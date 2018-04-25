Торговая война между США и Китаем может способствовать росту украинского экспорта и укреплению гривни - ведущие эксперты (фото, видео)

По мнению экспертов, Россия, наоборот, может пострадать от экономического и геополитического противостояния ведущих мировых государств.

Киев. 25 апреля. УНИАН. Обострение ситуации в торговле между США и Китаем, начавшееся в марте с введения американской стороной пошлин на импорт металлургической продукции, может способствовать росту украинского экспорта и краткосрочному укреплению гривни.

Об этом сообщил аналитик Богдан Терзи на круглом столе, организованном в рамках совместного проекта УНИАН и Центра биржевых технологий.

«У Трампа была своя предвыборная стратегия, и он по ней движется. Он говорил и обещал, что США будут проводить жесткую политику с Китаем, повышать пошлины, и мы это увидели. К чему это привело, и какие последствия? На сегодняшний день мы видим, что за полтора последних месяца выросли цены на металл на 15% из-за сложившегося информационного бума», - сказал он.

По словам эксперта, Китай является крупнейшим экспортером металлургической продукции с объемом поставок более 800 млн тонн в год. При этом США также являются одним из крупнейших поставщиков металлургической продукции. Китай направляет в США всего 1,1% экспорта металла, что для США составляет всего 2,2% объема импорта. В связи с этим ни Китай, ни США не только не получат особого ущерба, но и выиграют за счет повышения мировых цен на металлургическую продукцию.

«Помимо Китая, в десятку ТОП-производителей металлургической продукции входят и США, и Япония, и Южная Корея. В десятку входит и Украина. Эти страны больше всего выиграют», - подчеркнул Терзи.

Также эксперт отметил, что Россия, являющаяся одним из ТОП-производителей металла, не сможет получить выгоду от роста мировых цен.

«Только Россия получит ущерб от этого. Почему? Потому что параллельно с торговой войной Белый Дом ввел и санкции. Это санкции в отношении конкретного списка людей, которые входят в окружение Путина. Это олигархи Керимов, Скотч, Вексельберг, Дерипаска. Эти люди как раз таки и владеют крупными металлургическими компаниями. Поэтому, с одной стороны, цены на металл растут, и Россия могла бы на этом заработать. Но не заработает, потому что ей ограничат экспорт», - сообщил Терзи.

При этом управляющий партнер инвестиционной компании «Капитал Таймс» Эрик Найман, присутствовавший на круглом столе, отметил, что торговая война между США и Китаем является отражением трансформации мировой финансовой системы, завязанной на американский доллар и наращивание госдолга Соединенных Штатов, в результате которой экономика России может существенно пострадать.

«Китай и США сегодня нельзя разделить, это сиамские близнецы. Они зависят друг от друга, выигрывают от симбиоза экономик. Поэтому я думаю, что выход будет найден через крушение одной или двух других экономик, не США и Китая. Первая в этом списке - Россия, как наиболее уязвимая экономика, они сами в этом виноваты. А также Бразилия, Турция, Африка. Я оптимист и думаю, что решение будет найдено и краха долговых обязательств США не произойдет», - сказал Найман.

В свою очередь, эксперт Центра биржевых технологий Сергей Шевчук, также присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что хоть курс гривни в большей мере находится под влиянием внутренних факторов, включая сезонность поступлений валюты и выплаты по внешнему долгу, но в краткосрочной перспективе информационный бум вокруг торговой войны между крупнейшими экономиками мира может привести к укреплению национальной валюты.

«Что касается экономики Украины, то если информационный бум, связанный с торговой войной, будет продолжаться, и цены на металл продолжат расти, то это скажется позитивно. Наши экспортеры за счет высокой цены смогут увеличить валютную выручку, что будет влиять на количество валюты в стране. Гривня в краткосрочной перспективе может вырасти в цене. Если учитывать долю металлургии в экспорте, а это 23%, то это существенный фактор роста», - сказал Шевчук.

При этом, согласно мнению эксперта по вопросам экспорта Олега Мирошниченко, также присутствовавшего на круглом столе, ожидать широкомасштабной торговой войны между США и Китаем не стоит, а изменения цен на сырьевые товары на внешних рынках могут иметь спекулятивный характер.

«На следующей неделе запланирован визит в Китай секретаря американского казначейства. Это будут серьезные переговоры, которые с большой вероятностью существенно снизят торговое напряжение. Нужно понимать, что Китай и Соединенные Штаты - это большие и сильные игроки на международной арене, они не склонны к импульсивным решениям. Поэтому будет новый баланс, изменятся в определенной мере условия торговли, но сильных перетрубаций, как это преподносят медиа, я думаю, не будет. Если происходит изменение цен на мировых рынках, то вполне возможно, что это спекулятивное изменение», - отметил Мирошниченко.

В свою очередь, еще один участник круглого стола, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса подчеркнул, что глобальное геополитическое противостояние между США и Китаем стало результатом как объективных причин, так и действий отдельных лиц в обеих странах, и в первую очередь - президента США Дональда Трампа и его команды. При этом действующая геополитическая ситуация характеризуется усилением региональных игроков, среди которых, кроме США, еще и Китай, Индия, Бразилия. В такой обстановке Украине, как субъекту, а не объекту геополитических тенденций будет непросто воспользоваться сложившейся ситуацией. В частности, расширение транзита китайской продукции через территорию Украины даже в условиях торговых ограничений является маловероятным.

«Украина не станет транзитной страной. Китайцы уже вкладывают в Европейский Союз, и очень много, особенно на фоне того, как Соединенные Штаты постепенно вытесняют их с американского рынка, как это случилось с Huawei (китайская компания-производитель цифровой электроники - УНИАН). США запретили работать с Huawei, и они спокойно перешли во Францию и Британию, где у них до этого было минимальное присутствие. Для Украины тут, к сожалению, возможностей немного», - сказал эксперт.

Фото с круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/79364

Участники мероприятия в рамках совместного проекта УНИАН и Центра биржевых технологий: член Украинской ассоциации китаеведов, кандидат экономических наук, эксперт экономических программ Ukrainian Institute for the Future Ольга Хоменко; эксперт, управляющий партнер "Капитал Таймс" Эрик Найман; аналитик Центра биржевых технологий Богдан Терзи; аналитик Центра биржевых технологий Сергей Шевчук; ведущий эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко; директор UFEB (Ukrainian Food Export Board) - Рада по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал; эксперт по международным вопросам Украинского института Будущего Илия Куса.