Всеукраинская ассоциация кадровиков призывает Минсоцполитики усовершенствовать стандарты профессии инспектора по кадрам

Инспектор по кадрам больше не статист и надзиратель за бумагами, он принимает активное участие в управлении предприятием.

Киев. 26 апреля. УНИАН. Всеукраинская ассоциация кадровиков (ВАК) обратилась к Министерству социальной политики с просьбой усовершенствовать стандарты профессии инспектора по кадрам.

Об этом сообщила шеф-редактор кадрового направления издательского дома «Медиа-про», президент ВАК Виктория Липчанская на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы обращаемся к Министерству социальной политики с целью включения в классификатор профессий новой должности - «менеджер по трудовым отношениям» вместо нынешнего инспектора по кадрам. Это позволит повысить престижность этой профессии и будет первым шагом для дальнейшего усовершенствования стандартов и квалификационных характеристик», - отметила Липчанская.

По ее словам, профессия инспектора по кадрам уже давно не отражает того функционала, которым наделен кадровик на предприятии. Инспектор по кадрам в современных условиях должен знать не только законодательство о труде, а и гражданское, семейное, уголовное и административное право, иметь навыки сотрудничества с представителями власти.

«Инспектор по кадрам больше не статист и надзиратель за бумагами. Он принимает активное участие в управлении предприятием. Это квалифицированный работник, менеджер. Именно это должностное лицо в разных отраслях производства занимается всеми процессами, связанными с трудовыми отношениями», - сказала президент ВАК.

Липчанская заявила, что для того, чтобы работник получал достойную работу с соответствующим уровнем зарплаты, а работодатель – квалифицированного работника, необходимо изменить отношение общества и государства к этой профессии. А чтобы эта квалификация была подтверждена не только дипломом об образовании, должны работать соответствующие стандарты и сертификаты. И пока не сформируется отношение к профессии, необходимо внедрить добровольную сертификацию знаний для новой формации кадровиков.

Юрист по трудовым отношениям компании «Леруа Мерлен Украина» Ольга Бурлака, также присутствовавшая на пресс-конференции, подчеркнула важность обучения профессии кадровика.

«Самая первая проблема профессии кадровика – это то, что просто нет обучения такой специальности в Украине. По сути, все кадровики занимаются самообразованием. Мы сталкиваемся с проблемой, что профессия есть – а научиться почти негде…Трудовым же правом в Украине никто не занимается. И хорошо, что такая инициатива была предложена, потому что профессия кадровик имеет для каждого предприятия весомое значение», - отметила она.

Также в пресс-конференции принимали участие кандидат юридических наук, проектный менеджер проекта «Реформа рынка труда» Офиса реформ Кабинета Министров Украины Ольга Макогон, начальник отдела кадров крупного интернет-магазина автозапчастей EXIST.UA, эксперт по трудовым отношениям, бизнес-тренер Виктория Бондарчук и руководитель офиса в Киеве «Дабл Ю Джи Ай Глобал Инк» Мария Спасибо.