В Киеве 27 апреля стартует восьмой фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand (видео)

Фестиваль пройдет на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Киев. 19 апреля. УНИАН. Восьмой по счету крупнейший в Украине технический фестиваль ретроавтомобилей OldCarLand пройдет с 27 апреля по 1 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил пресс-секретарь фестиваля Владимир Мукан.

«Мы собираемся подтвердить звание нашего фестиваля как крупнейшего технического мероприятия и как международного технического мероприятия. В этот раз ожидаем более 1000 машин. Мы каждый раз повышаем планку. Судя по активности регистрации на нашем сайте, эту планку мы преодолеем», - сказал он, добавив, что представители стран Балтии направили в Киев автовоз с ретроавтомобилями.

Присутствовавший на пресс-конференции один из организаторов фестиваля Вадим Навроцкий сообщил, что фестиваль посетит легендарный гонщик, 10-кратный чемпион Советского Союза по ралли Стасис Брундза.

Также Навроцкий проанонсировал демонстрацию единственного в своем роде полутораэтажного автобуса ЛАЗ 1994 года выпуска. Свою ретротехнику на фестивале представят «Киевавтодор» и «Киевпасстранс».

Как сообщил другой организатор фестиваля, руководитель клуба технической классики OldCarService Павел Лозовенко, в этом году будет много редких автомобилей.

По его словам, зрителям будет представлен достаточно редкий автомобиль Oldsmobile Delta 1971 года выпуска.

«Он интересен конструктивно, он имеет двойную крышу, это было сделано General Motors как эксперимент для повышения безопасности при перевороте автомобиля. В таком виде машина выпускалась только в 1971 году», - сказал он.

Также, по словам Лозовенко, посетители фестиваля смогут увидеть редкий автомобиль Lloyd Arabella 1960 года выпуска.

«Эта марка входила в состав концерна Borgward. Lloyd – это микролитражка класса примерно, как наш «Запорожец», чуть больше по размерам, но это автомобиль класса люкс. Он очень нестандартной конструкции, машина переднемоторная, имеет оппозитный четырехцилиндровый двигатель водяного охлаждения, реечное рулевое управление. Для 1960 года это очень передовая технология. Кузов почти весь собирается на болтах, его можно практически весь разобрать», - сказал Лозовенко.

Среди новинок фестиваля его организаторы отметили конкурс «Элеганция», предполагающий, что владельцы ретроавтомобилей оденутся в костюмы эпох выпуска их машин. Впервые состоится дефиле девушек в ретрокупальниках. Кроме того, мастера из Днепра продемонстрируют редкую технику лужения (обработка кузова оловом).

Справка УНИАН. OldCarLand – крупнейший в Украине технический фестиваль ретроавтомобилей, который проходит дважды в год на территории Государственного музея авиации Национального авиационного университета в Киеве.