Украина может получить дополнительный рост ВВП на 2% в год при условии создания экспортоориентированных экономических зон - эксперты (фото, видео)

По мнению экспертов, торговая война между США и Китаем может создать дополнительные возможности для увеличения украинского экспорта и роста экономики.

Киев. 25 апреля. УНИАН. Украина на фоне торговой войны между США и Китаем может получить дополнительный рост экономики на 2% в год при условии создания экспортоориентированных специальных экономических зон, в том числе - в рамках китайского инфраструктурного проекта «Шелковый путь».

Об этом заявила член Украинской ассоциации китаеведов, кандидат экономических наук, эксперт экономических программ Ukrainian Institute for the Future Ольга Хоменко на круглом столе, организованном в рамках совместного проекта УНИАН и Центра биржевых технологий.

«В целом, если у нас будут созданы специальные экономические зоны, касающиеся экспорта, то, по нашим оценкам, такие зоны позволят нам получать ежегодный прирост ВВП до 2%, а прямые иностранные инвестиции - до 4 миллиардов ежегодно. Если мы говорим об экспортных зонах, то они могут быть созданы на приграничных территориях. Это, в первую очередь, Черное море, Николаевская либо Одесская области, частично - Херсонская область, где идет переработка экспорта либо его дальнейшая поставка в страны Европейского Союза», - сказала она.

В свою очередь, аналитик Центра биржевых технологий Богдан Терзи отметил, что в условиях торговой войны США и Китая, когда мировая экономика, финансы и торговые маршруты находятся в поиске нового баланса, Украина может совершить качественный рывок как в привлечении инвестиций, так и во внутреннем производстве.

«Я считаю, что у нас сейчас очень хорошие условия, чтобы сделать хороший, сильный рывок. У нас низкая себестоимость рабочей силы, у нас есть куда инвестировать. Если посмотреть, сколько продукции мы импортируем, то абсолютно точно здесь можно создавать заводы, которые нивелируют необходимость импорта. Точно есть инвесторы, которые готовы сюда прийти с большими деньгами. Только в сельское хозяйство можно инвестировать колоссальные деньги и получить отличный результат», - отметил эксперт.

При этом директор Совета по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFED) Богдан Шаповал, присутствовавший на круглом столе, подчеркнул, что Украине для наращивания экспортного потенциала необходимо расширять логистические возможности в рамках проекта «Шелковый путь».

«Можно говорить про специальные экономические зоны, но, например, вопрос развития «Шелкового пути» (китайского инфраструктурного проекта, призванного усилить экономические связи между Европой и Азией - УНИАН) не будет решен, пока не будет решена логистическая проблема. Потому что на данный момент «Шелковый путь» в том виде, в котором он есть, то есть Одесса – Поти - Актау, в 2,5 раза дороже, чем старый маршрут через Российскую Федерацию», - отметил он.

По словам эксперта, торговая война между США и Китаем не открывает для Украины слишком больших возможностей увеличения поставок продовольствия, поскольку в вопросе экспорта сои, на импорт которой из США Китай ввел пошлины, цена для украинских производителей может быть слишком низкой. Кроме того, в вопросе поставок свинины Китай ориентируется на внутренних производителей, а в Украине наблюдаются проблемы с производством из-за распространения АЧС. Тем не менее, одним из возможных направлений наращивания продовольственного экспорта в Китай может стать говядина.

Тем не менее, по словам аналитика Центра биржевых технологий Сергея Шевчука, также присутствовавшего на круглом столе, перспективы наращивания металлургического экспорта в условиях торговых ограничений США и Китая на фоне повышения цен могут поддержать рост экономики Украины.

«Многие рейтинговые агентства, такие как S&P, Fitch Ratings уже оценивают прирост ВВП Украины. У нас 2016 год был точкой разворота к росту экономики, экономика стала постепенно расти. Сейчас первый квартал закрыли по ВВП с ростом. Прогнозы есть, что прирост ВВП в текущем 2018 году составит 3%. Возможно, это слишком оптимистично, но я считаю, что рост в 2,9% нам вполне по силам», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Китай в декабре прошлого года подписали дорожную карту по реализации инициатив «Экономический пояс Большого шелкового пути» и «Морской шелковый путь», призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. По словам вице-премьера Государственного совета Китая Ма Кая, КНР зарезервировал около 7 млрд долл. на совместные проекты в Украине.

Инициатива Китая «Один пояс - один путь» предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.

Проекты в рамках «Шелкового пути» в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.

Рост экономики Украины в 2017 году составил 2,5%, правительство прогнозирует рост ВВП страны по итогам текущего года на уровне 3%.

По данным Госстата, приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2017 году составил 1,9 млрд долл.

Фото с круглого стола в УНИАН: https://photo.unian.net/rus/themes/79364

Участники мероприятия в рамках совместного проекта УНИАН и Центра биржевых технологий: член Украинской ассоциации китаеведов, кандидат экономических наук, эксперт экономических программ Ukrainian Institute for the Future Ольга Хоменко; эксперт, управляющий партнер "Капитал Таймс" Эрик Найман; аналитик Центра биржевых технологий Богдан Терзи; аналитик Центра биржевых технологий Сергей Шевчук; ведущий эксперт по вопросам экспорта Олег Мирошниченко; директор UFEB (Ukrainian Food Export Board) - Рада по вопросам экспорта продовольствия Богдан Шаповал; эксперт по международным вопросам Украинского института Будущего Илия Куса.