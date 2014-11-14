Правозащитники обвинили Нацбанк в дискриминации прав крымчан

Киев. 14 ноября. УНИАН. Постановление Национального банка Украины №699, которым регулятор приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым", к нерезидентам, дискриминирует права крымчан, проживающих на территории материковой Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили правозащитники, которые 12 ноября обратились в Окружной суд города Киева с требованием отменить противоправные положения, которые, по их мнению, содержатся в указанном постановлении, а также возместить моральный ущерб в размере 16 тыс. грн.

По мнению участников пресс-конференции, постановление Нацбанка противоречит нормам Конституции Украины, Гражданского кодекса Украины и законов Украины и нарушает права граждан Украины. В частности, согласно постановлению, крымчане ограничены в возможности пользования основными банковскими услугами, такими как покупка валюты, открытие счетов, осуществление выплат.

По словам адвоката, эксперта Украинского Хельсинского союза по правам человека Сергея Зайца, согласно постановлению термин «нерезидент» был применен по отношению к гражданам Украины, у которых в паспорте стоит крымская прописка. Таким образом, все нормативные документы, которые устанавливают особый режим для нерезидентов, устанавливают особый режим и для украинцев с крымской пропиской.

«Одним из таких примеров, безусловно, является ситуация с обменом валюты. Люди с крымской пропиской обращаются в банки, предъявляют паспорт, а банки заявляют, что в соответствии с принятым постановлением не могут продать им валюту. Также проблема в отказе им открывать банковские счета. Это не вытекает непосредственно из данного постановления, но тут банки перестраховываются, и так далее», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что это является дискриминацией прав человека по признаку места проживания.

«В связи с тем, что это постановление во многих аспектах не соответствует действующему законодательству Украины, нами был подан иск к Национальному банку, в котором мы просим отменить это постановление», - отметил Заяц.

По словам присутствующего на пресс-конференции адвоката, эксперта по вопросам антидискриминации регионального центра прав человека Романа Мартиновского, во время принятия постановления Национальный банк вышел за рамки своих полномочий.

«Ссылка Национального банка на соответствующие статьи закона о свободной экономической зоне «Крым» не соответствует действительности, потому что ни одна из статей этого закона не предусматривала возможности для Национального банка устанавливать такие ограничения и предоставлять гражданам Украины статус нерезидентов», - сказал он.

Мартиновский отметил, что в постановлении четко определено, какая категория граждан ограничивается в правах, и есть четкие признаки дискриминации по месту регистрации.

«Имеется неодинаковое отношение к своим гражданам по определенному признаку»,- подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

7 мая Национальный банк Украины запретил украинским банкам работать в Крыму до окончания российской оккупации, а с 24 июля ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и АР Крым.

Постановлением правления НБУ №699 от 3 ноября Национальный банк Украины приравнял физических и юридических лиц, зарегистрированных и постоянно проживающих на территории свободной экономической зоны "Крым", к нерезидентам. Указанное постановление также запрещает привлечение депозитов и выдачу кредитов в российских рублях на территории Украины.

В Украине с 27 сентября вступил в силу закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.