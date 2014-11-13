21 ноября Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине представят интерактивную выставку "Искусство, наука и технологии будущего - взгляд из Израиля "
21 ноября 2014 года Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине, совместно с Торгово-Промышленной Палатой Украины представят интерактивную выставку "Искусство, наука и технологии будущего - взгляд из Израиля", в рамках международной выставки инновационных технологий «3D EXPO 2014»
В открытии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.
Выставка представляет проекты художников-дизайнеров в сотрудничестве с исследователями и специалистами в областях: робототехники, нейрологии, информационных технологий и искусственного интеллекта. Некоторые из представленных авторов пытаются восстановить и исследовать меняющиеся границы художественного творчества, в то время как другие критически оценивают новую реальность, созданную искусством.
В течении трех дней работы выставки, достижения Израиля в сфере высоких технологий будут представлять сотрудники Института высоких технологий в Хулоне.
Кураторы, дизайнеры и продюсеры выставки: Яэль Эйлат Ван Эссен, Лилах Шитаят и Сайфан Бурґини - авторы аналогичной выставки в рамках престижного фестиваля искусства и технологии Ars Electronica в г. Линц, Австрия.
Лилах Шитаят: старший преподаватель факультета архитектуры, дизайна и технологий нью-медиа в Холонському технологическом институте (ХТИ), специализируется в области экологических экспозиций и музейного архитектуры.
Д-р Яэль Эйлат Ван Эссен: преподаватель программы обучения на вторую академическую степень (М.А.) в ХТИ, куратор и исследователь новых медиа-технологий в области музееведения и цифровой (диґитальной) культуры.
Д-р Сайфан Бурґини: преподаватель программы обучения на вторую академическую степень (М.А.) в ХТИ, специализируется в сложных системах в области технологии, культуры и искусства.
На открытие приглашены мэр г. Киева Виталий Кличко и президент Торгово-Промышленной Палаты Украины Геннадий Чижиков. Также выставка состоится благодаря усилиям режиссера проекта «ГогольFest» Владислава Троицкого.
Место проведения : выставочный зал Торгово-Промышленной Палаты Украины (Киев, Б. Житомирская 33)
Открытие выставки 21 ноября в 11:00
Программа:
Официальное открытие в 11.00
Пресс-конференция в 11.30
VIP-Фуршет в 12.00
Приглашаем Вас следить за мероприятиями интерактивной выставки на сайте Израильского Культурного Центра: http://il4u.org.il/kiev
Контакты пресс-службы Посольства Государства Израиль в Украине : (044) 586 1528 , 586 1529