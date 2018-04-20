Украинские инвесторы столкнулись с рейдерством на Кипре

Объем украинских инвестиций на Кипре по состоянию на конец 2017 года составлял около 6 млрд долл.

Киев. 20 апреля. УНИАН. Украинские инвесторы, вложившие средства в инвестиционный фонд KLS, столкнулись с рейдерством на Кипре.

Об этом сообщил владелец инвестфонда KLS Неоклис Антониу на пресс-конференции в УНИАН.

«Инвестиционный фонд KLS владел большими активами, среди которых торговый корабль и денежные средства на сумму более 3 млн долл. В 2013 году вследствие подделки документов меня отстранили от руководства компании, и я потерял все свои акции», - сказал он.

По словам бизнесмена, в результате начатого расследования полиция подтвердила факт подделки документов, после чего Верховный суд Кипра вынес решение вернуть Антониу акции и восстановить его в должности директора.

«Компания ко мне вернулась пустой - без денег и торгового судна», - отметил он.

Антониу добавил, что Интерпол направил в полицию Кипра все необходимые документы по делу. Однако следователь сообщил о том, что документы пришли в ненадлежащем виде. Но и после повторной отправки документов Интерполом расследование дела не сдвинулось с места, сказал бизнесмен.

«Я послал письмо в министерство юстиции, генеральному прокурору, главе парламента и начальнику полиции. Я попросил их дать мне ответ по ходу моего дела, но единственный ответ, который я имею на данный момент - «мы работаем». С тех пор прошло три года. В этом году я попросил местные периодические издания провести свое собственное расследование, и они опубликовали информацию по делу. Снова таки, никакой реакции со стороны полиции», - отметил Антониу.

В свою очередь, адвокат Олег Чебаненко, присутствовавший на пресс-конференции, подчеркнул, что компания столкнулась с примером «серого» рейдерства, когда злоумышленники совершают незаконные действия, прикрываясь легальными процедурами и затягиванием расследования.

«Когда правоохранительные органы коррумпированы, то они либо бездействуют, как в нашем случае, либо способствуют рейдерам... В данном случае мы видим, что полиция, министерство юстиции и другие государственные органы бездействуют уже очень продолжительное время. Собственник пытается, но перспективы туманны. Вроде бы проходит расследование, но имущества нет, денег нет», - сказал адвокат.

При этом исполнительный директор общественной организации «Антирейдерский союз предпринимателей Украины» Андрей Семидидько, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что бездействие органов власти по защите прав инвесторов существенно подрывает привлекательность юрисдикции Кипра для бизнесменов.

«Фактически происходит саботаж со стороны государственных органов, которые призваны бороться с корпоративным шантажом, с рейдерством. Они фактически затягивают расследование. Тут нужно задуматься властям Кипра. Когда существуют факты незащищенности инвестиций - инвестиционный климат серьезно снижается», - подчеркнул Семидидько.

По его словам, опыт "Антирейдерского союза предпринимателей Украины" свидетельствует о необходимости объединения предпринимателей, столкнувшихся с подобными проблемами, для защиты своих интересов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, объем украинских инвестиции на Кипре по состоянию на конец 2017 года составлял около 6 млрд долл.