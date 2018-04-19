За последнее десятилетие контрабанда животных из Украины в ЕС выросла в десятки раз – депутат Немировский (видео)

Депутат обратился в Генпрокуратуру Украины по факту нарушения гражданами Украины международного законодательства в сфере торговли животными.

Киев. 19 апреля. УНИАН. За последние 10 лет контрабанда животных, в частности, редких и исчезающих видов, из Украины в Евросоюз выросла в десятки раз.

Об этом сообщил народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в сфере экологии и охраны окружающей среды Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Андрей Немировский на пресс-конференции в УНИАН.

«К нам попали материалы правоохранительных органов Германии и расследование немецких журналистов, где освещается, как криминалитет из Украины при взаимодействии с правоохранительными органами Украины и чиновниками занял наибольшее место в мире по контрабанде животными. Незаконная торговля исчезающими видами выросла в десятки раз за последнее десятилетие», - сказал Немировский.

Он сообщил, что немецкие правоохранители начали расследование и выяснили, что в незаконных перевозках в основном фигурировали две фирмы – "Бион террариум-центр" и компания "Экзо". Эти компании, по словам депутата, за последние 10 лет перевезли более 10 тыс. видов животных. «Это только виды животных, вдумайтесь, не общее количество», - добавил он. Что касается общего количества животных, то, по словам Немировского, правоохранительные органы их еще не пересчитали.

«Схема была очень простая – они ввозили на территорию Украины редких краснокнижных животных со всего мира, покупались эти животные по несколько долларов. В основном из Азии завозились ящерицы и хамелеоны. Потом в Украине делались документы, будто бы животные были выращены в наших условиях в зоопарке или же в каком-то другом парке или на ферме. Животных в ЕС они везли спрятанных в багаже, в сумках, иногда пересылали в посылках, и больше половины животных просто погибало», - сказал Немировский.

Он отметил, что такой «бизнес» — это очень большой заработок, поскольку продавались эти животные по высоким ценам - не менее 3 тыс. долларов за одного хамелеона, не говоря уже о медведях, волках, рысях, диких кошках и других животных, которых везли в Евросоюз.

"Мы сейчас обратились в Генеральную прокуратуру Украины, чтобы добиться контроля в этой сфере и иметь возможность проверять каждый факт перевозки животных всеми фирмами, создать базу данных, чтобы была возможность отслеживать перевозки", - заявил Немировский.

Юрист Александр Панченко, также присутствовавший на пресс-конференции, добавил, что существует множество схем, по которым работает такой "бизнес", и даже в случае фиксирования контрабанды штраф за нарушение предусмотрен максимум в размере 28-30 тыс. грн.

"На запрос о том, сколько было зафиксировано нарушений с 2014 года по 2018 год, то, согласно ответу Государственной пограничной службы, было прекращено 7 случаев незаконной перевозки 34 видов животных через государственную границу. То есть это те, которые были установлены и прекращены, но чрезвычайно много на сегодняшний день есть схем, которые работают довольно неплохо с помощью договоренностей и т.д.", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в апреле этого года планирует начать тендер на закупку 10 стационарных сканеров, которые будут установлены в пунктах пропуска на таможнях для борьбы с контрабандой.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что дополнительные поступления в государственный бюджет от борьбы с контрабандой на украинских таможнях могут составить 70 млрд грн.