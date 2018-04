Украинская делегация заявила в ООН о готовности к международному сотрудничеству в вопросах самореализации женщин из неправительственного сектора (видео)

На 62-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин отечественная делегация рассказала о женщинах, которые на мирной территории строят собственный бизнес, и о развитии в селе женского частного предпринимательства.

Киев. 23 марта. УНИАН. На 62-й сессии Комиссии ООН по статусу женщин Украинская делегация представила примеры преодоления украинским женщинами из неправительственного сектора вызовов, с которыми в последнее время столкнулась наша страна, и заявила готовность женских объединений Украины к плодотворному международному сотрудничеству.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представительницы украинской расширенной неправительственной делегации на сессии Комиссии, которая впервые принимала участие в таком мероприятии.

Как отметила одна из членов делегации Наталья Делиева, украинская делегация рассказывала о примерах активных женщин из неправительственного сектора в государстве.

«Мы хотели показать, что в Украине есть женщины из общественных организаций - активные, яркие, инициативные, которые стремятся всей душой, всем сердцем к улучшению Украины не на словах, а в действии», - заявила она.

«Я увидела, что Украину знают, Украину уважают. Но мне еще хотелось бы, чтобы её знали не только потому, что у нас война или был Чернобыль, а чтобы они её знали по успешности нашей страны», - добавила Делиева.

Вместе с тем, другая член делегации Оксана Соколова заявила, что целью делегации было представить миру настоящий образ украинской женщины, которая стремится, в частности, к самореализации и достижению экономической свободы.

«У делегации была одна цель - представить миру украинскую женщину в том образе, в котором она существует. Это не трудовая мигрантка, это не женщина только с проблемами, это образованная, современная, трудолюбивая женщина, которая стремится к миру, которая стремится к самореализации и стремится достичь экономической, в том числе, свободы», - сказала она.

Члены делегации сообщили, что в рамках доклада рассказали Комиссии ООН о ситуации с минированием сельскохозяйственных земель в районах Донбасса; о женщинах, которые ради спасения от обстрелов вынужденно покинули свои дома и на мирной территории осуществляют успешные шаги по построению собственного бизнеса и новой жизни для своей семьи; о возможностях после реформы децентрализации председательства женщин в объединенных территориальных громадах; очертили перспективы микрофинансирования бизнеса женщин в сельской местности и развития там женского частного предпринимательства.

Также украинская делегация продемонстрировала фильм о 40-метровом флаге Украины, который создали женщины Краматорска для поднятия духа жителей города во время сепаратистского движения.

Справка. 62-я сессии Комиссии ООН по статусу женщин (Commission on the Status of Women | UN Women (CSW) проходила 12-23 марта 2018 года в штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, США). Она была посвящена проблемам прав и возможностей сельских женщин и девушек в мире. Сессия собрала 8000 женщин со всего мира, которые рассказывали о путях решения проблем расширения прав женщин в их странах. Расширенная независимая неправительственная делегация общественных деятельниц Украины впервые приняла участие в Сессии ООН. В состав делегации вошли 17 представительниц разных регионов Украина: Светлана Саламатова, Наталья Каплун, Татьяна Сосновская, Ольга Пасько, Юлия Герзанич, Наталья Делиева, Оксана Соколова, Елена Палашек, Светлана Кудрявцева, Илона Згуров, Светлана Чепелева, Анна Аладьева, Зоряна Олейник, Марина Гурьянова, Ольга Иванова, Инна Михно, Тамара Макарова.