Родственники погибшей при пожаре в столичном вузе требуют объективного следствия и установления причин трагедии (видео)

Женщина сгорела заживо при пожаре в Институте пищевых технологий в Киеве 27 сентября 2017 года.

Киев. 19 апреля. УНИАН. Родственники Ларисы Чагарной, которая погибла при пожаре в Институте пищевых технологий в Киеве 27 сентября 2017 года, требуют объективного следствия и установления причин трагедии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель политических и гуманитарных программ Центра общественного развития «Интер-акция» Валерий Фисун.

«Женщина погибла заживо в лифте, и вот проходит 7-й месяц, но никто до сих пор не может назвать причины трагедии. Семья долгое время ждала, когда наконец хоть какая-то экспертиза сделает заключение, но до сих пор так и не дождались», - сказал он.

По словам брата погибшей женщины, на сегодняшний день нет существенных результатов работы соответствующих служб и следственных органов, которые согласно действующему законодательству проводят расследование по уголовному производству о трагической гибели его сестры.

«До сих пор отсутствует заключение экспертизы, не установлена причина смерти моей сестры, не выяснена причина пожара, руководством университета не обнародован акт внутреннего расследования, не названы и не привлечены к ответственности виновные, не возмещен ущерб потерпевшей стороне», - подчеркнул он.

В свою очередь Фисун отметил, что по инициативе профсоюзов и семьи погибшей в январе этого года Главное управление госслужбы труда в Киевской области создало специальную комиссию по расследованию этой трагедии, но до сих пор отсутствует какая-либо информация о ее деятельности.

«Поэтому семья Чагарных решила обратиться к общественности и журналистам с просьбой посодействовать в ускорении работы следствия и спецкомиссии, потому что у матери и брата погибшей создается впечатление, что руководство вуза цинично пытается забыть и замолчать эту трагедию», - сказал он.

В то же время мать погибшей Светлана Чагарная сказала: «Я хочу знать правду, как это было, и чтобы этого не случилось больше никогда... Я хочу добиться правды, но я поняла, что все против меня. Экспертиза - против меня, пожарные - против меня, криминалисты - против меня, судмедэксперты - против меня. Следствие тоже против меня. Мы со следователем договорились встретиться. Полгода не могли встретиться. Он то сбрасывает вызовы, то просит перезвонить. Мы вынуждены были нанимать адвоката, чтобы попасть к этому следователю. Поэтому мы считаем, что единственная надежда - на журналистов и на общественность. Я прошу помочь мне узнать правду».

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2017 года в 19:20 к спасателям поступила информация о пожаре в Институте пищевых технологий в г. Киеве на ул. Владимирская, 72. Возгорание на площади 30 кв. м было ликвидировано в 20:10. Во время тушения пожара пожарные спасли мужчину, 1948 года рождения.

Учитывая то, что во время тушения пожара здание было обесточено, для проверки и ликвидации последствий 28 сентября на место пожара было направлено пожарно-спасательное подразделение. Спасатели обнаружили в лифте обугленные останки человеческого тела.

В ГСЧС сообщили, что информации о пребывании людей в помещениях в нерабочее время пожарным не предоставляли.