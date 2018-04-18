Объявлены номинанты на победу в Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф» в 2018 году
Награждение победителей «Телетриумфа» в этом году состоится 25 апреля.
Киев. 18 апреля. УНИАН. В Киеве состоялось официальное объявление номинантов на победу в Национальной телевизионной премии Украины «Телетриумф» в 2018 году.
На пресс-конференции в УНИАН шорт-лист номинантов по всем номинациям представил директор Индустриального Телевизионного Комитета Игорь Коваль.
Он сообщил, что церемония награждения победителей премии «Телетриумф» 2018 года состоится 25 апреля в помещении Концерт-холла «Stereo Plaza».
Исполнительный директор «Телеакадемии» Оксана Исидорова сообщила, что в этом году в голосовании приняли участие 180 «академиков»-членов жюри Премии «Телетриумф» - это 90% всех «академиков» Украинский телевизионной академии. «Академики» разделились по профессиональным гильдиям и голосовали только за те номинации, которые соответствовали их специализации. Так, гильдия продюсеров оценивала 19 номинаций; режиссеров и сценаристов - 8 номинаций; операторов, художников, постановщиков, художников по костюмам и свету - 9 номинаций; гильдия информационного, спортивного, общественно-социального телепроизводства оценивала 18 номинаций; гильдия тематических программ, музыкального и детского телепроизводства - 8 номинаций, гильдия телевизионного дизайна и промо - 11 номинаций.
«Количество номинаций, которые были утверждены и допущены к Премии составили всего 88, и это вдвое больше, чем в прошлом году. В результате мы получили 73 состоявшихся номинации, лишь 7 номинаций не состоялось », - отметила Исидорова.
Как подчеркнул Коваль, претенденты на премию в списках шорт-листа выставлены в алфавитном порядке.
Итак, в тройки лучших нынешнего «Телетриумфа» вошли в номинациях:
- «Ведущая/ведущий развлекательного форматного шоу»:
1. Юрий Горбунов - «Танцы со звездами»
2. Алла Костромичева - «Топ-модель по-украински»
3. Елена-Кристина Лебедь - «Аферисты в сетях 2»;
- «Продюсер / продюсерская группа телевизионного фильма, сериала, докудрамы, скриптед-реалити»:
1. Владимир Зеленский, Борис Шефир, Андрей Яковлев, Сергей Шефир, Алексей Кирющенко -
«Слуга народа. От любви до импичмента»
2. Ряшин Владислав - «Мата Хари»
3. Ряшин Владислав / Доллежаль Артем - «Маэстро»;
- «Продюсер / продюсерская группа телепрограммы":
1. Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир, Андрей Яковлев - «Вечерний квартал»
2. Сергей Гулейков - «Орел и Решка. Рай и Ад», выпуск «Адская Сан-Педро-Сула »
3. Александр Ткаченко, Ольга Слисаренко, Виктория Лезина, Владимир Завадюк, Марина Грицуляк -
«Танцы со звездами»;
- «Развлекательное форматное шоу»:
1. «От пацанки до панянки 2»
2. «Танцы со звездами»
3. «Взвешенные и счастливые»;
- «Телевизионный сериал (4 - 16 серий)»:
1. «Две жизни»
2. «Вторая жизнь Евы»
3. «Мата Хари»;
- «Телевизионный фильм / мини-сериал (до 4 серий)»:
1. «Век Якова»
2. «Дом на холодном ключе»
3. «Клянусь любить вечно»;
- «Телевизионный сериал (17 серий и более)»:
1. «На линии жизни»
2. «Слуга народа. От любви до импичмента»
3. «Спецы»;
- «Докудрама, скриптед-реалити»:
1. «Дети победы»
2. «Киев днем и ночью 3»
3. «Пацанки. Новая жизнь »;
- «Украинский формат - сериал»:
1. «Агенты справедливости»
2. «Женский доктор 3»
3. «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Украинский формат - развлекательная телепрограмма / шоу»:
1. «Орел и Решка. Перезагрузка», выпуск «Майами»
2. «Лига смеха»
3. «Хата на тата»;
- «Художник по костюмам / стилист»:
1. Елена Гресь - «Линия света»
2. Оксана Можар - «Варьяты 2»
3. Ольга Слонь - «Танцы со звездами»;
- «Документальный фильм / сериал / проект (региональный эфир)»:
1. «Финляндия. Секреты финского чуда »
2. «На краю МИРА: Авдеевка»
3. «Поговори обо мне. Этому ребенку нужна семья»;
- «Программа любого формата (региональный эфир)»:
1. «TV5 Tribute Show»
2. «ВелоТревел»
3. «Хочу в отпуск»;
- «Региональная информационная / новостная программа»:
1. «Донбасс сегодня»
2. «Неделя. Итоги»
3. «Социальный патруль»;
- «Ведущий / ведущая информационной программы (региональный эфир)»:
1. Андрей Богданович - «Неделя. Итоги »
2. Максим Малинов - Ток шоу "Прожектор"
3. Елена Матвеева - «День. Новости»;
- «Сценарист / сценарная группа телевизионного фильма / сериала»:
1. Ярослава Сегал - «На линии жизни»
2. Андрей Кокотюха - «Век Якова»
3. Андрей Яковлев, Алексей Кирющенко, Юрий Костюк, Юрий Микуленко, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Козлов, Александр Брагин, Алексей Жук, Андрей Нестеров, Андрей Ильков - «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Оператор телефильма / мини-сериала (до 4 серий)»:
1. Сергей Борденюк - «Израненное сердце»
2. Александр Земляной - «Дом на холодном ключе»
3. Игорь Иванов - «Век Якова»;
- «Оператор документального фильма / сериала / проекта»:
1. Александр Гоц - «На краю мира»
2. Сиран Муйдинов - «История одного преступления»
3. Виталий Панасюк - «Дети победы»;
- «Оператор телесериала»:
1. Сергей Борденюк - «Капитанша»
2. Виталий Запорожченко - «Хороший парень»
3. Антон Фурса - «Нюхачи 3»;
- «Художник-постановщик фильма / сериала»:
1. Сергей Бржестовский - «Век Якова»
2. Владлен Одуденко - «Папа Дэн»
3. Вадим Шинкарев - «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Актер телевизионного фильма / сериала»:
1. Станислав Боклан - «Маэстро»
2. Ахтем Сеитаблаев - «На линии жизни»
3. Владимир Зеленский - «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Актриса телевизионного фильма / сериала»:
1. Нина Антонова - «Маэстро»
2. Людмила Загорская - «Папа Дэн»
3. Елена Кравец - «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Режиссер-постановщик телефильма (до 4 серий)»:
1. Тарас Дударь - «Дом на холодном ключе»
2. Александр Тименко - «Катерина»
3. Алина Чеботарева - «Клянусь любить вечно»;
- «Режиссер-постановщик телесериала»:
1. Олег Масленников – «Спецы»
2. Ольга Ряшина – «Мата Хари»
3. Владимир Янощук – «Капитанша»;
- «Режиссер документального фильма/сериала/проекта»:
1. Виталий Кикоть – «Окна Новости. Бабий Яр. Живой»
2. Дарья Сарычева – «Украина. Возвращение своей истории – 2»
3. Сергей Сотниченко – «Дети победы»;
- «Репортер (национальный эфитр)»:
1. Александр Загородний - ТСН
2. Александр Иваницкий – «Деньги»
3. Тарас Корниюк – «Факты»;
- «Репортаж (региональный эфир)»:
1. «Не на войне как на войне»
2. «Судьбы. Дети системы»
3. «Судьбы. На грани бессилия. Село Бурлацкое Пологовского района»;
- «Репортер (региональный эфир)»:
1. Анастасія Калуцкая – «Детали. Итоги»
2. Антон Мачула – «Свидетель предательств и побед»
3. Евгенія Мельник – «Донбасс сегодня»;
- «Интервьюер»:
1. Евгений Киселев – «Киселев. Авторское»
2. Еатерина Осадчая – «Светсткая жизнь з Екатериной Осадчей»
3. Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1»;
- «Оператор новостей/телевизионных репортажей»:
1. Руслан Кузьгов - «Сегодня» в Антарктиде»
2. Богдан Кутепов - «Валькирия. История россиянки, воюющей за Украину»
3. Ростислав Чомко – «Факты»;
- «Общественно-социальное/политическое ток-шоу»:
1. «Страсти по Ревизору 5»
2. «Тайный агент. Пост-шоу»
3. «Свобода слова»;
- «Ведущий/ведущая ток-шоу»:
1. Сергей Притула – «Страсти по Ревизору 5»
2. Алексей Суханов – «Говорит Украина»
3. Андрей Шабанов – «Тайный агент. Пост-шоу»;
- «Документальный фильм/сериал/проект»:
1. «Воскресение Расстрелянного возрождения»
2. «Украина. Возвращение своей истории-2»
3. «Окна-новости. Бабий Яр. Живой»;
- «Продюсер/продюсерская группа документального фильма, сериала, проекта»:
1. Аким Галимов – «Украина. Возвращение своей истории-2»
2. Елена Канишевская, Олег Рогожа, Оксана Струтинская – «История одного преступления»
3. Михаил Павлов – «Русский мир»;
- «Репортаж (национальный эфир)»:
1. "Сегодня" в Антарктиде»
2. "ТСН", репортаж «Высота"
3. "Окна-новости. Инородные 2";
- «Информационно-аналитическая программа»:
1. «События недели с Олегом Панютой»
2. «ТСН. Неделя»
3. «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой»;
- «Программа журналистских расследований»:
1. «Деньги»
2. «Схемы»
3. «Убийство Павла»;
- «Ведущий/ведущая информационной программы (национальный эфир)»:
1. Ольга Кучер – «Окна новости»
2. Наталия Мосейчук - ТСН
3. Елена Фроляк – «Факты»;
- «Ведущий/ведущая информационно-аналитической программы»:
1. Алла Мазур – «ТСН. Неделя»
2. Олег Панюта – «События Недели»
3. Оксана Соколова – «Факты недели»;
- «Ведущий/ведущая программы журналистских расследований»
1. Александр Дубинский – «Деньги»
2. Наталка Седлецкая – «Схемы»
3. Юлия Панкова– «Инсайдер»;
- «Режиссер промо-ролика/ID канала/программы и т.п.»:
1. Алексей Игнатьев – «1+1. Празднуем вместе»
2. Сергей Сторожев – «Invictus Games»
3. Роман Шома – «Спецы»;
- «Режиссер монтажа промо-ролика/ID канала/программы и т.п.»:
1. Николай Богдан – «Invictus Games»
2. Алексей Игнатьев – «Коломбиана»
3. Андрей Покидько – «Орел і Решка. Перезагрузка»;
- «Оператор промо-ролика/ID канала»:
1. Владимир Банас – «Завтрак с 1+1»
2. Александр Земляной – «Кольцо с рубином»
3. Юрий Король – «Invictus Games»;
- «Социальный промо-проект канала»:
1. «Осуществи мечту»
2. «Победители»
3. «Invictus Games»;
- «Национальная информационная/новостная программа»:
1. ТСН
2. «Окна-новости»
3. «Факты»;
- «Специальный проект для среды digital»
(видеоблог, дневник, социальные медиа, ролик для YouTube):
1. «Сегодня» в Антарктиде»
2. «Наследие»
3. Спецпроект «Лица Сирийской войны»;
- «Дизайн программы»:
1. «Дети победы»
2. «Украина. Возвращение своей истории2»
3. «Новый Год на СТБ. Графическое оформление «Шишка»;
- «Специальный проект вживую» (марафон, стрим и пр.):
1. Марафон "Взрыв автомобиля в центре Киева"
2. Оскар-2017
3. «Утро с Украиной»;
- «Инновации в производстве видеоконтента 360, VR, AR и пр.»:
1. «Голос страны в формате 360»
2. «Моя страна. Прекрасная и независимая»
3. Матч Суперкубка Украины "Шахтер - Динамо в 360°";
- «Телевизионный логотип»:
1. «Все буде смачно»
2. «Звезда ICTV»
3. «Новый логотип телеканала 2+2»;
- «Дизайн студии ТВ-программы/шоу»:
1. «Вечерний Киев»
2. «Главная тема»
3. «Сегодня»;
- «Мобильное приложение ТВ-канала/программы/фильма/сериала/телепроекта»:
1. "ТСН" для iOS
2. Мобильное приложение "Факты ICTV"
3. Мобильное приложение Телепортал, разработанный StarLight Digital;
- «Сайт программы/канала»:
1. Информационный сайт ТСН.ua
2. Райское место - телеканал Украина
3. Сайт Факты ICTV;
- «Ведущий/ведущая спортивной программы»:
1. Иван Гресько – «Главная команда»
2. Александр Денисов – «Большой футбол»
3. Игорь Цыганик – «Профутбол»;
- «Спортивный комментатор»:
1. Виктор Вацко - Матч Лиги Чемпионов УЕФА "Шахтер - Наполи";
2. Кирилл Круторогов - Матч Кубка Украины "Шахтер - Динамо";
3. Владимир Кобельков - "Мега бой: Мейвейзер-Макгрегор. Шоу на миллиард долларов";
- «Эфирное промо/промо-кампания»:
1. «Танцы со звездами 4»
2. «Invictus Games»
3. «Кольцо с рубином»;
- «Промо-стиль канала (эфир)»:
1. Графическое оформление эфира 2+2
2. Звезды ICTV
3. Новогодние ID's: «Мы многогранные»;
- «Промо-кампания 360» (эфир и другие медиа):
1. «Музей новостей»
2. «Танцы со звездами 4»
3. «Invictus Games»;
- «Режиссер-постановщик утренней/дневной программы»:
1. Дарья Качковская – «Завтрак с 1+1»
2. Александр Расстрыгин – «Все буде добре»
3. Виктор Сухобрус – «Реальная мистика»;
- «Музыкальное оформление, саунд-дизайн фильма, сериала, программы»:
1. «Дом на холодном ключе»
2. «Лига смеха»
3. «Слуга народа. От любви до импичмента»;
- «Оператор-постановщик музыкальной программы-концерта, церемонии, форматных программ»:
1. Игорь Гома – «От пацанки до панянки 2»
2. Андрей Евстратенко – «Холостяк»
3. Александр Кубрицкий – «Топ-модель по-украински»;
- «Художник-постановщик шоу, концерта, церемонии»:
1. Владимир Кошевой – «Голос страны»
2. Владимир Ольхов – «Варьяты 2»
3. Дмитрий Шинкаренко – «Холостяк»;
- «Спортивная программа/шоу»:
1. «Большой футбол»
2. «Главная команда»
3. «Профутбол»;
- «Музыкальная программа/концерт/церемония»:
1. «Большое новогоднее приключение»
2. Национальный отбор на Евровидение
3. Телеверсия Live Show MONATIK "Vitamin D";
- «Ведущий/ведущая музыкальной программы, концерта/церемонии:
1. Сергей Притула - Национальный отбор на Евровидение
2. Александр Скичко – «Музыкальная платформа»
3. Павел Шилько – «TV5 Tribute Show»;
- «Режиссер-постановщик развлекательной программы-шоу, юмористической программы, музыкальной программы, концерта, церемонии»:
1. Олег Боднарчук – «Варьяты 2»
2. Андрей Музыка – «Танцы со звездами»
3. Марина Шалева – «Лига смеха»;
- «Ведущий/ведущая юмористической программы/шоу»:
1. Владимир Зеленский – «Лига смеха»
2. Егор Крутоголов – «Дизель Шоу»
3. Сергей Притула – «Варьяты 2»;
- «Развлекательная программа для детей и подростков»:
1. «Оттак Мастак-2»
2. «Мир ждет открытий»
3. «Детский телепроект «Селфи»;
- «Утренняя/дневная информационно-развлекательная программа»:
1. «Завтрак с 1+1»
2. «Дизель Утро»
3. «Утро в Большом городе»;
- «Ведущий/ведущая утренней/дневной информационно-развлекательной программы»:
1. Надежда Матвеева – «Все буде добре»
2. Руслан Сеничкин – «Завтрак с 1+1»
3. Анатолий Яцечко – «Новый день»;
- «Тематическая развлекательная программа формата Life Style»:
1. «ЛавЛавCar»
2. «Ревизор с Тищенко»
3. «Особенности национальной работы»;
- «Ведущий/ведущая тематической развлекательной программы формата Life Style»:
1. Николай Тищенко – «Ревизор с Тищенко»
2. Валерий Сараула – «Потерянный мир»
3. Леся Никитюк – «Вокруг М», выпуск "Париж".
Как сообщал УНИАН, в феврале Коваль отметил, что нынешний «Телетриумф» - «переходный», потому что в нем в будут представлены работы, которые вышли в эфире украинских каналов за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2017 года. А в дальнейшем «Телетриумф» будет проводиться весной, и будут оцениваться проекты, которые были в эфире каналов в период с 1 января по 31 декабря.
Как известно, премия «Телетриумф» - национальная телевизионная премия Украины, основанная 14 декабря 2000 года. Целью премии является стимулирование развития отечественной телеиндустрии, демонстрации и отмечание важных достижений в сфере телевидения и, как итог, построение высоких стандартов телевещания на территории Украины.