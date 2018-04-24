Представители деревообрабатывающей отрасли Украины просят Президента способствовать установлению четких правил по реализации необработанной древесины в стране (фото)

Они считают, что Украина может выйти на товарооборот до 30 млрд евро в год, но для этого необходима прозрачная, понятная государственная политика в отрасли.

Киев. 24 апреля. УНИАН. Общественные организации, представляющие деревообрабатывающую отрасль Украины, обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой способствовать установлению четких правил по реализации древесины, а также не допустить отмену моратория на ее экспорт.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили руководители соответствующих организаций.

Как заявил председатель Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский, на сегодняшний день лесопромышленный комплекс страны оказался в полном правовом вакууме, так как 1 марта Окружной административный суд признал незаконным приказ №42 Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

«Сегодня лесопромышленный комплекс оказался в полном правовом вакууме. Единственным документом, который регулировал отношения в этой сфере, был приказ Гослесагентства от 19 февраля 2007 года. По инициативе одной волынской фирмы из-за иска в суд этот документ был отменен. На сегодняшний день отсутствует какой-либо документ, который бы регламентировал отношения в отрасли», - сказал глава ассоциации.

По его словам, указанный приказ госагентства регламентировал организацию и проведение аукционов по продаже необработанной древесины.

Соболевский отметил, что согласно положению о работе Гослесагентства, целью его деятельности является сохранение лесов, а также обеспечение предприятий сырьем и обеспечение развития малых предприятий.

«Мы сегодня, имея 9,6 млн гектаров лесных площадей, можем выйти на товарооборот до 30 млрд евро в год. Для этого есть все возможности. Но для этого необходима прозрачная, понятная государственная политика в отрасли лесопромышленного комплекса», - сказал он.

Глава ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины сообщил, что на сегодняшний день разработаны ряд законопроектов, положений, которые были одобрены представителями ассоциаций и были поданы в Гослесагентство, однако не были поддержаны регулятором.

«В результате, до этого времени положения не приняты. Гослесагентство выпустило документ, который перечеркивает Конституцию Украины, Хозяйственный кодекс, нивелирует институт малого предпринимательства. Весь этот документ сводится к тому, что предприниматель должен брать торбу, ехать в Киев и доказывать, что ему необходимо сырье», - сказал Соболевский, отметив, что указанный регуляторный акт возвращает отрасль в прошлое.

Он добавил, что те законопроекты, которые принимаются в Верховной Раде, также ставят под угрозу существование отрасли. В качестве примера глава ассоциации привел принятый депутатами в первом чтении законопроект о концессии.

«Мы уже видели попытки передать леса в концессии. Лесовики, лесообработчики выходили под областные советы и заявляли свою позицию о том, что мы не можем передать леса в концессии - так как это богатство народа Украины, и передать его в частные руки нельзя. Тогда отстояли, потому что не было закона о концессии», - сказал глава ассоциации.

Среди законопроектов, которые не будут способствовать развитию отрасли, он отметил также законопроект о запрете массовой вырубки лесов в Карпатском регионе.

«Правда, хорошо звучит закон? Этот закон можно назвать законом о ликвидации отечественной лесозаготовки. Он абсолютно несвоевременный и вредный, и смертельный для украинского лесопромышленного комплекса», - сказал он.

По словам Соболевского, на сегодня в Карпатском регионе более 35 тыс. гектаров усыхающей смереки, и ее нужно немедленно вырубить, использовать как сырье, и это место немедленно засадить.

«Мы пытаемся принимать участие и в возобновлении лесов, и в сохранении, но видим, что правовая база не идет за нами», - сказал он.

Глава ассоциации сообщил, что отсутствие правовой базы приводит к необоснованному росту цен на древесину, и на сегодняшний день ее стоимость является экономически не обоснованной, при этом цены на лесозаготовку не увеличиваются.

«Мы никогда так не построим экономику, поставьте такие цены, которые будут экономически обоснованы. Деревообрабатывающие предприятия перейдут от изготовления досок к изготовлению конечного продукта, увеличится количество рабочих мест, товарооборот, отчисления в бюджет», - сказал Соболевский.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовской области Николай Когут заявил, что поддерживает позицию Соболевского, и отметил, что представители ассоциаций хотят найти мирные пути решения озвученных проблем.

Он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко, несмотря на давление, подписал закон о моратории на продажу леса и по его инициативе был проведен совет по всему лесному комплексу.

«И теперь мы обращаемся к нему, чтобы он нас услышал и взял под личный контроль, чтобы не допустить напряжения в отрасли. Мы хотим честные правила на рынке древесины, не схемы, не закулисные переговоры», - подчеркнул Когут.

В пресс-конференции приняли участие: глава Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Западной Украины, член Общественного Совета Государственного агентства лесных ресурсов Украины Игорь Соболевский, председатель Львовской Ассоциации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Украины, член Общественного Совета Государственного агентства лесных ресурсов Украины Николай Когут, председатель Черновицкой ассоциации деревообработчиков, член Общественного Совета Государственного агентства лесных ресурсов Украины Дмитрий Саин, глава правления Объединения КЛАСТЕР деревообработчиков Черкасской области Андрей Зубченко, заместитель головы Ассоциации лесозаготовителей Ивано-Франковской области Андрей Шелефонтюк, председатель Межгорский ассоциации, заместитель головы Ассоциации деревообработчиков Закарпатья, член Общественного Совета Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Попович, заместитель председателя Тернопольской ассоциации деревообработчиков Николай Притолюк, голова Надворнянской Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей, член Общественного Совета Государственного агентства лесных ресурсов Украины Александр Гаврилюк, заместитель головы Ассоциациации деревообрабатывающих и лесозаготовительных предприятий Волыни Вячеслав Шворак, руководитель общественной организации «Вектор права» Роман Верхоляк, голова Киевской Ассоциации деревообработчиков Александр Иллюшенко.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79348

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.