- «Дизайн программы»:

1. «Дети победы»

2. «Украина. Возвращение своей истории2»

3. «Новый Год на СТБ. Графическое оформление «Шишка»;

- «Специальный проект вживую» (марафон, стрим и пр.):

1. Марафон "Взрыв автомобиля в центре Киева"

2. Оскар-2017

3. «Утро с Украиной»;

- «Инновации в производстве видеоконтента 360, VR, AR и пр.»:

1. «Голос страны в формате 360»

2. «Моя страна. Прекрасная и независимая»

3. Матч Суперкубка Украины "Шахтер - Динамо в 360°";

- «Телевизионный логотип»:

1. «Все буде смачно»

2. «Звезда ICTV»

3. «Новый логотип телеканала 2+2»;

- «Дизайн студии ТВ-программы/шоу»:

1. «Вечерний Киев»

2. «Главная тема»

3. «Сегодня»;

- «Мобильное приложение ТВ-канала/программы/фильма/сериала/телепроекта»:

1. "ТСН" для iOS

2. Мобильное приложение "Факты ICTV"

3. Мобильное приложение Телепортал, разработанный StarLight Digital;

- «Сайт программы/канала»:

1. Информационный сайт ТСН.ua

2. Райское место - телеканал Украина

3. Сайт Факты ICTV;

- «Ведущий/ведущая спортивной программы»:

1. Иван Гресько – «Главная команда»

2. Александр Денисов – «Большой футбол»

3. Игорь Цыганик – «Профутбол»;

- «Спортивный комментатор»:

1. Виктор Вацко - Матч Лиги Чемпионов УЕФА "Шахтер - Наполи";

2. Кирилл Круторогов - Матч Кубка Украины "Шахтер - Динамо";

3. Владимир Кобельков - "Мега бой: Мейвейзер-Макгрегор. Шоу на миллиард долларов";

- «Эфирное промо/промо-кампания»:

1. «Танцы со звездами 4»

2. «Invictus Games»

3. «Кольцо с рубином»;

- «Промо-стиль канала (эфир)»:

1. Графическое оформление эфира 2+2

2. Звезды ICTV

3. Новогодние ID's: «Мы многогранные»;

- «Промо-кампания 360» (эфир и другие медиа):

1. «Музей новостей»

2. «Танцы со звездами 4»

3. «Invictus Games»;

- «Режиссер-постановщик утренней/дневной программы»:

1. Дарья Качковская – «Завтрак с 1+1»

2. Александр Расстрыгин – «Все буде добре»

3. Виктор Сухобрус – «Реальная мистика»;

- «Музыкальное оформление, саунд-дизайн фильма, сериала, программы»:

1. «Дом на холодном ключе»

2. «Лига смеха»

3. «Слуга народа. От любви до импичмента»;

- «Оператор-постановщик музыкальной программы-концерта, церемонии, форматных программ»:

1. Игорь Гома – «От пацанки до панянки 2»

2. Андрей Евстратенко – «Холостяк»

3. Александр Кубрицкий – «Топ-модель по-украински»;

- «Художник-постановщик шоу, концерта, церемонии»:

1. Владимир Кошевой – «Голос страны»

2. Владимир Ольхов – «Варьяты 2»

3. Дмитрий Шинкаренко – «Холостяк»;

- «Спортивная программа/шоу»:

1. «Большой футбол»

2. «Главная команда»

3. «Профутбол»;

- «Музыкальная программа/концерт/церемония»:

1. «Большое новогоднее приключение»

2. Национальный отбор на Евровидение

3. Телеверсия Live Show MONATIK "Vitamin D";

- «Ведущий/ведущая музыкальной программы, концерта/церемонии:

1. Сергей Притула - Национальный отбор на Евровидение

2. Александр Скичко – «Музыкальная платформа»

3. Павел Шилько – «TV5 Tribute Show»;

- «Режиссер-постановщик развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии»:

1. Олег Боднарчук – «Варьяты 2»

2. Андрей Музыка – «Танцы со звездами»

3. Марина Шалева – «Лига смеха»;

- «Ведущий/ведущая юмористической программы/шоу»:

1. Владимир Зеленский – «Лига смеха»

2. Егор Крутоголов – «Дизель Шоу»

3. Сергей Притула – «Варьяты 2»;

- «Развлекательная программа для детей и подростков»:

1. «Оттак Мастак-2»

2. «Мир ждет открытий»

3. «Детский телепроект «Селфи»;

- «Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа»:

1. «Завтрак с 1+1»

2. «Дизель Утро»

3. «Утро в Большом городе»;

- «Ведущий/ведущая утренней/дневной информационно-развлекательной программы»:

1. Надежда Матвеева – «Все буде добре»

2. Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1»

3. Анатолий Яцечко – «Новый день»;

- «Тематическая развлекательная программа формата Life Style»:

1. «ЛавЛавCar»

2. «Ревизор с Тищенко»

3. «Особенности национальной работы»;

- «Ведущий/ведущая тематической развлекательной программы формата Life Style»:

1. Николай Тищенко – «Ревизор с Тищенко»

2. Валерий Сараула – «Потерянный мир»

3. Леся Никитюк – «Вокруг М», выпуск "Париж".

Как сообщал УНИАН, в феврале Коваль отметил, что нынешний «Телетриумф» - «переходный», потому что в нем в будут представлены работы, которые вышли в эфире украинских каналов за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года. А в дальнейшем «Телетриумф» будет проводиться весной, и будут оцениваться проекты, которые были в эфире каналов в период с 1 января по 31 декабря.

Как известно, премия «Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года. Целью премии является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрации и отмечание важных достижений в сфере телевидения и, как итог, построение высоких стандартов телевещания на территории Украины.