21 ноября Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине представят интерактивную выставку "Искусство, наука и технологии будущего - взгляд из Израиля "

21 ноября 2014 года Израильский Культурный Центр при Посольстве Государства Израиль в Украине, совместно с Торгово-Промышленной Палатой Украины представят интерактивную выставку "Искусство, наука и технологии будущего - взгляд из Израиля", в рамках международной выставки инновационных технологий «3D EXPO 2014»

В открытии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски.

Выставка представляет проекты художников-дизайнеров в сотрудничестве с исследователями и специалистами в областях: робототехники, нейрологии, информационных технологий и искусственного интеллекта. Некоторые из представленных авторов пытаются восстановить и исследовать меняющиеся границы художественного творчества, в то время как другие критически оценивают новую реальность, созданную искусством.

В течении трех дней работы выставки, достижения Израиля в сфере высоких технологий будут представлять сотрудники Института высоких технологий в Хулоне.

Кураторы, дизайнеры и продюсеры выставки: Яэль Эйлат Ван Эссен, Лилах Шитаят и Сайфан Бурґини - авторы аналогичной выставки в рамках престижного фестиваля искусства и технологии Ars Electronica в г. Линц, Австрия.

Лилах Шитаят: старший преподаватель факультета архитектуры, дизайна и технологий нью-медиа в Холонському технологическом институте (ХТИ), специализируется в области экологических экспозиций и музейного архитектуры.

Д-р Яэль Эйлат Ван Эссен: преподаватель программы обучения на вторую академическую степень (М.А.) в ХТИ, куратор и исследователь новых медиа-технологий в области музееведения и цифровой (диґитальной) культуры.

Д-р Сайфан Бурґини: преподаватель программы обучения на вторую академическую степень (М.А.) в ХТИ, специализируется в сложных системах в области технологии, культуры и искусства.

На открытие приглашены мэр г. Киева Виталий Кличко и президент Торгово-Промышленной Палаты Украины Геннадий Чижиков. Также выставка состоится благодаря усилиям режиссера проекта «ГогольFest» Владислава Троицкого.

Место проведения : выставочный зал Торгово-Промышленной Палаты Украины (Киев, Б. Житомирская 33)

Открытие выставки 21 ноября в 11:00

Программа:

Официальное открытие в 11.00

Пресс-конференция в 11.30

VIP-Фуршет в 12.00

Приглашаем Вас следить за мероприятиями интерактивной выставки на сайте Израильского Культурного Центра: http://il4u.org.il/kiev

Контакты пресс-службы Посольства Государства Израиль в Украине : (044) 586 1528 , 586 1529