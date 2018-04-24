В Киеве завтра состоится конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International-2018 (видео)

Победительница представит Украину в США на конкурсе Mrs. International-2018.

Киев. 24 апреля. УНИАН. Завтра в Киеве состоится конкурс красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International-2018.

Об этом национальный директор международного конкурса красоты Mrs. Ukraine International, обладательница титула Mrs. Ukraine International-2017 Яна Луцкая сообщила во время пресс-конференции в УНИАН.

Она пояснила, что конкурс Mrs. International - это легендарный американский конкурс красоты для успешных женщин, который проводится в Соединенных Штатах Америки уже более 30 лет при поддержке правительства страны.

«Этот конкурс впервые за свою историю будет проходить в Украине. И впервые победительница-королева представит Украину на международном конкурсе Mrs. International в Америке», - сказала Луцкая.

Она сообщила, что в прошлом году представляла Украину на этом конкурсе и получила от директора конкурса Мэри Ричардсон предложение стать национальным директором конкурса Mrs. Ukraine International.

По словам Луцкой, завтра, 25 апреля, в Event Hall Regent Hill в Киеве состоится конкурс Mrs. Ukraine International-2018.

Луцкая объяснила, что это конкурс для успешных замужних женщин, на котором они смогут «популяризировать свой успех, популяризировать свои достижения, свои наработки, свою карьеру, свою сферу деятельности со сцены».

Так, согласно формату конкурса, женщины будут участвовать в бизнес-леди-дефиле, кроме того, одним из важных является дефиле в спортивных образах, во время которого участницы смогут продемонстрировать свою физическую форму, популяризируя здоровый образ жизни, здоровое питание и занятия спортом. Также конкурсантки пройдут дефиле в национальных костюмах и с детьми. На финальное дефиле участницы выйдут в вечерних платьях.

«Также будет выход-открытие. Это, я бы сказала, даже «фишка» американского конкурса. Потому что все финалистки будут выходить и представлять себя в одинаковых нарядах», - сказала Луцкая.

За корону победительницы будут бороться 14 конкурсанток из разных уголков Украины в возрасте от 25 до 40 лет.

В то же время Луцкая выразила восхищение участницами конкурса. По ее словам, такие женщины своими примерами и успешностью могут вдохновлять других украинок быть лучше, стремиться к саморазвитию и движению вперед.

Обладательница короны и титула Mrs. Ukraine International-2018 в июле этого года сможет побороться за победу в конкурсе Mrs. International-2018 в США.