Киев и Ивано-Франковск возглавили рейтинг Индекса публичности органов местного самоуправления 2017 года - исследование (видео)

В течение последних пяти лет наблюдается медленный, но устойчивый рост уровня прозрачности, открытости и подотчетности украинских муниципалитетов.

Киев. 24 апреля. УНИАН. Муниципалитеты Ивано-Франковска и Киева возглавили рейтинг публичности городов по результатам 2017 года - с показателями 78% и 73% соответственно.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор всеукраинской кампании «Измерение Индекса публичности местного самоуправления» Александр Неберикут.

По его словам, в течение последних пяти лет наблюдается медленный, но устойчивый рост уровня прозрачности, открытости и подотчетности украинских муниципалитетов. Так, по сравнению с 2013 годом средний показатель публичности городских советов в областных центрах Украины вырос на 13% (с 51% до 64%).

«Группа городов-лидеров, которые удерживают лидирующие позиции в рейтинге и творят относительный стандарт публичности для остальных муниципалитетов, остается неизменной в течение всего времени исследования. Сюда относятся Ивано-Франковск, Киев, Луцк, Винница, Львов, Черновцы. Напротив, медленнее всего внедряют практики публичности и надлежащего управления муниципалитеты Ужгорода, Одессы, Черкасс, Днепра, Запорожья и Житомира», - отметил эксперт.

Вместе с тем он отметил, что роль и вклад различных субъектов властных полномочий в достижение муниципалитетами высшего уровня публичности являются неодинаковыми. В частности, депутатский корпус за последние годы продемонстрировал значительно лучший прогресс во внедрении принципов публичности (+ 22%) по сравнению с городскими головами (+ 11%) и исполнительными органами советов (+ 3%).

Однако, как заметил Неберикут, несмотря на положительные тенденции за все время исследования ни один из муниципалитетов не достиг показателя в более чем 80% публичности (в соответствии с методологией публичными классифицируются города с результатом 81% - 100%). Таким образом, даже города-лидеры не в полной мере соблюдаются устоявшиеся стандарты публичности и не используют доступные возможности для роста качества управления.

«По совокупности всех показателей муниципалитеты Ивано-Франковска и Киева возглавили рейтинг публичности городов по результатам 2017 года - с показателями 78% и 73% соответственно. На последних позициях, с показателем 50% публичности, расположились Полтавский и Одесский городские советы. Среди городских голов высокий показатель публичности в 2017 году продемонстрировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив (90%) и глава Чернигова Владислав Атрошенко (82%). В разрезе публичности исполнительных органов по итогам 2017 года наилучшая ситуации в Винницком городском совете (80%) и Львовском городском совете (77%). Тогда как депутатский корпус наиболее публичный в Луцком городском совете (80%)», - сказал он.

Аутсайдером среди городских голов по уровню публичности, продолжил эксперт, является мэр Одессы Геннадий Труханов (45%). Исполнительные органы наименее публичны в Черкасском городском совете (41%), а депутаты - в Запорожском городском совете (44%).

«Анализируя практики наиболее известных городов, мы обнаружили, что ключевым фактором успеха в обеспечении надлежащего уровня публичности муниципалитета является не только внедрение инновационных практик публичности, но и дисциплинированное и последовательное воплощение исполнительными органами определенных законом процедур. Также важным является качество взаимодействия и согласованности решений в сфере продвижения надлежащего управления между городскими головами и исполнительными органами с одной стороны и местными депутатами - с другой», - резюмировал Неберикут.

В то же время координатор измерения Индекса публичности в Киеве Андрей Савчук отметил, что столица после многолетнего пребывания на третьей позиции заняла второе место в общеукраинском рейтинге публичности.

«По сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 15%. Муниципалитет Киева в группе городов, уровень публичности которых классифицируется как удовлетворительный. Среди различных субъектов местного самоуправления депутатский корпус впервые за четыре года продемонстрировал более высокий уровень публичности, чем мэр и исполнительные органы власти», - пояснил он.

Пятое измерение Индекса публичности местного самоуправления проводили в течение февраля-апреля 2018 года в всех областных центрах Украины, а также в городах Краматорск и Северодонецк. Исследование предусматривало предоставление и обработку ответов на информационные запросы, анализ контента официальных сайтов и печатных изданий муниципалитетов, мониторинговые визиты и непосредственное наблюдение за работой органов и должностных лиц местного самоуправления, обработку местных нормативно-правовых актов. Результатом проведенной кампании является публикация ежегодного всеукраинского исследования - «Индекс публичности местного самоуправления 2017». Измерение осуществляла сеть партнеров, созданная во Львове в 2013 году по инициативе Гражданской сети ОПОРА.