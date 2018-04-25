Минздрав в ближайшее время представит новую концепцию лечения туберкулеза в Украине (фото, видео)

На основе современного мирового опыта, пациентов будут лечить преимущественно амбулаторно с обеспечением соответствующего медицинского сопровождения.

Киев. 25 апреля. УНИАН. Представитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины Юрий Варченко анонсировал представление в ближайшее время новой концепции лечения туберкулеза в Украине, учитывая современный мировой опыт.

Об этом он сказал в УНИАН на пресс-конференции «Использовать момент - построить пациент-ориентированную систему предоставления медицинской помощи больным туберкулезом».

«Понимание, как бороться с туберкулезом в Украине, наконец-то есть, оно сформировано и фактически будет представлено в ближайшее время. Отмечу, что без поддержки донорских партнерских организаций, без международных экспертов невозможно разработать нормальную жизнеспособную концепцию по преодолению туберкулеза», - отметил Варченко.

По его словам, на сегодняшний день на уровне Кабинета министров Украины согласована и принята общегосударственная Концепция по противодействию туберкулезу на 2018-2021 годы.

«Сейчас обсуждается программа, которая позволит нам непосредственно увидеть, как будет работать система, и обеспечить её финансирование на будущий период 2018-2021 годы», - отметил Варченко.

Он подчеркнул, что в новый подход лечения больных туберкулезом в Украине заложено: пациенто ориентированную модель поддержки больных туберкулезом; обеспечение устойчивости финансирования лечения; применение инновационных методик диагностики и лечения в соответствии с международными рекомендациями.

Варченко подчеркнул, что больных будут лечить преимущественно амбулаторно с обеспечением соответствующего медицинского сопровождения, что является сейчас стандартом во всем мире.

«Стационарный этап в настоящее время не является приоритетом в предоставлении противотуберкулезной помощи, и этот подход уже пересмотрен. Такая мера необходима лишь в тяжелых случаях, при сопутствующих патологиях. Сейчас подходы к ведению пациентов изменились, и пациент не нуждается в длительной госпитализации в стационаре, потому что есть эффективные режимы лечения и противотуберкулезные препараты», - пояснил он.

Представитель Центра общественного здоровья сообщил, что сейчас амбулаторное сопровождение пациентов финансируется преимущественно благодаря международным организациям.

«В этом году беспрецедентная поддержка этой активности со стороны международных организаций: все области Украины сейчас охвачены этими услугами», - заявил Варченко, одновременно подчеркнув, что так будет не всегда, потому что «средства доноров не будут вечными».

«Поэтому Украина должна думать о своем будущем и в дальнейшем строить эту систему. Это понимание в нашей стране есть, то есть политическая поддержка со стороны Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Кабинета министров», - заверил он.

По его данным, в 2018 году финансирование на борьбу с туберкулезом достигает почти 650 млн грн, и эта сумма полностью покрывает потребности страны в продуктах, в том числе для лечения резистентного и мультирезистентного туберкулеза, затраты на материалы для лабораторной диагностики.

Присутствующие на пресс-конференции представители общественных организаций, которые занимаются вопросами лечения туберкулеза в Украине, выразили поддержку новым подходам, которые вводятся в этой сфере. Они выразили надежду, что национальная программа борьбы с туберкулезом будет принята в ближайшее время.

«Мы считаем, что эта программа очень важна и она уже скоро будет представлена в Министерство финансов Украины и затем в Верховную Раду. Мы сегодня ведем общение с депутатскими фракциями, с отдельными депутатами, и находим понимание, что такая программа должна быть принята. И мы надеемся, что в ближайшее время она будет принята и адаптирована затем на регионы Украины», - сказал представитель Всеукраинской коалиции «Остановим туберкулез вместе», председатель правления БО «Украинцы против туберкулеза» Виталий Руденко.

Кроме того, как юрист он отметил, что нуждается в совершенствовании юридическая составляющая в противодействии туберкулезу в Украине.

«Прежде всего, это доработка нормативных актов, которые будут соответствовать требованиям времени, реалиям медицинской реформы в противотуберкулезной области, и будут стимулировать всю медицину и пациентов, всё наше общество к тому, чтобы пациент проходил полный курс лечения. Это начиная с закона Украины о борьбе с заболеванием туберкулезом, где, например, 12 статья - обязательная госпитализация, которая сейчас называется «принудительное лечение» - она не действует. Но надо найти стимулы, чтобы поощрить пациента закончить длительное лечение. Этот вопрос будет стоять на повестке дня уже после принятия Национальной программы противодействия туберкулезу на 2018-2021 годы», - пояснил Руденко.

Как отметил представитель ОО «Инфекционный контроль в Украине» Александр Чепурный, по оценочным данным ВОЗ, Украина возглавляет рейтинги по показателям заболеваемости туберкулезом с расширенной резистентностью и входит в пятёрку стран-лидеров по заболеваемости мультирезистентным туберкулезом. «Это несет значительный негативный эффект и в отношении здоровья пациентов, и относительно экономических потерь. Потому что лечение «чувствительной» формы туберкулеза по стоимости препаратов составляет около 1 тыс. грн, лечение мультирезистентной формы - 200 тыс. грн, а лечение туберкулеза с расширенной резистентностью - около 600 тыс. долларов», - отметил он.

Чепурный подчеркнул, что новые подходы должны поощрить к лечению как самого пациента, так и стимулировать медиков, которые ведут больных. В частности, он рассказал об успешных пилотных проектах в двух областях Украины, когда было задействовано финансовое стимулирование врачей в доведении пациента до завершения лечения и его полном выздоровлении, и пациент также был материально поощрен за соблюдение лечения и прием препаратов.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/79358